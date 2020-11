Ytterligere tre Odd-spillere koronasmittet

John Kitolano, Elbasan Rashani og Petter Hagen har testet positivt for koronaviruset, melder Odd på sine nettsider mandag kveld.

– Vi skulle gjerne ønske at det ikke ble slik. Erfaringsmessig vet vil at dette er veldig smittsomt og det har skjedd hos oss. Vi har testet hele gruppen, 36 personer, og de øvrige har fått negativt svar. Vi må ta rester på det, så vi skal gjøre alt for å teste, sier Odds sportssjef Tore Andersen til TV 2.

Fra før har Fredrik Nordkvelle testet positivt og er i isolasjon.

Odd skriver at alle tre har liten grad av symptomer, og spillerne nå ivaretas av klubbens medisinske apparat. Karantenetiden for Kitolano, Rashani og Hagen gjelder til og med 9. desember.

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), sier til TV 2 at de vil diskutere tirsdag morgen hva som skjer med oppgjøret mellom Kristiansund og Odd 9. desember – samme dag som de tre Odd-spillerne har sin siste dag i isolasjon.

– Det viktigeste er at vi ikke setter andre i smittefare og holder karantenebestemmelsene. Nummer to er at vi kan avvikle serien, og hvis vi må ha noen spillere ute for ikke å sette andre i smittefare, spiller vi med de spillerne vi har tilgjengelige. Vi må være innstilte på å få avviklet slik det er satt opp nå, innen 22. desember, sier Tore Andersen.



Søndagens kamp mot Sandefjord og onsdagens kamp mot Godset ble dermed utsatt etter Nordkvelles positive koronaprøve.

Resten av Odd-spillerne og støtteapparatet er i karantene. Alle disse skal testes på nytt torsdag.

Tidligere på dagen bekreftet Obos-laget Kongsvinger på sine nettsider at ytterligere to av deres spillere har testet positivt for koronaviruset.