– Datteren vår vil helst at huset skal være høyere enn henne

– Dette er en årlig tradisjon mellom datteren min og meg, og så pleier pappa å stå og applaudere når huset er ferdig, sier Siren Knoff Bentsen.

Årets halvannen meter høye hus er et resultat av omtrentlige 7 kilo pepperkakedeig, samt melis og godteri.

– Alt på huset er spiselig. Vi lager først huset i papp, og kler det etterpå i «pepperkakemurstein».

HUS: Når en pepperkakebaker...Foto: Privat

Bitene stekes i porsjoner, og festes til hverandre ved hjelp av glasur.

Det er datteren Emmi som tegner hvordan huset skal se ut.

– Hun ville ha et spist hus i år, med blondelignende pynt på taket. Noe blir akkurat slik som Emmi hadde tenkt, mens andre ting må legges til etter hvert, sier Knoff Bentsen.

Mye arbeid

Hun sier at familien driver med forskjellige typer kreative hobbyprosjekter gjennom hele året, og at det vanligvis er pepperkakehuset som krever mest tid rundt rundt juletider.

– Dette huset har vi jobbet med i en liten uke, og da holder vi som regel på fra da Emmi kommer hjem fra skolen, og utover ettermiddagen.

Hun forteller videre at familien stadig har måttet lage større pepperkakehus.

– Huset har blitt større i takt med at datteren vår har vokst. Hun vil nemlig helst at huset skal være høyere enn henne. I fjor så laget vi et som Emmi kunne sitte inne i, men i år gikk vi for en mindre versjon, kun til pynt.

Forblir uspist

Knoff Bentsen sier at familien benytter seg av ferdig pepperkakedeig.

– Én kilo pepperkakedeig koster rundt 25 kroner. Om man legger til godteriet og melisen, så ender vi opp med å ha brukt rundt 350 kroner på huset.

Pepperkakebakeren forteller at huset ikke spises opp etter julen.

– Men det blir en del spising under selve pyntingen av huset, og etter det så har vi kanskje fått vår dose, sier hun.

– Hvor lenge skal dere holde på denne tradisjonen?

– Det blir så lenge Emmi har lyst, og synes det er gøy.