Spesiell jul for Aune Sand: – Hadde lyst til å gråte

GOD KVELD NORGE (TV 2): Aune Sand er strålende fornøyd over å være premiereklar med Alex Rosén, men årets julefeiring blir spesiell for kunstneren.

I forbindelse med premiere på det nye TV 2-programmet «Alex og Aune» besøkte God kveld Norge-programleder Marte Bratberg Galleri Sand bak Stortinget.

– Jeg håper han har litt champagne på lur, sier Bratberg før hun går inn.

Og det var ikke noe å lure på, Sand sto nemlig klar med to flasker og en bøtte med is.

– Gratulerer med premiere i dag, sier Bratberg etter at glassene har klirret mot hverandre.

– Ja, det er nesten ikke til å tro. Jeg må bare si tusen takk til TV 2, for at dere har turt å satse på meg, og gi meg denne muligheten, svarer Sand, og priser alle som har jobbet med serien.

Ønsker å formidle noe viktig

I «Alex og Aune» blir du med de to fargerike gutta til Bleik i Vesterålen hvor de bor sammen i fem uker, og blir bedre kjent med hverandre og innbyggerne.

– Det beste med turen er nok maten, menneskene, og det eventyrlige landskapet, forklarer Sand før han må skåle mer med champagne.

Sand forklarer at han ønsker å formidle og fortelle noe viktig, han er ikke på TV for sin egen del.

– Hva vil du formidle da? spør Bratberg.

– Én ting. Mormors visdom. Det er at alle mennesker har likeverd. Vi må se hverandre og være kjære mot hverandre. Puste og drømme. Det er så mye negativt. I det offentlige rom i dag så er det så mange som hakker på hverandre, sier en frustrert kunstner.

– Det kjeder meg.

Første jul uten mor

Bratberg lurer på hva som er situasjonen i New York, og om familien bor der på fulltid.

– Familien bodde 100 prosent i New York. Frem til 12. mars, da bestemte vi oss på to timer at vi skulle fly til Norge. Vi skjønte at det var tryggest, sier Sand og tenker på koronasituasjonen.

– Er dere redd for det? Korona? spør Bratberg.

– Vi har respekt for det, og for helsevesenet.. I dag tidlig så våknet jeg, også hadde jeg lyst til å begynne å gråte. I går så ringte mamma meg, også sa hun at: «i år så kan ikke dere feire jul sammen med oss», forteller en sjeldent nebrutt Sand.

– Veldig trist

Det har nemlig alltid vært slik at familien har dratt fra New York til Sands foreldre på Hvaler, og han kan ikke huske en jul uten sin mor.

– Hun er vestlending, og lager alltid pinnekjøtt. Fantastisk mor altså.. Da tenkte jeg på en jul uten mamma, også ble jeg veldig trist.

Sand blir stille ett øyeblikk før han finner tilbake til latteren.

– Du kommer til å bli en god mor! Det skinner ut av deg, sier han og ser på Bratberg.

– Så hyggelig! Jeg håper også det, jeg er også veldig glad i mammaen min, svarer hun.

Sand tar initiativet til nok en skål.

– For Kongen, fedrelandet, og evigheten!

