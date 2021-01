Regjeringen innførte testplikt, men ingen har ansvar for å følge opp

Røde og hvite sperrebånd sluser samtlige av passasjerene fra Gdansk rett fra passkontroll til teststasjonene.

– Jeg testet meg i går i Polen, se her er papirene!

– Du må nok teste deg likevel, sier en av vekterne på Bergen Lufthavn.

2. januar innførte regjeringen testplikt for reisende til Norge. Testen skal gjøres så snart som mulig, aller helst på teststasjonen på grensen, men senest 24 timer etter ankomst.

Brudd på testplikten kan straffes med bøter.

Men ingen har ansvaret for å følge opp dem som ikke tester seg på flyplassen.

TIMEVIS: Fra Gdansk-flyet landet, tok det to timer før alle passasjerene var gjennom passkontroll og teststasjonene. Tidligere i uken var ventetiden enda lenger.

Personlig ansvar

– Som reisende er det deg selv ansvar for å teste deg innen 24 timer. Det er ingen i det offentlige eller kommunene som har ansvar for å følge opp dette, sier legevaktsjef i Bergen kommune, Dagrun Waag Linchausen.

Legevaktsjef i Bergen kommune, Dagrun Waag Linchausen

Verken vekterne eller kommunens helsepersonell på flyplassene har myndighet til å tvinge noen til å ta test, selv om det er testplikt.

– Ville det vært en god idé dersom det var påbudt å teste seg på grensen?

– Det ville vært svært tidkrevende å følge opp. Men dersom man hadde bygget opp kapasitet til dette, ville det vært lurt, sier Linchausen til TV 2.

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at det er ingen som har ansvar for å sjekke at folk følger testplikten.

Timelange køer

Grensekommunene fikk knappe to døgn til å tilrettelegge testplikten. Det har ført til at køene på norske lufthavner den første uken har vært svært lange.

TESTVILLIGE: De aller fleste fra Gdansk-flyet takket ja til å teste seg på Flesland.

Denne uken kom også flere tusen utenlandske arbeidere tilbake til Norge etter jul- og nyttårsferie.

Både på Sola i Stavanger, Vigra i Ålesund, Torp i Sandefjord og Langnes i Tromsø melder om timevis med kø for innreisesjekk og testing.

GODT SYSTEM: Marcin Strugarek testet seg i Polen før han dro, men hadde ingenting i mot å teste seg på nytt i Norge. - Det er et godt system, vi føler oss trygge.

På Flesland i Bergen er det ingen unntak. Da WizzAir-flyet fra Gdansk landet onsdag ettermiddag, tok det to timer før den siste av de 135 passasjerene var gjennom innreisesjekk og testing.

Mandag var køene opp mot fire timer lange.

På Vigra i Ålesund måtte enkelte passasjerer fra utlandet vente i fem og en halvt time, men nå melder de fleste lufthavnsjefer at køene er blitt kortere.

Testet seg ti ganger

– Jeg har testet meg sikkert ti ganger i år, men det må jeg bare finne meg i! Det er deres land, og deres regler, sier Adam Wisiewski, og humrer.

– Hva kan jeg si? «Life is brutal»!

TEST PÅ TEST: Adam Wisiewski skulle helst sett at han hadde sluppet å reise så mye, men er avhengig av arbeidet i Norge. - Men jeg føler meg trygg her, sier han.

På Flesland viser tallene viser at hele ni av ti innreisende tester seg på Flesland. Alle passasjerene blir sluset gjennom teststasjonene, før de får hentet bagasjen sin.

– Det er svært gledelig at så mange velger å test seg, sier legevaktsjefen i Bergen.

– I snitt er det kun én prosent av de innreisende som får en positiv korona-test, men vi vet at det ikke skal mer enn en smittet. Derfor er alle korona-tilfeller viktig å isolere, sier Linchausen.