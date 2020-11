Carlsen ille ute i finalen

Du kan følge utviklingen trekk for trekk i vårt livesenter. Der kan du også chatte med sjakkekspert Maud Rødsmoen.

Magnus Carlsen-Wesley So 0-1 (det gjenstår ett lynsjakk-parti)

Magnus Carlsen, som fyller 30 år mandag, åpnet med en sterk seier med svarte brikker.

Da han kunne ta et stort steg mot finaleseier med hvite brikker, gikk han på et overraskende tap. Deretter fulgte to remiser.

Dermed gikk finalen i den første turneringen av Champions Chess Tour til to partier med lynsjakk. Der åpnet Carlsen med svarte brikker.

Sjakkeneren ble hardt presset fra start, og endte opp med en svært vrien stilling. Fordelen var at han stod bedre på tid enn sin amerikanske motstander. Likevel fant So de nødvendige trekkene til å vinne partiet.

Carlsen er nå nødt til å vinne det siste lynsjakkpartiet for å berge armageddon. Det kan du se på TV 2 Sport 2 og Sumo nå.

Saken oppdateres.

Finalen Dag én endte 2-2. Dermed avgjøres finalen med fire partier hurtigsjakk mandag. Står det fortsatt likt, går den til to partier med lynsjakk. Kan de fortsatt ikke skilles, blir det armageddon. Vinneren får 270.000 kroner, andreplass 135.000 kroner. Dette er den første av ti online-turneringer i nyvinningen Champions Chess Tour. PS! Se partiene på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Drømmestart

Carlsen åpnet med svarte brikker. Det fikk han velge selv fordi han vant grunnserien, slik at han skal avslutte med hvitt under den avgjørende finaledagen.

Midtveis i partiet skaffet han seg bondeovertall. TV 2s sjakkeksperter kalte det en genial slagveksling av Carlsen.

Slik fikset jubilanten en svært gunstig stilling da partiet gikk til sluttspillet. Der satte en svært offensiv Carlsen inn nådestøtet. So ga opp partiet etter 43 trekk.

Overraskende tap

I andre parti havnet Carlsen på defensiven med hvite brikker. Han lå bonde under etter åpningen, og Sos stilling forbedret seg sakte, men sikkert.

I sluttspillet ga sjakkcomputeren amerikaneren 98 prosent vinnersjanse. Samtidig var begge svært presset på tid. Så havnet Carlsen to bønder under, og da hadde han ikke noe annet valg enn å gi opp partiet.

– Nå er det So som har de positive følelsene. Magnus må være rasende på seg selv for å ha tapt med hvitt etter å ha tatt ledelsen i matchen. Det føles så unødvendig. Nå kan alt skje, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Dramatikk i tredje parti

Carlsen spilte det tredje partiet med svart. Det endte med remis på dramatisk vis. Sjakkeneren ble satt under svært hardt press fra start, og så ut til å gå mot et sluttspill der han måtte forsvare seg med hud og hår for å berge remis.

So gjorde imidlertid en kjempetabbe, som snudde stillingen på hodet. Men så tråkket Carlsen feil, og da var finalistene igjen like langt.

Da endte partiet med finaleseriens første remis.

Det fjerde partiet endte med en rask remis, noe både Carlsen og So så ut til å være fornøyde med.