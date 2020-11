Blir historisk igjen: – For bare ti år siden ville det virket utenkelig

Ny milepæl for Stéphanie Frappart (36).

Onsdag kveld blir franske Stéphanie Frappart tidenes første kvinnelige Champions League-dommer når Juventus og Dynamo Kiev møtes.

Det er ikke første gang Frappart skriver historie. Fra før er hun tidenes første kvinnelige Ligue 1-dommer.

Frappart var også første kvinne til å dømme en herrekamp i UEFA-regi da Liverpool og Chelsea møttes i Supercupen i 2019. Senere samme høst var hun også den første kvinnen til å dømme en kamp i Europaligaen.

– Det er veldig bra, og det er en viktig milepæl for kvinnelige fotballdommere. Det er utrolig viktig for unge, kvinnelige fotballdommere å se at det finnes noen som får sjansen, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Hun har et godt rykte

Hun mener onsdagens kamp i Torino blir en merkedag.

– Hun har et godt rykte, og hun er ansett som faglig sterk. For bare ti år siden ville det virket utenkelig å ha en kvinnelig fotballdommer i en herrekamp, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Finstad Berg mener det er en kombinasjon av mange ting som gjør det mulig at en kvinne dømmer en Champions League-kamp for herrer i 2020.

– Verden og fotballen går fremover, og det handler om dommernes utvikling og mulighet til å utvikle seg. Det er utrolig kult at hun får denne kampen, så det er bare å ønske lykke til og håpe at kampen går knirkefritt. Vi har sett tidligere at hun er mer enn kapabel til å håndtere store anledninger, sier TV 2s sportskommentator.

Hyllet av Klopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp berømmet Frappart og resten av dommerteamet som dømte Supercupen i august i fjor.

– Jeg snakket med dommerteamet etter kampen, og jeg sa at dersom vi hadde spilt slik de dømte, ville vi ha vunnet 6-0, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen de vant på straffesparkkonkurranse.

– De var veldig, veldig gode. De var under vanvittig press. Det var et historisk øyeblikk, og de var seg selv, beholdt roen og gjorde hva de møtte i en vanskelig og intensiv kamp. Jeg kunne ikke hatt større respekt. Det var en briljant prestasjon, sa Klopp.

I onsdagens kamp mellom Juventus og Dynamo Kiev får Frappart med seg Hicham Zakrani og Mehdi Rahmouni som assistentdommere.