Norske soldater blir værende i Afghanistan i 2021, opplyser Forsvarsdepartementet

De norske styrkebidragene i Afghanistan videreføres neste år.

Det opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding mandag.

Det presiseres likevel at bidraget kan bli endret dersom situasjonen tilsier det.

Diskusjonen er nå i gang for fullt i Nato om hva som skal skje med nærværet i Afghanistan etter at USA nylig varslet at det amerikanske bidraget vil bli trappet ned.

Norge deltar med spesialstyrker i Resolute Support Mission og et sanitetsbidrag i Kabul. Alt i alt utgjør bidragene om lag 95 personer.

Norge bidrar i tillegg med 60 millioner kroner i året til afghanske sikkerhetsstyrker.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg påpekte mandag at ingen ønsker å bli værende i Afghanistan lenger enn nødvendig.

– I månedene som kommer vil vi fortsette å vurdere vårt nærvær basert på forholdene på bakken. Vi står overfor et vanskelig dilemma, sa Stoltenberg på en pressekonferanse foran Natos utenriksministermøte denne uka.

Trekker Nato seg ut, kan Afghanistan igjen bli en frihavn for internasjonal terror, advarte han.

– Uansett hvilken vei vi velger, er det viktig at vi gjør det sammen.

