Manchester United-helt beklager melding – får støtte av klubben

Etter å ha blitt den stor helten for Manchester United med to scoringer i snuoperasjonen mot Southampton søndag, delte Edinson Cavani et innlegg på Instagram med teksten «Gracias negrito».

Det har gjort at uruguayaneren står i fare for å bli straffet for rasisme.

– Meldingen var ment som en kjærlig hilsen til en venn, og jeg takket ham for gratulasjonen etter kampen. Det siste jeg ønsket var å krenke noen. Jeg er fullstendig mot rasisme, og jeg slettet meldingen så snart det ble forklart at den kan tolkes annerledes. Jeg vil be om unnskyldning, skriver Cavani i en pressemelding mandag.

Ifølge The Guardian risikerer Cavani tre kampers utestengelse.

33-åringen får støtte av Manchester United.

– Det er tydelig for oss at det absolutt ikke var noen ordsinnet hensikt bak Edinsons melding, og han slettet den så snart han ble informert om at den kunne misforstås. Edinson har bedt om unnskyldning. Manchester United og alle våre spillere er med i kampen mot rasisme, uttaler klubben.

Cavani står med tre scoringer og én målgivende på sine første åtte kamper for Manchester United. Spissveteranen kom gratis til klubben etter at kontrakten med Paris Saint-Germain utløp i sommer.