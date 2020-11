E16 over Sollihøgda har i mange år vært en skikkelig flaskehals i rushtid og på utfartsdager. Men nå skal det bli en endring på dette. Det er nemlig klart for bygging av helt ny firefelts vei, i det som blir et gigantprosjekt.

– Vi skal nå i gang med å erstatte en vei som har levd langt ut over sin tid. Det er svært gledelig at vi nå kommer i gang med ny E16 over Sollihøgda, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

For to uker siden ble det offentliggjort at Skanska skal bygge den nye firefeltsveien, som går fra Bærum til Hole kommune. Skanska og konsulentselskapet Aas-Jakobsen leverte sammen inn et tilbud på 3,022 milliarder kroner. Det er den største kontrakten til Statens vegvesen gjennom historien.

Skilte 50 millioner

Anskaffelsen ble gjennomført som konkurranse med forhandling, etter en metodikk som Statens vegvesen har utviklet til bruk i store totalentrepriser.

Tilbudene ble vurdert mot fire tildelingskriterier; organisering og nøkkelpersonell, gjennomføring av oppdraget, fremdrift og anleggets kvalitet. Det ble en jevn konkurranse om å gi beste tilbud.

Det skilte omkring 50 millioner i rene kostnader mellom Skanska og Implenia, som ble rangert som nummer to. I tillegg skilte det cirka 100 millioner på de «myke» verdiene som ble vurdert. Dette innebærer blant annet miljøtiltak.

Slik blir det nye veien over Sollihøgda, med den forsvinner også som du kan se mange av svingene på denne strekningen. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Tett på nærmiljø

Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal altså bygges som firefelts motorvei. Hvis alt går etter planen, skal den nye veien åpne til sommeren 2025. Skanska skal sammen med samarbeidspartneren Aas-Jakobsen nå arbeide med å prosjektere detaljene. I februar regner de med å begynne med skogryddingen langs traseen, og produksjonen av den nye veien etter påske.

Sikkerheten under anleggsperioden er viktig for vegdirektøren.

─ I dette prosjektet bygges det tett på et nærmiljø, og det berører lokaltrafikken. Trafikksikkerhet blir derfor utrolig viktig. Her må vi tenke oss gjennom en ekstra gang til enhver tid, og alltid sette sikkerheten først, påpeker Hovland, i pressemelding.

Prosjektet inneholder følgende: 2 tunneler, 800 m og 3,4 km

8 bruer, inntil 220 meter

3 millioner kubikkmeter masse som skal forflyttes

Elektro/automasjon

