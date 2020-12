Mener han har avslørt juks: 20.000 følgere engasjerer seg

Mads Hansen (36) anklager bedriften StayClassy for juks. Forbrukertilsynet bekreftet at de skal se nærmere på saken, men eieren sier det er urettferdig kritikk.

På Forbrukertilsynets nettsider står det følgende:

«Førjulstiden er høytid for julekalendre og andre konkurranser der næringsdrivende strør rundt seg med premier. Dette er noe som engasjerer mange, og i løpet av de siste dagene har Forbrukertilsynet mottatt et stort antall klager på en konkurranse som arrangeres av firmaet StayClassy. Mens tilsynet går i gang med å se nærmere på denne saken, oppfordrer vi alle som bruker konkurranser i markedsføringen til å lese vår nye veiledning.»

Innlegget ble postet etter at Mads Hansen oppfordret følgerne sine til å sende inn en klage dersom de har opplevd at StayClassy har opptrådt feil.

– Jeg har irritert meg over den «spam-markedsføringen» deres tidligere. De skriver «kommenter, lik denne, del dette». Det dukker opp over alt. Det er for så vidt smart av dem. De har sånn sett knekt koden for Facebook-markedsføring, men det er jo ikke helt innafor, sier han til God kveld Norge, og fortsetter:

– Jeg har over 20.000 som har sveipet opp til klageskjemaet til Forbrukertilsynet via storyen min.

Play Station-konkurranse

Bakgrunnen til det store engasjementet er at StayClassy har hatt en konkurranse hvor det stod man kunne vinne en PlayStation 5.

JUKS: Mads Hansen anklager StayClassy for juks i sin konkurranse. Foto: Braastad, Audun

Hansen fikk tips fra flere som sjekket kodene til det digitale lykkehjulet, og de sa at sjansen for å vinne var satt på null prosent. Hansen ba deretter VG-eksperter sjekke om det stemte, noe de skal ha bekreftet.

Hansen reagerer også på at bedriften oppfordrer til å kommentere på sosiale medier for å øke vinnersjansen. Kort tid etter at Hansen postet kritikken på sosiale medier, valgte StayClassy å trekke en vinner. Denne personen har ifølge Hansen ikke en profil på sosiale medier.

Sikkerhetskonsulent Daniel Christensen, kjent fra nettsiden websecured.io, er en av flere som støtter Hansens teori. Han har uttalt seg om situasjonen til Digi.no.

– De rundlurer rett og slett kundene. Jeg tok kontakt med kundeservice, men da jeg prøve å forklare dem problemet, la de bare på. Senere tok jeg kontakt med eier, Thomas Holstad, men heller ikke han tok meg alvorlig.

– Urettferdig kritikk

Thomas Holstad som eier StayClassy hevder at det ikke har vært umulig å vinne hovedpremien på lykkehjulet.

– Det har vært like stor mulighet for alle som har spunnet lykkehjulet til å vinne hovedpremien, forteller Holstad.

Han forklarer at dersom lykkehjulet hadde vært vektet på en annen måte hadde det blitt delt ut 800 stykk av PlayStation 5, og ikke bare én som konkurransen lovet.

Han forteller at vinneren er trukket ut blant alle som har spunnet lykkehjulet, og han har ikke noe imot at Forbrukertilsynet skal se på konkurransen deres.

– Det har blitt rettet svært kraftige påstander av Mads Hansen mot oss. Vi har delt ut alle premier og vi opplever kritikken som urettferdig, sier han til God kveld Norge.

StayClassy forteller at de har forsøkt å ha en god dialog med Mads Hansen, og gitt han svar på spørsmålene han har hatt.

Holstad har også en beskjed til dem som har klaget inn bedriften til Forbrukerrådet.

Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen, syns det er bra forbrukere blir bevisst på klageskjemaet. Foto: Pressebilde

– Vi synes det er flott at folk engasjerer seg, samtidig skulle vi ønske Mads Hansen hadde forklart sine følgere at det har blitt trykket ut vinnere, sier Holstad.

Sett et behov

Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet, sier de har jobbet med den nevnte veilederen lenge.

– Veiledningen om bruk av konkurranser er noe Forbrukertilsynet har utarbeidet i høst, og har ingen sammenheng med klagene på StayClassy. Men vi mottar en del henvendelser og spørsmål om konkurranser, og har derfor sett et behov for å samle informasjon om regelverket for dette.

– Hva syns dere om at folk som Mads Hansen engasjerer følgerne sine, og får dem til å klage inn bedrifter til dere?

– Vi får inn tusenvis av tips og klager hvert eneste år om saker vi bør se på, og det er vi takknemlig for. Det er viktig at folk engasjerer seg og sier fra til oss når de ser markedsføring som de reagerer på!