Jan Bøhler rystet etter knivstikking av 14-åring: – Skremmende

Politiet har siktet en 15 år gammel gutt for drapsforsøk etter at en 14-åring ble påført alvorlige stikkskader under en slåsskamp på Lindeberg i Oslo.

Gutten ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt knivstukket i mageregionen.

Jan Bøhler befant seg på Furuset for å ta bussen hjem. Han ble vitne til at gutten ble fraktet ut av bussen.

– Det er en veldig oppdrivende opplevelse. Et forferdelig syn for de som så det, sier Bøhler til TV 2.

Etter hendelsen har Bøhler pratet med flere av de som var til stede i området.

– Alle forteller at de er urolige for 14-åringen, sier han.

Normalisering

Stortingsrepresentanten forteller videre at det har vært en del hendelser den siste tiden som omfatter knivbruk. Spesielt i ungdomsmiljøene.

Flere han har pratet med, forteller at det blir stadig mer utbredt å bære kniv. Det til tross for at det er ulovlig.

– Det er lett å skaffe, billig og enkelt å gjemme. Men de ungdommene jeg prater med forteller at de ikke opplever det som at forbudet mot å bære kniv håndheves, sier han.

Derfor etterlyser Bøhler en handlingsplan som skal sørge for at barn og unge skal slutte å gå med kniv.

– En kniv kan være farligere enn en pistol på nært hold. Vi undervurderer kniven veldig, mener Bøhler og fortsetter:

– En krangel eller en episode kan fort utvikle seg, og hvis man tar i bruk en kniv, kan det bli livsfarlig.

Flere bruker kniv

Etter hendelsen har Bøhler tilbragt et par timer i området. Her får han beskjed om at det er flere som bærer kniv nå enn før.

– Det gjelder i store deler av byen, dessverre. Veldig mange tenker at de må ha en kniv for sikkerhets skyld, og det bekymrer meg veldig, sier Bøhler som etterlyser tiltak:

– Politiet må gjøre sin del av jobben. De må snakke med barn og unge. Samtidig må foreldre ta et stort ansvar for å følge med på om barna deres har tilgang til kniv.

– Skoler og fritidsklubber må ta opp temaet og fortelle hvor farlig det er å bruke en kniv. Man må advare mot å bære kniv. Vi har sett for mange forferdelige hendelser gjennom mange år, sier han.

Sosiale medier

De siste årene har man sett tendenser til at det stadig blir flere slagsmål og at ungdommen arrangerer slåsskamper. Bøhler har fått med seg dette, og frykter at en normalisering av grov vold kan føre til at flere begynner å bære kniv.

– I sosiale medier ligger det masse videoer av slåsskamper. Det blir nesten ufarliggjort. Det blir nesten status å delta i voldshendelser, og sosiale medier er en del av det bildet.

– Hva tenker du om mandagens hendelse?

– Veldig trist. Jeg er bekymret for offeret og for familien. Jeg er også redd for frykten det sprer. jeg frykter at andre kan bli redde av disse hendelsene, og at man trekker konklusjonen å bære kniv for å beskytte seg selv.

– I tillegg er jeg redd for at det kan komme nye hevnaksjoner. Det håper jeg inderlig ikke, sier Bøhler.