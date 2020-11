Kommer med overraskende gaveønske

TV-profil Emma Ellingsen, som er aktuell med det nye sminkemerket Emma Ellingsen Beauty, gleder seg veldig til jul.

Øverst på ønskelisten sin i år hadde hun klart én ting som egentlig skulle ligge under juletreet.

– Jeg ønsket meg egentlig Nintendo Switch, men det har jeg kjøpt, forteller Ellingsen.

GAVEØNSKE: Emma Ellingsen forteller at hun ønsker seg sokker til jul fordi de alltid forsvinner. Foto: Espen Solli / Tv 2

Myke julegaver

Hun måtte derfor finne noe nytt som havnet øverst på ønskelisten i år, og svaret sjokkerer God kveld Norge programlederne Marte Bratberg og Niklas Baarli.

– Jeg tror faktisk at jeg begynner å komme i den alderen at jeg ønsker meg sokker, sier 19-åringen og fortsetter:

– Det er helt sant! Jeg er veldig «blessed» og føler jeg har det jeg trenger, men sokker forsvinner! ler hun.

Videre forteller Ellingsen at hun også har et gaveønske som ikke ville fått plass under juletreet.

– Jeg ønsker meg også bil, men det kommer jeg ikke til å få. Jeg holder på å ta lappen, sier hun.

19-åringen mangler bare teori, langkjøring og blant annet selve oppkjøringen før hun har tatt sertifikatet.

– Det hadde vært motiverende å ha en bil da, sier Ellingsen og forklarer at prosessen stoppet litt opp tidligere på grunn av korona.

Ellingsen har også klart hvilken type bil hun aller helst vil ha dersom det blir aktuelt: en Range Rover cabriolet.

Emma Ellingsen Beauty

Ellingsen mener at jul handler om tid sammen med familie og venner.

– Nå blir det vel mer familie og ikke så mye venner, sier Ellingsen.

Hun er som regel ute i god før julaften med gavehandelen, men synes det er vanskelig å finne gaver.

– Jeg er dårlig på å finne ut hva jeg skal gi, sier hun til God kveld Norge.

Selv om hun nylig kom ut med det nye sminkemerket Emma Ellingsen Beauty er det ikke det som blir årets julegaver. Som regel ender hun opp med en enkel løsning og kjøper noen sett med kremer eller lignende.

Hun håper likevel at andre kjøper sminkeproduktene hennes.

– Det er gøy at det endelig er ute og at folk kan prøve produktene. Det er noe jeg har jobbet med lenge, sier Ellingsen.

19-åringen synes det er viktig å fokusere på det kreative ved sminke og har derfor valgt paljetter som både er fargerike og noen mer nøytrale.

– Jeg er ikke makeup-artist, men jeg synes det er gøy å bare være kreativ, smiler Ellingsen.