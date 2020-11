Utelivsbransjen i Oslo bønnfaller kommunen om å gjøre det samme som Bergen

— Det er helt forferdelig! Situasjonen nå gjør at Oslos innbyggere kan stå uten det som har gjort Oslo til en hyggelig by i mange år fremover, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold til TV 2.

Hun fortsetter:

— Nå trenger vi at man snur rundt på tiltakene. Og det må skje fort!

Siden Oslo innførte full skjenkestopp 10. november, har det bare gått én vei for utelivsbransjen.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, uttaler seg om problemene i norsk reiseliv under korona krisen Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hele sju av ti frykter at bedriftene deres vil gå konkurs som en konsekvens av restriksjonene i Oslo, viser ferske tall fra NHO Reiseliv.

De nye restriksjonene har fått fatale følger for store deler av bransjen. 60 prosent har stengt eller vil stenge om kort tid.

Engebret Café og Grand Café er bare to av svært mange som må ta konsekvensene av tiltakene.

Som følge av at restaurantene ikke lenger får servere alkohol og har måttet redusere antall gjester, får Engebret Café bare 2,5 prosent av omsetningen de vanligvis får i julemånedene november og desember.

Permitterte alle sine ansatte

I starten av november stengte Kay Henning Johnsen restauranten sin og måtte dermed også permittere alle sine ansatte.

TOMT: Et kjøkken som vanligvis er fylt av kokker som lager mat til sine kunder, står nå helt tomt. Etter at Kay Henning Johnsen måtte permittere alle sine ansatte, var det han som tok på seg oppgaven som vaktmester. Foto: Anders Stensås / TV 2

— Julebordssesongen er viktig for hele bransjen. I november og desember skulle vi ha omsatt for 20 millioner, men nå omsetter vi for 500.000, sier Johnsen som driver Engebret Café i Oslo.

Han legger til:

— Vi driver med julemat, og julemat handler om norsk mat, øl og akevitt. Det er ikke snakk om store mengder, men folk vil ha muligheten til å kunne få litt akevitt til julematen. Den muligheten har man i Bergen, og det er en løsning som vi kunne ha hatt i Oslo også.

Gjøran Sæther i Grand Café merker også tiltakene godt.

VAKTMESTER: Fra å ha en hektisk hverdag som restauranteier, må han nå sørge for at alle avløp blir vedlikeholdt mens de ellers ikke blir brukt. Foto: Anders Stensås / TV 2

På denne tiden i fjor hadde restauranten hans 600 gjester.

I år ser derimot innspurten til årets store besøksmåned ut til å bli langt tristere for hele serveringsbransjen i hovedstaden.

— Helt avgjørende

— Hadde vi fått lov til å ha alkoholservering, kunne vi kanskje hatt halvparten og likevel ivaretatt smittevernet på en god måte, sier Gjøran Sæther som driver restauranten.

Han mener alkoholserveringen er helt avgjørende for å kunne holde åpent også i julemåneden.

— Det er ingen som går ut og drikker brus til pinnekjøttet, så hvis vi kunne hatt åpent til klokken 22 som i Bergen, så kunne vi holdt åpent, sier Sæther.

Gjøran Sæther, administrerende direktør på Grand Café i Oslo, håper Oslo-byrådet vil følge Bergens modell. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

— Juleperioden et helt kjørt. Det er skjenkestopp fram til 14. desember og vi vet ikke hva som skjer etterpå, fortsetter han.

De to restauranteierne fortviler over situasjonen, og håper nå byrådet i Oslo kan vurdere å følge Bergens modell, der restaurantene fremdeles får holde åpent til klokken 22.

På Bryggeloftet i Bergen holder de åpent. Jentene er fornøyde med å kunne dra ut og spise. Marielle Skår, servitør ved Bryggeloftet.

— Synes synd på kollegene

I Bergen hvor det er tillatt å skjenke frem til 21.30 synes mange synd på sine kolleger i hovedstaden. Byrådet i Bergen har gitt bransjen nye gjester fordi maksgrensen på to gjester hjemme for husstander med tre eller flere betyr at mange må velge spisesteder om de vil spise og drikke sammen.

Daglig leder ved Bryggeloftet i Bergen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

— Vi er veldig glad for at med de gjestene vi har, fortsatt klarer å ta tilbake noen ansatte, sier Gaute Birkeli, daglig leder ved Bryggeloftet i Bergen.

Selv om også de har opplevd en betydelig stor nedgang etter tiltakene, er han glad for at folk kan samles der i stedet for å være nødt til å samles hjemme.

— Jeg synes veldig synd på våre kolleger i Oslo, sier han.

Daglig leder i hotellkjeden De Bergenske mener restaurantene i hovedstaden bør få lov til å holde åpent.

— Det er trist og veldig drastisk. Det burde være unødvendig å stenge helt ned, så lenge serveringen skjer under kontrollerte forhold, sier Kjetil Smørås i De Bergenske.

– Smittetallene må ned

Næringsbyråd Victoria Maria Evensen (Ap) forteller til TV 2 at hun tviler på at Oslo kommer til å gjøre som i Bergen.

– Vi har en sosial nedstengning. Det er mange ting som må holde stengt for å slå ned på smitten, og det er det viktigste. Smittetallene må bli vesentlig lavere, og det er nødvendig med strenge tiltak før vi ser at tallene peker nedover, sier hun.

– Jeg tviler på at vi gjør om på sjenkestopp før 14. desember, legger hun til.

Evensen sier at kommunen opplever at det er tydelig kommunisert fra nasjonale myndigheter om at det er en forventing om at man skal gjøre alt man kan for å slå ned smitten.

– Det er inklusive sjenkestopp, sier hun.

Store konsekvenser

Evensen er klar over at det fører med seg enorme konsekvenser å ha sjenkestopp.

– Derfor er vi opptatt av å få på plass en bedre kompensasjonsordning enn det regjeringen leverer. Det jobber jeg veldig mye med, og det håper jeg regjeringen leverer. Så må vi iverksette de tiltakene vi er nødt til å gjøre i Oslo, ikke minst også med tanke på de klare anbefalingene vi har fått fra nasjonale myndigheter om hva som er nødvendig her.

– Man får det til i Bergen. Er ikke det en bedre løsning for å redde næringen enn å kreve at regjeringen betaler for det?

– Det har vært et premiss at regjeringen må stille med en kompensasjon for en rekke ulike næringer, og som sagt har vi en rekke tiltak på mange ulike områder, og en rekke tiltak som går på ungdommen vår. Sånn er det nå i Oslo for å slå smitte nå, sier Evensen.

– Hva skal dere gjøre for å redde bransjen?

– Vi har ikke stengt, det er viktig å si. Vi har ikke et sjenkeforbud, ikke et forbud om å holde åpent. Men vi har gjort en rekke tiltak. Vi har blant annet fjernet omsetningsavgiften for 2020. Dette er små ting i det store bildet, og det er fordi kommunen har et begrenset handlingsrom. Derfor er vi avhengig at regjeringen stiller opp med de store krisepakkene.