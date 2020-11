Klæbo dropper verdenscupen ut 2020

– Jeg vil ikke utsette meg for dette. For meg blir det helt feil.

Johannes Høsflot Klæbo har bestemt seg for å droppe de resterende verdenscuprennene i 2020.

Det vil si at han står over rennene i Davos og Dresden.

– Jeg har følt på dette en stund. Det startet i forbindelse med World Cup-avslutningen forrige sesong. Usikkerheten ble ytterligere forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Det virket tryggere før vi reiste enn det som ble situasjonen i Finland. Jeg føler at ski og konkurranser blir lite viktig i forhold til den pandemien som nå herjer over hele verden. Alle må gjøre sitt – og hva de mener er riktig. Dette er viktig og riktig å gjøre for meg, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding.

– Vil ikke utsette meg for dette

I helgens verdenscupåpning vant Klæbo minitouren i Ruka sammenlagt. Han endte som andremann på sprinten, kun slått av Erik Valnes.

Deretter vant han 15 km klassisk intervallstart, og gikk ført i mål på den påfølgende jaktstarten. Nå føler han det ikke blir riktig å reise.

– Ja, jeg føler det er helt feil å reise til internasjonale destinasjoner i disse tider. Det innebærer kontakt med mange mennesker. Det inkluderer fly, buss, flyplasser med mer. Jeg vil ikke utsette meg for dette. For meg blir det helt feil. Det tar jeg konsekvensene av, og hopper av for denne gangen, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Et valg man må ha respekt for

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er ikke overrasket over Klæbos valg.

– Først og fremst må jeg si at dette er et valg man må ha respekt for. Dette kan umulig være en enkel avgjørelse, men tatt i betraktning den spesielle situasjonen vi er inne i er den ikke uventet. Johannes Høsflot Klæbo har hele tiden vært tydelig på at det er ting som er viktigere enn skirenn akkurat nå, sier han.

Skinstad mener Klæbos valg reflekter langrennsstjernens syn på hvordan det gikk under åpningshelgen i Ruka, og tror dette kommer til å svi for FIS.

RUKAS BESTE TRIO: Andremann Aleksandr Bolsjunov, vinner Johannes Høslot Klæbo og treet Emil Iversen. Foto: Tomi Hänninen / BILDBYRÅN

– Dette er en avgjørelse som virkelig vil gjøre situasjonen fremover utfordrende for det internasjonale skiforbundet, FIS, samtidig som det er et stikk mot den lokale arrangøren i finske Ruka.

– Johannes Høsflot Klæbo er en av de største stjernene i langrennssporten, og nå mister de en av sine største trekkplaster i to viktige rennhelger i tyskspråklige land. Samtidig forteller jo trønderen med dette at han ikke stoler på FIS og deres håndtering av covid-19-situasjonen, og at det ikke var lagt godt nok til rette i Finland til at utøverne følte seg trygge der, fortsetter Skinstad.

Han er spent på hva de øvrige norske utøverne velger å gjøre, og om det hele kan ende med at rennene ikke får verdenscupstatus.

– Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen har begge signalisert at de skal holde seg i Norge frem til romjula, om ikke lenger, og nå blir det spennende å se hva resten av det norske landslaget gjør. Samtidig ventes det på en avgjørelse fra det svenske laget, som også vurderer å stå over helga i Davos. Meg bekjent må minst sju av de ti best rangerte landene stille til start for at konkurransene skal telle som verdenscup, og om det blir ytterligere forfall kan det spøke for statusen til førjulskonkurransene i Davos og Dresden, påpeker Skinstad.

Han tror situasjonen kunne sett annerledes ut dersom FIS hadde valgt en løsning som Det internasjonale skiskytterforbundet, der utøverne hadde blitt igjen i Ruka en uke for å konkurrere.

Nå har Klæbo sett seg nødt til å ta en valg som får store konsekvenser.

– Rent økonomisk og sportslig har dette naturligvis konsekvenser for Høsflot Klæbo. Ikke bare vil han gå glipp av hundretusener i premiepenger og bonuser. Han vil også havne alvorlig på etterskudd i verdenscupsammendraget, gitt at hans tøffeste konkurrenter stiller til start og lykkes i Davos og Dresden, sier TV 2s langrennsekspert.

Han tror det sitter lenger inne å gjøre det samme som Klæbo for andre, som ligger dårligere an når det gjelder både ting som penger, landslagsplass og VM-deltakelse.

– Ja, jeg tror dette er et valg som på mange måter er lettere å ta for det som per dags dato er verdens beste skiløper enn for mange andre. Ikke bare vet Høsflot Klæbo at han er kvalifisert til VM allerede nå, både gjennom å være tittelforsvarer på sprint og en soleklar ankermann på stafett og sprintstafett. Han har også økonomisk frihet og er selvsagt selvskreven i landslagstroppen også neste sesong, påpeker Skinstad.

– For flere av lagkameratene er ikke dette like selvsagt, og dermed er det i så måte mer som står på spill for dem enn for de aller største stjernene. Dette kan føre til at enkelte løpere nærmest føler at de tvinges til å stille på start, noe som kan gjøre valget om å bli hjemme nærmest umulig, fortsetter langrennseksperten.

– Jeg satser mot VM

Hvordan det blir med Tour de Ski er foreløpig ikke avklart, men etter planen går det av stabelen fra 1. til 10. januar.

– Først må vi se om Tour de Ski blir arrangert. Deretter må jeg vurdere om jeg deltar. Det vil avhenge av smittesituasjonen, sier Klæbo.

Det som er sikkert, er at han satser for fullt mot verdensmesterskapet i Oberstdorf fra 23. februar til 7. mars.

– Jeg satser mot VM i Oberstdorf hvor jeg har ambisjoner om å prestere på mitt aller beste. Det blir sesongens sportslige store mål. Nå skal jeg trene godt mot nettopp det målet, så får vi se hvordan covid-19-situasjonen er når den tiden kommer. Jeg vil gjøre en ny vurdering før den tid, sier han.

