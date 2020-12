Slik får du pengene til å vare lenger i jula

Jula nærmer seg og jula koster penger. Akkurat nå er underkant av

200.000 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, og mange har dårligere økonomi etter at koronakrisen inntraff.

Desember og julehøytiden kommer uansett hvor stor eller liten lommeboken er, og mange barn har høye forventninger til tiden vi går inn i.

Men hvordan snakker man med barna når pengene ikke strekker til?

Se hele intervjuet øverst i saken!

Snakk med barna om økonomien hjemme

Mari Rindal Øyen, som er leder for sparing i personmarkedet hos Storebrand, har gode råd til foreldre som bør ta samtalen med barna om at man ikke har like mye penger i år som de foregående årene.

DELER SINE TIPS: Sparerådgiver hos Storebrand, Mari Rindal Øyen, gir råd til hvordan man kan snakke med barna om økonomi.. Foto: God morgen Norge

– Jeg tror de fleste småbarnsforeldre har et nært forhold til økonomi, men at noen kanskje glemmer å involvere barna i den samtalen. I koronakrisen er det viktigere og mer relevant å gjøre det. Inkluder dem i det praktiske som har med økonomi å gjøre, og vis hvordan økonomien påvirker deres hverdag, sier hun til God morgen Norge.

– Se på utgiftene i nettbanken og lag et julebudsjett med barna, da er det lettere for barna å forstå hvordan økonomien påvirker dem, oppfordringer spareeksperten.

Lea Lysa Strangstad (14) synes det er bra å få vite hva som skjer med økonomien i hjemmet. Hun synes det er vanskeligere å forstå, dersom hun ikke blir fortalt om situasjonen og den trange økonomien kommer som en overraskelse.

– Kommer det brått på uten at man vet om det, blir man skuffa.

Når Lea og venninnene er i sentrum, bruker de penger på mat og klær, som hun selv har spart opp til. Noen ganger får hun penger av de foresatte.

Hedvig Anker er Leas bonusmor, og hjemme hos dem har de forsøkt å lære barna konsekvenser av å bruke penger.

GOD KOMMUNIKASJON: Lea Lysa Strangstad (14) og bonusmamma Hedvig Anker snakker mye om økonomi hjemme. Foto: God morgen Norge

– Vi har prøvd å lære Lea at man ikke kan bruke penger ubegrenset, at man bør reflektere over om det er noe man virkelig har lyst på og bruk for før man handler det. Det synes jeg hun har forstått godt.

Rådene som kan hjelpe deg

I år har flere familier trangere økonomi enn de foregående år. Til dem har sparerådgiver Rindal Øyen gode tips – uavhengig av økonomisk situasjon:

Sett opp julebudsjett og bruk penger på det som virkelig gir juleglede – det kan være så mangt. Når man setter opp budsjett, får man bedre oversikt og du vet hvor mye du kan bruke av penger.

Planlegg handlingen godt, man kan spare mye på å sammenligne priser og sjekke på nettet.

Man kan spare mye på salg, men det er viktig å ikke handle ting som ikke har planlagt.

Mat er viktig i jula og det er mye å spare ved å skrive handleliste, sjekke tilbud og sammenligne priser i butikkene.

Kutt tingene som ikke har stor betydning for julefeiringen, for eksempel å ikke kjøpe ny julepynt.

For familier og husstander som har en tilsvarende lik økonomi som før krisen oppsto, har Rindal Øyen en oppfordring:

– Jeg tenker det er utrolig viktig å ha fokus på solidaritet, når vi er i denne krisen. Om man selv ikke er rammet, kan mange i omgangskretsen, klassekamerater og andre være det, og da må man møte med forståelse.

Sparerådgiveren oppfordrer også til å øke øke kjøpepresset, men være med å redusere det.

– Og husk at dette er julen for å handle lokalt. Mange lokale butikker sliter nå på grunn av korona og da er det viktig å støtte de små.