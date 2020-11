Frustrert Klopp: – Folk ønsker ikke å tilby oss hjelp

Åtte kamper den nesten måneden er hva Liverpool har i vente.

Med nøkkelspillere som Virgil van Dijk og Joe Gomez ute med langtidsskader innrømmer Jürgen Klopp at det ikke alltid er like enkelt å gjøre det rette, men tyskeren avviser samtidig at han blir tvunget til å velge mellom suksess i Champions League eller Premier League.

– Jeg har ikke nok spillere til å prioritere. Jeg tok ut de spillerne jeg hadde tilgjengelig sist kamp og jeg kommer til å gjøre det samme i morgen. Jeg har aldri valgt mellom Premier League og Champions League, for alle disse konkurransene er veldig viktige for oss, sier en tydelig oppgitt Klopp til TV 2.

Tyskeren har tidligere ytret sin misnøye mot TV-aktørene som styrer kamptidspunktene, og bruker pressekonferansen før møtet med Ajax i morgen til å komme med et nytt stikk.

– Situasjonen er som den er, men folk ønsker ikke å tilby oss hjelp, så vi må bare takle det. Så lenge vi kan stille med elleve spillere vil vi kjempe med det vi har, sier han.

Skadesituasjonen

Klopp må nok en gang innse at han må klare seg uten flere nøkkelspillere i en viktig kamp. Både Trent Alexander-Arnold, Xherdan Shaqiri, James Milner og Thiago Alcântara er uaktuelle til møte med Ajax. Sistnevnte har vært ute av spill siden kampen mot Everton 17. oktober.

– Da han ble skadet i Everton-kampen, så det ikke så ille ut. Det var ingen brudd eller noe sånt, men han fikk en smell i kneet som var mer alvorlig enn først antatt. Det er fortsatt ikke helt bra. Han trener fra tid til annen, men vi må ta det steg for steg. Jeg kan ikke gi et eksakt tidspunkt han vil være tilbake på, oppsummerer Liverpool-sjefen, som samtidig slår et slag for innføring av ekstrabytter ved hodeskader etter å ha sett gårsdagens kraftige kollisjon mellom Raúl Jiménez og David Luiz.

– Bør det innføres ekstra bytter ved hodeskader?

– Ja. I det øyeblikket tenkte jeg ikke på det, jeg ventet på at de skulle reise seg. Jeg håper det går så bra som mulig og jeg ønsker han alt det beste, sier han og fortsetter:

– Jeg vet vi har protokoller for hodeskader, og jeg er sikker på at Arsenal fulgte dem. Jeg vet ikke om nye regler hadde hjulpet i den situasjonen, for om spillerne føler seg bra og svarer på testene, hadde han nok spilt videre uansett.

Tøff kamp

Tirsdag skal han og Liverpool forsøke å ta seg videre i Champions League, da må den nederlandske seriemesteren Ajax beseires. Laget fra Amsterdam har ikke tapt siden forrige møte med Liverpool i Champions League. Det er åtte kamper siden.

– Jeg forventer en tett kamp. Ajax er et veldig bra lag og har gjort det veldig bra i ligaen siden de møtte oss, sier Klopp, vel vitende om at nederlenderne har vunnet sine seks siste ligakamper.

Liverpool tapte 0-2 hjemme mot Atalanta i Champions League forrige uke, men Klopp avviser imidlertid at han har tenkt på avansement før morgendagens batalje på Anfield.

– Jeg ser det ikke på den måten. Vi takler de situasjonene som er foran oss. Tre poeng ville vært fantastisk, og det vil selvfølgelig hjelpe oss mye, avslutter Klopp bestemt.

I MORGEN: Se Liverpool - Ajax på TV 2 Sport 1 og Sumo klokken 21.00.