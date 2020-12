Oppgitt Eckhoff sliter med motivasjonen: – Har ikke idrettsglede

Det har vært en tung sesongåpning på verdenscupen for Tiril Eckhoff.

På normaldistansen under skiskytternes verdenscupåpning i Kontiolahti i helgen, bommet 30-åringen syv ganger på 20 skudd, og endte hele 6.19,2 bak den italienske vinneren Dorothea Wierer.

Eckhoff innrømmer at hun sliter med motivasjonen.

– Jeg vil ikke si at jeg takler koronaen sånn fryktelig bra, det er veldig spesielt det vi driver med nå. Jeg føler liksom ikke at det er så viktig i det store og det hele. Jeg trives ikke i denne tilværelsen. Jeg er et altfor sosialt vesen til å drive å spise frokost, lønsj og middag aleine på rommet, sier Eckhoff til TV 2.

Frykter for fremtiden

Uvissheten og den vedvarende pandemien, som gjør at stadig flere langrennslandslag trekker seg fra verdenscuprenn, gjør Eckhoff bekymret.

– Hvis jeg får korona så er jeg sikkert kjørt, hvert fall min karriere. Jeg liker å tro at det skal gå bra. Jeg er mer redd for om verden blir det samme igjen eller om vi må gå med munnbind i tre år fremover, frem til OL. Jeg er glad i folkefest, mennesker og jubel...at du kan henge med smørerne, at du kan henge med laget ditt, det kan jeg ikke per dags dato, sier Eckhoff.

Og legger til:

– Jeg har sett altfor mye på serier. Prøver å trene og ha en OK døgnrytme, for det gjør meg glad. Jeg føler jeg også begynner å bli halvgal. Jeg føler ikke jeg redder verden akkurat nå, men jeg kan kanskje bidra til litt idretsglede. Men jeg kjenner at jeg ikke har fryktelig med idrettsglede selv.

– Jeg har vært isolert siden august

Eckhoff er engstelig både for å bli smittet selv, og for å sette lagvenninner ut av spill. Selv har hun også venner som har vært syke med koronavirus.

– Jeg har vært isolert siden august. Jeg føler lederne våre er flinke til å lage det trygt, men i det store og hele føler jeg at det å gå rundt på ski og skyte på blinker ikke redder menneskeheten, sier Bærumsjenta.

– Jeg synes ikke idrett er så stort for øyeblikket, og da sliter jeg med å trives og prestere. Jeg håper denne helgen var et arbeidsuhell, men jeg skal ærlig si at dette er et sært liv.

30-åringen kan også forstå hvorfor langrennsløper Heidi Weng valgte å bryte minitouren i Ruka i helgen.

– Jeg forstår Weng veldig godt. Jeg tror ikke hun trivdes med dette her. Det er for eremitter, som klarer å trives i sitt eget skall, avslutter Eckhoff.