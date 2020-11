Pågrep nesten 50 personer – ble overrasket da de så hvem som satt på toppen

26-åringen er siktet i det politiet beskriver som et av de største narkotikasakene i 2020.

I ett år har seksjonen for organisert kriminalitet jobbet med det de beskriver som en av de største sakene i hele år. På et større møterom inne på politihuset på Grønland henger det en tidslinje med overskriften «Operasjon Børson».

Nesten 50 personer involvert

– Vi startet etterforskningen i desember 2019, sier Kenneth Wilberg, leder av Etterforskningsseksjonen organisert kriminalitet ved Oslo Politidistrikt.

OMFATTENDE ETTERFORSKNING: Saken har blitt etterforsket gjennom hele 2020 og vært prioritert av Seksjonen for organisert kriminalitet. Her er seksjonsleder Kenneth Wilberg. Foto: Nico Sollie / TV 2

Med flere titalls mistenkte og siktede hevder politiet å ha avdekket et større kriminelt nettverk som driver med både våpen- og narkotikahandel. På toppen av nettverket mener politiet det sitter en 26 år gammel nordmann.

– 46 personer har vært mistenkt eller siktet i saken og 41 av disse har vært pågrepet. I dag er det 9 personer som sitter i varetekt, sier Wilberg.

4,9 millioner kroner beslaglagt

Wilberg forteller at denne etterforskningen har innebåret både en skjult og en åpen fase. Politiet mener nettverket driver stor omsetningen av narkotika, og at de har utgjort en betydelig aktør. Gjenger i Oslo-området har vært blant de mange på kundelisten.

Gjennom 2020 har politiet slått til på flere adresser på Innlandet og Østlandet. Det har resultert i flere beslag.

– Det dreier seg om narkotika, våpen og cirka 4,9 millioner kroner, sier Wilberg og peker på bilder av beslag.

Han understreker at bildene kun viser deler av beslagene som er gjort.

Internasjonal operasjon

Det kriminelle nettverket strekker seg over flere land i Europa. Det har foregått utleveringer fra både Sverige og Polen.

– Det har vært en stor jobb og vi har samarbeidet med kolleger i Sverige, Polen, Frankrike og Spania. Internasjonalt politisamarbeid har vært helt sentralt, forteller lederen for seksjonen.

Overrasket over alderen

Etter hvert som etterforskningen skred frem, begynte politiet å nærme seg det de mener er hovedmannen i nettverket. Likevel gjorde mannens unge alder at politiet til å begynne med hadde vansker med å tro på at dette egentlig kunne være den antatte mannen på toppen.

LEDET INNSATSEN: Politiførstebetjent Tore Jo Nielsen har ledet etterforskningen. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Hovedmannen i denne saken er veldig ung for alder, 26 år. Han kommer opprinnelig fra Palestina, men har bodd i Norge stort sett hele sitt liv, sier Tore Jo Nielsen, politifaglig etterforskningsleder, Oslo Politidistrikt.

- Hvordan reagerte dere da dere stod overfor den antatte hovedmannen?

– Det er litt spesielt at en så ung mann skal ha klart å opparbeide seg et så stort nettverk, tross sin unge alder. Det er klart at vi innledningsvis var litt skeptisk til om dette faktisk var tilfelle, sier etterforskningslederen.

Nielsen forteller imidlertid at etterforskningen langt på vei har bragt på det rene at mannen har lykkes med oppbygningen av nettverket.

– Han har veldig mange samarbeidspartnere i Norge og i utlandet, fortsetter Nielsen.

26-årigens forsvarer, Morten Furuholmen, ønsker ikke å kommentere saken.

Krimnettverk på tvers av grensene

Mannen ble pågrepet i Stockholm i april. Snart vil det bli tatt ut tiltale mot ham og flere andre. Han er i dag siktet for grov narkotikakriminalitet.

Samtidig fortsetter seksjonen for organisert kriminalitet innsatsen mot kriminalitet som krysser grensene.

– Denne saken er viktig fordi det er mye narkotika, store pengesummer og kriminelle nettverk involvert. Vi ser at de kriminelle nettverkene i Norge samarbeider med kriminelle nettverk i Europa, sier Wilberg.

Han forteller at dette er et prioritert område for politiet fremover.

– Det er viktig at man ikke kan sitte i utlandet, eller i Spania som har vært tilfellet i denne saken, og tro at du er trygg, sier Wilberg.