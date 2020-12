– Jeg har aldri hatt det så vondt. Jeg satt i sengen og hylte

Johan Kaggestad ble dødssyk samtidig som kona ble innlagt for demens.

Mange forbinder sommeren med Tour de France og historietimene til Johan Kaggestad (77). Sammen med sykkelkommentator Christian Paasche har han lost norske tv-seere gjennom Frankrike i over 15 år.

77-åringen kan det meste om franske slott og har utallige permer med røverhistorier fra verdens største sykkelritt. Også i år var Kaggestads stemme en sentral del av TV 2s Tour de France-dekning.

Men det var noe som ikke stemte.

SYKKELGJENGEN: Johan Kaggestad er en av Tour de France-veteranene i TV 2. Foto: TV 2

– Enorme smerter

Utover i Touren merket Kaggestad at formen ble gradvis dårligere. Han orket mindre og mindre.

Jeg var så sløv at jeg ikke fryktet noe. Johan Kaggestad

– Det var et signal, men jeg trodde at det ville gå over. Så smalt det noe så jævlig. Jeg har aldri hatt det så vondt i mitt liv. Jeg satt i sengen og hylte. Det var jævlig. Da ble jeg puttet inn i en sykebil og sendt av gårde, forteller Kaggestad.

TV 2-profilen var alvorlig syk.

– Noen dager etter at vi var ferdig med sendingen fra sykkel-VM fikk jeg enormt vondt i nyre-regionen. Det var enorme smerter. Jeg har ikke vært borti makan. Da ble jeg sendt til Ringerike sykehus. Nyrene hadde rett og slett klappet sammen. Det var ganske alvorlig. Jeg var midt mellom levende og død, sier han.

– Fryktet du det verste?

– Jeg var så sløv at jeg ikke fryktet noe. Jeg tenkte aldri i de baner, men jeg har skjønt på legene at de ikke var særlig begeistret da jeg kom.

KOMMENTATORER: Johan Kaggestad sammen med Christian Paasche Foto: TV 2

Selv om kroppen sendte tydelige signaler, ville ikke Kaggestad oppsøke lege.

– Jeg er ekstremt sta. Jeg mistet ett sykkelritt, Paris-Tours. Det var det første sykkelrittet jeg har måttet melde forfall til i de årene jeg har jobbet i TV 2. Det var jo ganske bittert, forteller TV 2-profilen.

– 2020 er et jævla drittår

Kaggestads personlige sykdom sammenfalt med en annen dramatisk utvikling på hjemmebane.

Johan Kaggestads sykdom kom samtidig som at kona havnet på sykehjem. Lenge fikk han ikke treffe henne, nå får han se henne i helgene. Foto: Bygdeposten

– Jeg hadde en dobbeltbelastning. Kona ble dement. Midt oppi at dette ble hun lagt inn på det lokale sykehjemmet som demenspasient. Det var også tøft. Det var midt under Tour de France. Jeg hadde en ganske strevsom Tour de France, vil jeg si. Jeg skulle prøve å levere ålreit samtidig som jeg var i ferd med å bli syk og kona havnet på sykehjem. Det var en krevende mangekamp, sier Kaggestad mens han kjemper mot tårene.

– 2020 er et jævla drittår. Så kom de forferdelige koronabestemmelsene også. Jeg fikk ikke lov til å besøke kona. Jeg har ikke sett henne på tre måneder. Nå får jeg møte henne i helgen. Det er mange som har det verre enn meg, men det har vært en ganske hard prosess å gå gjennom, forteller han.

Kaggestad takker Ringerike sykehus for at han nå er på bedringens vei.

– Jeg lå på Ringerike sykehus i fem uker. Legene klarte å redde nyrene mine. De gjorde en kjempejobb. Jeg slipper dialyse, nyretransplantasjon og all den dritten der. Jeg måtte begynne helt på nytt igjen da jeg var ferdig på Ringerike. Jeg kunne ikke gå. Jeg hadde ligget til sengs i fem uker og var ganske svekket. Nå er jeg inne i tredje uken på Vikersund kurbad, et veldig bra rehabiliteringssenter på Vikersund. Nå går jeg ganske greit uten støtte og har kommet meg veldig, forteller sykkeleksperten.

– Ekstremt sta

Uken etter Paris-Tours var det hans sønn, Mads, som kommenterte Flandern rundt sammen med Paasche. Kaggestad senior er glad for at han fikk hjelp i tide. Nå ser han lysere på fremtiden.

– Legene er imponert over fremgangen jeg har hatt. Jeg merker selv at jeg er blitt en helt annen. Jeg går lenger nå enn jeg gjorde før jeg ble syk. Det er ganske utrolig. Jeg har fått god hjelp fra Ringerike sykehus. De har gjort en kjempejobb, og rehabiliteringssenteret er helt topp. Det er flotte treningsfasiliteter, flott personale og god mat. Nå ser jeg lysere på det. Jeg trener to ganger om dagen og merker veldig fremgang. Jeg hviler en del, skriver litt på datamaskinen min og oppdaterer mappene mine, sier Kaggestad.

– Jeg er en helt annen. For fire uker siden kunne jeg faen ikke gå. Nå går jeg. Men jeg har ikke tenkt til å løpe maraton igjen, betrygger han.