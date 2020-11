Farmen-Thor fikk kryptisk beskjed før finaleuka

Nils Kvalvik (39) rakk å gi Thor Haavik (26) en beskjed før han dro i uke fire. Nå håper Kvalvik at dette sikrer bergenseren seieren.

– Jeg sa noen ting til Thor før jeg gikk, den dagen jeg trakk meg. Det skal han bære med seg i finalen, når han går til topps, sier Kvalvik til God kveld Norge.

Finmarkingen er ikke i tvil om hvem som er den mest verdige vinneren av Farmen.

– Det er helt klar Thor.

Se intervjuet med Kvalvik i videoen under.

Håper signalene gir ham styrke

Den siste uka av årets Farmen-eventyr har startet, og seks deltakere skal bli til én vinner.

God kveld Norge ringte Nils Kvalvik kort tid etter han trakk seg fra Farmen etter jukseskandalen. Da visste han ikke hvem som vant Farmen, men håpet som sagt på den unge presten.

Før han reiste fra gården ved Hønefoss, ga han vennen en beskjed.

– Jeg ba ham tenke på meg. Jeg kjenner når Thor er i kamp, og skal sende ham gode signaler.

Kvalvik sier han er overbevist om at Haavik fortsatt husker beskjeden han ga ham, og håper signalene vil gjøre at 26-åringen vinner.

– Han skal bli overveldet av følelser når han går i kamp.

Overnaturlig opplevelse

God kveld Norge spør Kvalvik om Haavik er åpen for å motta slike signaler, hvor på 40-åringen svarer at presten trolig ble mer åpen for slikt etter en opplevelse de delte på Farmen.

Denne opplevelsen har Kvalvik skildret til God kveld Norge tidligere, og handler om at han fikk en guffen følelse inne på gården. Ved frokostbordet sa Kvalvik følgende til resten av deltakerne: «Jeg vil motta et dødsbudskap i dag». Rett etterpå fløy det en sort fugl inn i vinduet. Deretter gikk det ikke mange minutter før en i produksjonen sa at onkelen til Kvalvik hadde gått bort.

– Det er klart, som prest vil det kanskje være situasjoner i livet hvor han tenker: «Finnes det virkelig en gud?». Da håper jeg han tenker på denne opplevelsen, for han fikk den på så nært hold.

Hør Kvalvik fortelle om det han opplevde som en overnaturlige opplevelsen i videoen under.