Klopps høyre hånd avslører: – Slik er vår unike suksessformel

Etter først å ha erobret verden, ble Liverpool endelig også det beste laget i England da de vant Premier League forrige sesong og satte sluttstrek for 30 års ventetid.

Denne sesongen nyter klubben igjen gode resultater i England og Europa. De siste årene har gjort Liverpool til en dominerende styrke i moderne fotball. Deres høye gjenvinningspress har nærmest fått status som kunst.

Som assistenttrener for Jürgen Klopp jobber nederlandske Pepijn Lijnders med å finpusse modellen hver eneste dag. Han utvikler metoder som gjør at Liverpool-spillerne kan mestre systemet ned til minste detalj, og disse har gradvis blitt implementert inn i klubbens fotballfilosofi. Lijnders forklarer det hele med at «deres identitet er intensitet».

SENTRAL BRIKKE: Som assistent for Klopp i mer enn fire år har Lijnders vært med på å utvikle klubbens sentrale suksessformel. Foto: Scanpix

Assistenttreneren har jobbet med Jürgen Klopp i mer enn fire år. Sammen håper de å inspirere klubben til å nå nye høyder de kommende sesongene. Til tross for at han bare er 37 år gammel, har Lijnders allerede jobbet som trener i en årrekke. Da han var 17 år, ble han nødt til å legge sine egne sko på hylla etter å ha pådratt seg en alvorlig kneskade. Han flyttet seg raskt over til treneryrket og ble ungdomstrener i PSV. I 2007 dro han videre til Porto for å bli leder for individuell utvikling i deres akademi. Der trente han også ungdomslaget. I 2014 flyttet han til Liverpool og ble ansvarlig for U15- og U16-laget. Allerede ett år senere ble han flyttet opp til a-laget.

Kort tid etter ble Klopp ansatt som ny Liverpool-trener, og han forstod raskt at han hadde en ung og talentfull trener i klubben. Derfor lot han Lijnders fortsette som en av trenerne for a-laget. I starten av 2018 forlot derimot Lijnders Anfield for å bli trener for den nederlandske klubben NEC. Allerede etter et halvt år kom han imidlertid tilbake da Klopp ønsket ham som sin assistent. Mye har skjedd siden den gang for et Liverpool-lag som har vunnet Champions League og Premier League.

Lijnders forstår betydningen av disse prestasjonene for alle som er tilknyttet klubben, og alle pokalene de har vunnet føles som en belønning for all innsatsen klubben og trenerapparatet har lagt ned.

– Kan du beskrive hva Premier League-tittelen betydde for deg forrige sesong?

«Du jobber så hardt for å oppnå slike øyeblikk. Du jobber dag ut og dag inn for å utvikle laget. Det er hele tiden fokus på neste kamp, og det er det som er nøkkelen når man er inne i en sesong. Det er ikke mye tid til å slappe av, kanskje en time her og der, men fokuset er hele tiden på å forberede seg til neste kamp så perfekt som mulig. Hvert eneste minutt av hver trening må være bra. Det er veldig tilfredsstillende å se at vår måte å trene på har betalt seg i kampene laget har spilt. Hvis jeg tenker på de stegene laget har tatt både teknisk og taktisk - wow».

– Hvis du ser tilbake på de to siste årene etter at du kom tilbake, hvordan vil du beskrive den generelle utviklingen laget har hatt?

«For meg - personlig - tror jeg forskjellen de to siste årene er den enorme viljen laget har til å forbedre seg. Alle deler de felles målene, og i hver kamp prøver vi å få den beste utgaven av gjenvinningspresset til å sitte. De to siste sesongene har vi tatt steg på mange gode måter. Laget har vokst så mye, og man kan ikke sammenligne det med måten vi spilte på for to år siden. Et eksempel er at vi har forbedret oss veldig i måten vi spiller på når vi har ball i laget».

Lijnders har fått mye skryt for sine taktiske kunnskaper og grundige kampforberedelser.

«Det er ikke din forrige kamp som viser hvor god du er, det er det den neste som gjør. Det eneste man kan gjøre noe med er den neste kampen», sier han.

Lijnders forbereder seg også på mulige kamper i fremtiden. Nederlenderen startet nemlig forberedelsene lenge før Liverpool nådde Champions League-finalen i 2019. Liverpool hadde enda ikke spilt de to semifinalekampene mot Barcelona, men Klopps assistent funderte likevel på hva som kunne være den ideelle forberedelsen til en mulig finale. Han tenkte på muligheten for å invitere et lag som kunne etterligne spillestilen til Ajax eller Tottenham, slik at Liverpool-laget kunne få ideer om hva de kunne forvente i en eventuell finale dersom de slo ut Barcelona.

MANNEN MED DETALJFOKUS: Pepijn Linders, her sammen med klubbens juvel Mo Salah som mye av spillet er bygger rundt. Foto: Scanpix

– Hva var det du eksakt tenkte på da du jobbet med denne planen?

«Hvis vi nådde finalen ønsket jeg virkelig å organisere en kamp. Hvis ikke ville det ha blitt tre uker uten kamptrening. Jeg ønsket at vi skulle spille mot et lignende lag som vi kunne forvente å møte i finalen i Madrid. Tanken var å invitere et lag privat hos oss, slik at vi kunne trene i tre til fire dager og få dem til å spille slik vi ønsket i en treningskamp».

– Etter at Barcelona ble beseiret i det som ble et historisk comeback, fikk du muligheten til å utøve planen i praksis. Hvordan ble alt organisert?

«Andrelaget til Benfica ble i all hemmelighet invitert til vår treningsleir i Marbella. Vi presenterte overfor treneren deres hvordan vi ønsket at de skulle spille. Det måtte bli som Tottenham, med deres måter å ta dødballer på, deres tanker å spille på og den samme defensive organiseringen. Vi spilte kampen bak lukkede dører. Vi fikk til og med på plass høye gjerder, slik at ingen skulle få se noe fra utsiden. Kampen tok plass eksakt en uke før finalen, og vi forberedte oss slik vi ville gjort hvis det var en ekte finale».

Det betalte seg. Liverpool vant 3-0 mot andrelaget, og slo Tottenham 2-0 i finalen uken etter. I begge kampene vant Liverpool etter en tidlig scoring, der laget vant tilbake ballen høyt i banen og spilte direkte og langt mot Sadio Mané.

– Hvordan vil du analysere disse to øyeblikkene?

«I begge øyeblikkene, kunne man se hvordan vi posisjonerte oss slik at vi kunne dominere andreballspillet. Deretter søkte vi direkte i bakrom mot Sadio (Mané).»

– Hvordan ser du tilbake på den sesongen i Europa?

«Hele den reisen til Champions League-triumfen var utrolig. Som trener må man ta mange valg, og heldigvis viste det seg at vi traff med mange av dem det året. Det som gjør meg mest stolt er hvor mye vi vokste som gruppe, og ikke selve trofeet. Selvsagt kommer det trofeet til å være med deg resten av livet, men hele den reisen var utrolig. Det går ikke å sammenligne det laget som vant turneringen med det laget som startet turneringen».

– Hvordan jobber støtteapparatet på daglig basis?

«Jürgen (Klopp) er lederen og klubbens ansikt. Det er han som definerer lagets karakter og får alle til å dra i samme retning. Han er også innovativ, og søker alltid etter det neste steget som skal få oss til å bli bedre. Pete (Peter Krawietz) er ansvarlig for analyser, og er den som forbereder videoene som vi viser til spillerne. Jeg er ansvarlig for treningsprosessen. Sammen bestemmer vi hvilke aspekter av spillet vi ønsker at laget skal utvikle seg i, også er det jeg som utformer øvelsene. Det er ganske enkelt. Det handler om å jobbe med fokuset vi har på vår mentalitet, som handler om å erobre ball så fort som mulig og så høyt oppe i banen som mulig. Det elementet ligger i bunn for alle øvelser. Vi prøver alltid å finne metoder som gjør at spillerne kan være mer spontane og kreative.

– For to år siden forlot du din rolle som trener på a-laget for å ta over nederlandske NEC, men kom tilbake etter bare et halvt år da Klopp tilbød deg en rolle som hans assistent. Hva var det som gjorde at du besluttet å komme tilbake så tidlig?

«Jürgen ønsket at jeg skulle komme tilbake for å bli hans assistent. Han sa at vi begge kunne bli ansvarlig for alt som skjer på innsiden av klubben, og var veldig tydelig på hva han ønsket seg. Han var overbevist om at vi kunne ta klubben videre, og at vi sammen kunne klare å erobre mye. Jeg hadde også dannet meg et bilde over hvordan ting kunne se ut, og det var spesifikt i det øyeblikket at alt ble klart for meg. Jürgen har den evnen til å røre ditt hjerte. Han vet akkurat hva han vil, og når vi snakket sammen på telefon føltes det riktig».

– Siden den gang har Liverpool vunnet flere trofeer og utviklet det offensive spillet. Hvordan vil du beskrive den filosofien?

«Vi fokuserer alltid på oss selv. Vi har en aggressiv innstilling som gjør at vi ønsker å angripe motstanderen både med og uten ball i 95 minutter. Vi vil dominere kamper uansett hvem vi spiller mot, og i hvert eneste øyeblikk av kampen. Laget vårt ønsker å spille på motstanderens banehalvdel, låse deres muligheter og spille variert ut bakfra. Vi må være veldig aggressive i de øyeblikkene der vi mister ballen. Slike øyeblikk krever veldig høy intensitet og fokus. Vi ønsker å gjøre det både borte og hjemme mot Barcelona - overalt og mot hvem som helst.

– Har du eksempler på hvordan dere skaper denne innstillingen hos spillerne i treningsøktene?

«Du har for eksempel rondo-øvelsen, som er en presseøvelse med 5 mot 2. Spillet vårt handler om bevegelser og tempo, så med de fem spillerne som står utenfor ringen i øvelsen, må man løpe enormt mye. De to som står i midten har som mål å avskjære spillet innen de seks første pasningene. Hvis de lykkes med det kan de begge forlate midten samtidig, hvis ikke er det kun den som sto for avskjæringen som kan gå ut. Dette bidrar til at spillerne forstår våre ideer om gjenvinningspresset».

«Et annet eksempel er gjenvinningspress-rondoen der to lag med tre spillere konkurrerer mot et lag med tre spillere. Det siste laget må vinne ballen tilbake, og erstatter da det laget som mistet ballen. Poenget med denne øvelsen er at det laget som mistet ballen ikke har tid til å bli skuffet eller forbanna, siden de med en gang må i aksjon igjen for å gjenvinne ballen. Den rondoen viser hvordan vi ønsker å spille».

– I andre treningsøvelser telles målene bare dersom alle spillerne har passert midtbanen. Hva er ideen bak det?

- JURGEN ER HJERTET: Pepijn Lijnders omfavner kaptein Jordan Henderson etter mirakuløse 4-0 over Barcelona i mai i fjor. Foto: Paul Greenwood/BPI/REX

«Ideen er å stimulere laget til å løfte spillet raskt, og umiddelbart være klar til å sette i gang gjenvinningspresset. Det presset vi ønsker å gjennomføre er kun mulig dersom man er samlet til enhver tid. Folk sier at Liverpool er gode til forskjellige ting, men jeg sier alltid at styrken vår er at vi alltid står samlet uansett hvor vi drar».

«Måten vi spiller på er et sentralt element bak våre treningsøkter. Jeg ser alltid også på motstanderens detaljer slik at vi kan få en fordel. Det kan være rom de etterlater seg eller andre svakheter som vi kan utnytte. Jeg prøver alltid å implementere disse små tingene i våre økter, uten at spillerne merker det. Det er mange lag som justerer spillet sitt når de spiller mot Liverpool. For eksempel kan det være at de ofrer en angrepsspiller for å markere sekseren vår. Det gjør at formasjonen deres kan endre seg fra 4-4-2 til 4-5-1. Noen ganger spiller de også med fem bak».

– Hva er nøkkelbudskapet du ønsker å formidle til spillerne under treningsøktene?

«Det første de må forstå er hvor viktig gjenvinningspresset er for laget vårt. De må føle det, ikke bare med hodet, men også med hjertet. De starter øvelsene med tanker om å holde ballen i laget, men i tilfelle de mister den, må de med en gang være til stede. Når laget mister ballen, kommer du til å høre meg, Jürgen eller Pete rope ‘Gååå! Få den tilbake! Ikke stopp’! Du kan til og med høre oss rope det hvis du er i Manchester, ha-ha. De må forstå hvor viktig det er. Følelser er en stor del av spillet vårt. Vår identitet er intensitet. Det viser seg i hver eneste øvelse. Det er det jeg liker med å være trener. Du kan stimulere visse handlinger i spillerne med treningen. Det er det jeg lever for».

– Du har mange år med erfaring, men i hvilken grad lar du deg inspirere av andre i treningsøktene du utformer?

«Ofte er det faktisk spillerne som kommer med ideer. 5 mot 2-rondoen er et bra eksempel. Den kalles faktisk Millys rondo nå, etter at jeg ble inspirert av James Milner. Han var veldig rask med å vinne ballen tilbake i øvelsen, og tok nivået i øvelsen til et nytt nivå. Jeg tenkte for meg selv hvordan jeg kunne komme med regler som gjorde at alle de andre spillerne gjorde øvelsen med samme intensitet som ham. Derfor ga jeg de to spillerne i midten en fordel dersom de klarte å vinne ballen tilbake innen de første seks pasningene. Jeg fortalte Milner at dette var hans idé, og alle spillerne elsket det.»

MILNERS MODELL: James Milner er blant spillerne som har fått en øvelse oppkalt etter seg fordi han legger ned ekstremt mye i treningsarbeidet hver uke. Her sammen med nettopp Lijnders. Foto: Scanpix.

– Det virker som at det er et sterkt bånd mellom spillerne og støtteapparatet i Liverpool. Hvordan fungerer det på innsiden?

«Lagets hjerte er trenerens hjerte. Det er det. Det finnes ingen sterkere våpen enn det eksemplet vi er til etterfølgelse. Hvis jeg er en disiplinert trener, trenger jeg ikke disiplinerte spillere. Kapteinene våre, Hendo, Milly og Virgil er veldig disiplinerte, noe som gjør at resten av gruppen følger etter. Det er et kjent utsagn fra Theodore Roosevelt som sier at folk bryr seg ikke om hvor mye du kan, men om hvor mye du bryr deg. Jürgen bryr seg virkelig om de ansatte og troppen. Spillerne vil absorbere mer av filosofien vår når de ser hvor mye vi bryr oss om dem. Det er viktig å ha et bra forhold mellom treneren og laget».

– Hvilke andre kvaliteter er det Klopp har som gjør ham til en så god trener?

«Det å være i stand til å forstå og å endre en kamp er veldig vanskelig for en trener. Du kan være en leder, og du kan forstå mye om treningsprosessen, men til slutt er det evnen til å endre kamper som utgjør den virkelige forskjellen. Den egenskapen har Klopp. Han har en veldig klar struktur og forståelse angående måten han ønsker at laget skal spille på. I løpet av få minutter kan han endre situasjoner. For to sesonger siden tapte vi 0-3 borte mot Barcelona, men i garderoben etter kampen sa han at det eneste laget i verden som kan snu det er oss. Det ga troppen en boost etter måten de hadde spilt på i den kampen. Da spillerne gikk til treneren etter kampen hadde de en spesiell følelse. Jürgen løser problemene før de oppstår. Han forutser disse tingene veldig bra. Ofte nevner han i starten av uka hva som kan gå galt, og sørger for at det ikke skjer. Han er en av de beste i verden når det kommer til lederskap og evnen til å motivere spillerne».

– Vil du beskrive det profesjonelle forholdet deres som et vennskap også?

«Jeg tror at man i stor grad må stole på hverandre på dette nivået. Vi har mye mer enn et profesjonelt forhold. Det er et bånd mellom oss. Vi diskuterer og snakker mye».

– Du har tidligere fortalt at du og Jürgen bruker mye av fritiden deres på å spille padel sammen på en bane som er spesiallaget i Melwood. Hva liker du med det spillet?

«Det er en kombinasjon av tennis og squash, og på grunn av glassveggene kan ballen sprette slik at spillet hele tiden holdes i gang. Banen er faktisk ment til kamper 2 mot 2, så det er ikke bare en kamp mot hverandre, men også mot seg selv å dekke den store banen når vi spiller. Det er fantastisk. Vi spiller to til tre ganger i uken, men noen ganger oftere også, haha. Det å spille dette imellom treningene og møtene er en perfekt måte å koble av på. Du kan ikke spille det uten å være hundre prosent konsentrert. For oss er det bra og ikke tenke på noe under de kampene. Det er faktisk av og til under disse kampene vi finner løsninger på ting også».

Hvorvidt det er på padelbanen eller på treningsbanen, bidrar alle de kreative ideene til en mer avansert spillestil. I alt Liverpool gjør er forberedelser nøkkelen. Lijnders har lært at selv de små detaljene kan utgjøre en stor forskjell. Den dagen før returoppgjøret mot Barcelona i 2019, sendte han en melding til klubbens ansatte om at de måtte instruere ballguttene til å få ballen i gang så raskt som mulig. Han skrev «de kan utgjøre en forskjell i kveld. Alle må være på tå hev».

Det var akkurat det som skjedde. Den avgjørende og fjerde scoringen i kampen kom etter at Trent mottok ballen veldig raskt fra en ballgutt, som gjorde at han kunne ta corneren som Origi smalt i nettet. Finalen som mange trodde var umulig å nå, ble en realitet og sørget for at Lijnders kunne sette i verk alt han hadde planlagt med tanke på forberedelser til finalen. Det tok bare 21 sekunder i finalen før han innså at alle investeringene hadde lønnet seg.

Puslespillet var komplett.

Oversatt av Shayan Jalilian