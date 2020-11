Nå er lysene tent i det berømte julehuset: – Det har nok kostet et par hundre tusen

Karlsen anslår at huset, som ligger på Sneissletta langs E18 i Follo, pyntes med om lag 35.000 julelys. Tar man turen inn, møtes man av Bjørgs cirka 1300 nisser.

NISSER: Inne finner man om lag 1300 nisser. Da TV 2 var på besøk hos paret i 2012 var antallet 900. Foto: Lars Barth-Heyerdahl

– Her er det ordentlig jul, ja, ler Karlsen.

Får litt hjelp

Den spreke 74-åringen gjør det aller meste av jobben selv, og slik har det vært i 22 år. De siste årene har han blitt sponset med lift av Follo liftutleie, så han skal slippe å gjøre all jobben fra stige.

35.000 LYS: Tore Karlsen anslår at han har omtrent 35.000 lys som pynter opp hagen og huset. Foto: Foran Jorganovich/TV 2

Litt hjelp får han også av den mellomste sønnen til samboeren. Karlsen forteller at det tar 14 dager å få all pynten på plass. For å komme helt i mål tar han hvert år en uke ferie fra jobben som transportør for Rema 1000.

– Det er mye jobb. Det har gått i år også, men det var litt kinkig på grunn av været. Jeg hadde ferie den uken det regnet så veldig, forteller han.

Med 35.000 julelys lurer nok mange på om ikke strømregningen blir fryktelig stor.

– Strømregningen ligger på 1000-1500 kroner i desember og januar, så det er ikke så ille.

– Men all pynten har vel kostet litt?

– Jeg har ikke anelse om hvor mye det har kostet, men jeg vil anslå at det i alle fall har kostet et par hundre tusen, forteller Karlsen, som åpenbart synes det er verdt pengene.

Har lånt hagen til naboene

For å få plass til all pynten har den blide 74-åringen måtte låne litt av hagen til naboene.

– De er alle tiders på begge sider, så det er ikke noe problem, sier han fornøyd.

Julenissen skuer ut over E18 like sør for Vinterbro i Akershus hvert år. Foto: Lars Barth-Heyerdahl

Da TV 2 besøkte Karlsen i 2012 hadde han nettopp en seks meter høy nisse. Den er på plass også i år. Men nå har han ikke plass til mer.

– I år er det bare noe småtteri som er nytt. Jeg har ikke plass til mer, sier han.

Annerledes år

Første søndag i advent samler paret familien for å tenne alle lysene. Vanligvis spiser hele familien julemiddag sammen, men med de gjeldende koronarestriksjonene måtte paret tenke annerledes.

– Vi er så mange at vi ikke kunne samles alle sammen samtidig. Så vi kokte en kjele med pølser og brukte garasjen.

– Vi måtte dele familien inn i grupper, så fikk de en time hver, forteller Karlsen, som tar det hele med godt humør.

Folk kommer langveisfra

Etter å ha holdt på i 22 år, har mange fått med seg det spektakulære julehuset. Karlsen forteller at det ikke er sjeldent at folk kommer langveisfra for å ta en titt.

– For noen dager siden hadde vi noen helt fra Stange i Innlandet her. En annen dag hadde vi en masse damer med barnevogner og unger her. Det er bare gøy.

Den pynteglade 74-åringen forteller at de tidligere i år også har hatt besøk av skuelystne helt fra Örebro i Sverige.

Når TV 2 snakker med Karlsen har NRK Østlandssendingen vært på besøk tidligere på dagen. De hadde en quiz der folk skulle gjette hvor reporteren var.

– Det var en fra Asker som vant, forteller han, og bruker det til å understreke at huset har blitt godt kjent også utenfor Follos grenser.

– Hva slags reaksjoner får dere på huset?

– Alle er positive, til og med politi og brannvesen, forteller han.

Spesiell telefon

Da brannvesenet ringte han for en tid tilbake, var han overbevist om at de ville komme på kontroll. Det var imidlertid ikke det som var planen.

– Jeg trodde de skulle ha kontroll, men de hadde en helt annen plan. Midt i rushen rygget to brannbiler inn her med blålysene på, så tok de bilder til et julekort, forteller Karlsen.