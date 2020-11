Fant avsaget hagle hos mann som er tiltalt for å true Jon Helgheim

Meldingen ble sendt tidlig på dagen den 15. juni i år fra 23-åringens Facebook-profil. Ifølge en tiltale fra Oslo tingrett beskylder han stortingsrepresentant Helgheim for rasisme.

«har lagt merke til din totale likgyldighet, og RASISME I NORGE exposa deg ganske greit de siste dagene! Du ekke noe anne en en gammeldags sliten ekkel rasist!», åpner meldingen.

Meldingen kom kort tid etter at Helgheim hadde uttalt seg i forbindelse med demonstrasjonene som pågikk over hele verden etter at George Floyd ble drept under en pågripelse i USA.

Helgheim var blant annet svært kritisk til at politiet ikke grep inn i demonstrasjonen i Oslo, der tusenvis av mennesker samlet seg til tross for strenge koronarestriksjoner.

Trakk frem gjenger

I meldingen trakk 23-åringen videre frem at ettersom Helgheim ikke var et medlem av regjeringen, så hadde han ikke sikkerhetsvakter, og han nevnte frem flere kjente gjengmiljøer.

«En utlendingen pulte sikkert dama di på barneskolen/ ungdommskolen/ videregående, din stygge ekle gora! Du burde passe på hva du trøkker ut av kjeften din! Du er ikke statsleder så du har ikke hired bodyguards!! Du skal repsenterer folket, og folket er mangfoldig. Fortsett å snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang. Din ekle lassaron, moreeen din er bikkja mi/hora mi», skrev han.

Young Bloods er den mest beryktede gjengen blant de 23-åringen nevner. De har blitt omtalt som Norges farligste gjeng de siste årene. Grupperingen har stått bak flere skytinger i det offentlige rom, og omfattende narkotikahandel.

Den siste tiden har aktiviteten i miljøet blitt bremset kraftig opp etter at flere sentrale skikkelser har blitt fengslet. Den 29 år gamle norsk-albaneren politiet mener er lederen for gjengen ble i juni dømt til syv års fengsel for å ha bestilt to alvorlige lovbrudd.

Beslagla dobbelløpet hagle

Ettersom Helgheim er stortingspolitiker var det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som etterforsket saken.

Etter at Helgheim mottok meldingene ransaket de hjemmet til 23-åringen. Der fant de en avsaget, dobbelløpet hagle, og 19 haglepatroner, gjemt i en veske under en seng.

Det ble også funnet mindre mengder hasj, MDMA og marihuana under ransakingen.

I avhør har mannen forklart at våpnene ikke tilhører ham, men at han oppbevarte dem for noen andre medlemmer av de tidligere nevnte gjengene.

Statsadvokat Geir Evanger er påtaleansvarlig i saken. Han sier at det ville blitt tatt ut tiltale uansett om det hadde blitt funnet eller ikke.

– Tiltalen er i utgangspunktet på paragraf 115, som dreier seg om en trussel. Det var derfor PST etterforsket det, og tiltalen ville blitt tatt ut uavhengig av våpnene, sier Evanger til TV 2.

Straffelovens paragraf 115 er den samme paragrafen som Laila Bertheussen står tiltalt for, og som islamisten Mohyeldeen Mohammed ble dømt for.

Strafferamme på 10 år

Strafferammen for trusler mot en stortingspolitiker er 10 år. I denne saken er det derimot usannsynlig at påtalemyndighetene vil legge ned påstand om en så lang straff.

FORSVARER: Ole Magnus Strømmen representerer den tiltalte 23-åringen. Foto: Pressefoto

– Vi vil nok lande langt unna det, men det er viktig å understreke at det er en alvorlig tiltale. Å true en stortingspolitiker er svært alvorlig, sier Evanger.

Det har ikke vært sentralt for etterforskningen å avdekke hvorvidt mannen er tilknyttet et gjengmiljø, men i en kjennelse fra Oslo tingrett kommer det fram at han tidligere er straffedømt, blant annet for trusler.

23-åringens forsvarer Ole Magnus Strømmen sier til TV 2 at hans klient ikke erkjenner straffskyld for tiltalepunktet som omhandler trusler mot Helgheim. Han har bekreftet overfor politiet at han skrev meldingen, men han mener det ikke er straffbart.

– Men han erkjenner straffskyld for å ha oppbevart våpenet, men han sier oppbevarte det for noen andre, sier Strømmen.



TV 2 har også forsøkt å kontakte Jon Helgheim, han har ikke besvart våre henvendelser.