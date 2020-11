Fire personer påkjørt på fergekai – én alvorlig skadet

Like etter klokken 12.30 mandag rykket alt av nødetater til Gjermundshamn fergeleie i Kvinnherad kommune, etter at flere fotgjengere ble påkjørt av en bil.

– Totalt fire fotgjengere er truffet av bilen. Det er ikke noe som indikerer at dette var en bevisst handling, opplyser politiet i Vest politidistrikt.

Både luftambulanse og redningshelikopter, samt to ambulanser, er på stedet.

– Det første politipatruljen er nå ankommet og opplyser at én av personene er alvorlig eller kritisk skadet. De tre andre blir betegnet som lettere skadet, sier operasjonsleder Tore Andre Brakstad i Vest politidistrikt til TV 2.

Etter påkjørselen kom en lege raskt til stedet som fikk stabilisert de skadde.

Kjørt over to ganger

Politiet har kontroll på føreren av bilen, som er en kvinne i 70-årene. Hun vil bli avhørt av politiet.

– Kvinnen skal ha rygget over personene som sto ved en salgsbod på fergekaien. Bakgrunnen for hvorfor påkjørselen skjedde vet vi ikke ennå, sier Brakstad.



Et vitne på stedet sier til TV 2 at den kvinnelige føreren først skal ha rygget over personene før hun kjørte framover og over dem en gang til.

Operasjonsleder Brakstad bekrefter dette hendelsesforløpet til TV 2.

Alle fire til sykehus

Den eldre kvinnelige bilisten blir tatt hånd om av helse på stedet.

Kvinnen hadde en passasjer med seg i bilen da ulykken skjedde.

– Det ser ikke ut til at den kvinnelige bilisten er fysisk skadet, sier operasjonslederen.

Alle de fire personene som ble påkjørt fraktes med ambulanse og luftambulanse til sykehus.

– Vi har sperret av stedet og det vil bli foretatt undersøkelser for å finne ut hva som skjedde. sier Brakstad.

Mandag ettermiddag var det uklart om de skadde var kunder eller om de var innehavere av salgsboden.