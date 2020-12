Ann Kathrin (56) fikk nakkesmerter på hjemmekontoret – et lite grep løste problemet

BERGEN/STAVANGER (TV 2): Muskel- og skjelettplagene har begynt å melde seg for mange, etter et halvt år med hjemmekontor. For Ann Kathrin Bergstad ble alt bedre da arbeidsgiveren startet opp «kontorstrekken».

– Selvfølgelig reiser jeg meg for å hente mat eller en kopp te, men selve jobben min er stillesittende, sier Ann Kathrin Bergstad.

På en av øyene utenfor Bergen har hun gjort om syrommet til et koselig lite hjemmekontor. To store skjermer og et skikkelig tastatur.

Herfra har hun håndtert enorme mengder data for Aker Solutions, siden i midten av mars.

Da ble jobbhverdagen snudd på hodet, og hun begynte raskt å kjenne det på kroppen.

– Jeg hadde en periode i begynnelsen. Jeg stresset litt og merket det i nakken, sier hun.

NAKKESMERTER: I begynnelsen av pandemien fikk Ann Kathrin vondt i nakken. «Kontorstrekk» et par ganger i uken endret på det. Foto: Siren Henschien / TV 2

Kjøkkenstoler og Teams

Bergstad er ikke alene. Nå jobber rundt en tredel av oss hjemmefra.

Og kontorfasilitetene er ikke nødvendigvis like gode på et omgjort syværelse, som i et toppmoderne kontorlandskap.

Gode kontorstoler og pulter som kan heves og senkes, er for mange erstattet av kjøkkenstoler og stuebord.

I tillegg har den sosiale delen av arbeidshverdagen blitt erstattet av Teams og Zoom.

Det kan se ut til å være dårlig nytt for helsen.

– Fullt trøkk etter lockdown

For etter at vi begynte med hjemmekontor har henvendelsene til fysioterapeuter og bedriftshelsetjenester skutt i været.

– Vi har sett en klar oppgang fra lockdown og i tiden etterpå. Fra den dagen vi åpnet opp igjen i april, så har det vært fullt trøkk fra første stund, sier Kjartan Fersum.

MARKANT ØKNING: Henvendelsene om plager i muskler og skjelett har økt etter at vi begynte med hjemmekontor, forteller førsteamanuensis Kjartan Fersum. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Fysioterapeuten er også førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og har forsket på muskel- og skjelettplager.

Han forklarer at problemer med rygg og nakke allerede er svært vanlig i befolkningen og at grunnene til plagene er sammensatte.

– Når du kaster på en pandemi med hjemmekontor, stress og kanskje nye rutiner – så bør ingen bli veldig overrasket over at det setter seg spor hos folk, sier han.

Frykter økning

Smerter i muskler og skjelett er allerede den vanligste årsaken til sykefravær i Norge.

Tall fra NAV viser at rundt 40 prosent av sykefraværet i Norge skyldes slike plager. Disse tallene har vært stabile de siste ti årene, ifølge Arbeidstilsynet.

Dette koster altså samfunnet mye penger, og Fersum frykter at økt bruk av hjemmekontor kan føre til at dette tallet øker ytterligere.

– På sikt tror jeg vi vil kunne se en økende trend i muskel- og skjelettplager, og den kostnaden det har for samfunnet, sier han.

Så hva kan en gjøre?

Dette er ekspertrådene

Forskeren trekker frem tre ting han mener kan bidra til å hindre varige helseproblemer som følge av en ny jobbhverdag.

– Det første er å stoppe litt opp og tenke på om begrensningene gir nye muligheter. Den tiden du bruker på å transportere deg selv til og fra jobb kan for eksempel brukes til å gå en tur mens det er dagslys, sier han.

Videre peker han på hvordan vi mennesker er vanedyr og at det å lage seg regelmessige rutiner for bevegelse, kan gjøre underverker.

– Jeg tror ikke folk er klar over hvor mye den hverdagsaktiviteten totalt sett utgjør av den tiden en beveger seg. Hvis du har gått fra 10.000 til 3000 skritt, så sier det noe om at du kanskje må lage den aktiviteten gjennom annen bevegelse som du finner ut selv, sier han.

Det siste han trekker frem er å prøve å være sosial – i den grad det lar seg gjøre. For også mangel på sosialt samvær kan føre til fysiske plager, forklarer eksperten.

– Kanskje bedrifter må være flinkere til å sette trivsel på agendaen i den situasjonen vi nå er i. Jeg hørte akkurat om en bedrift som hadde lønningspils på Zoom. Tenk utenfor boksen og se om det finnes noen kreative løsninger, sier Fersum.

Et kvarters avbrekk

Det er ikke nødvendigvis så store endringer som må til, mener de som har greie på dette.

Aker Solutions har funnet sin løsning.

På syværelset til Ann Kathrin Bergstad popper det opp en påminner om at dagens «kontorstrekk» skal til å begynne.

Tre ganger i uken har de ansatte et stående tilbud om å stoppe opp i 15 minutter for å få profesjonell veiledning via Teams.

«KONTORSTREKK»: Tre ganger i uken tar Ann Kathrin et kvarters pause fra arbeidet. Den tiden bruker hun på øvelser som dette. Foto: Siren Henschien / TV 2

– John, som leder dette, har lagt opp øvelsene ut i fra hvilke muskler som blir belastet når du sitter sånn som dette hele dagen, sier Bergstad, i det hun gjør seg klar til dagens lille økt.

Etter at hun begynte med kontorstrekking har plagene gitt seg.

– Jeg vet ikke om det er tilfeldig eller om det er kontorstrekken, men jeg er bedre i nakke og skuldre nå enn jeg var i begynnelsen. Jeg har ikke smerter lenger, sier hun.

Noe å se frem til

På den andre siden av skjermen står John Sagflaat. Han er fysioterapeut i bedriftshelsetjenesten AktiMed, og veileder Ann Kathrin og over 100 andre Aker-ansatte.

– Hvor man tidligere hadde noen naturlige avbrekk i form av ting man gjorde på jobben, så kan man miste litt av dette når man sitter på hjemmekontor, sier han.

VEILEDER: Fysioterapeut John Sagflaat har enkle råd for folk på hjemmekontor. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Sagflaat er overbevist om at mange setter pris på å få gjøre noe annet i en jobbhverdag som kan bli litt ensformig.

– Jeg tror det er veldig viktig at man har en plass hvor man kan møtes. Med en gang man får en tilhørighet til noe, så skjer det også noe sosialt i det. Selv om man sitter på forskjellige plasser, sier han.

Også han tror det er mye å hente på å sette av et par minutter her og der.

– Man blir ikke nødvendigvis i god form av å trene fem til ti minutter hver dag, men det har en effekt på kroppen. For folk som jobber mye foran en PC, er det viktig å skape variasjon og noe aktivitet i hverdagen, sier han.

– Gir meg så mye

Tilbake på Ann Kathrins syrom i Bergen, er dagens øvelser akkurat fullført.

Nå kan hun sette seg ned igjen, med god samvittighet.

– Det føles veldig bra. De minuttene gir meg så mye. Det er ikke bare bevegelsen, det er faktisk det å få et avbrekk. Å se noen andre folk, selv om de ikke er fysisk i rommet med deg. Du får en følelse av et felleskap, sier hun.

Bergstad oppfordrer andre bedrifter til å finne på lignende.

– Jeg tror det absolutt er verdt det. Både for oss som personer og for arbeidsgiveren, fordi vi holder oss friske, sier hun.