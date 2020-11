Underskriftskampanje for å beholde Helgheim på Stortinget

Helgheim tapte i helgen kampen om den sikre førsteplassen på stortingslista for Buskerud Frp mot Morten Wold (53).

Nominasjonskomiteen hadde innstilt Helgheim på førsteplass på bakgrunn av innspill fra lokallagene, men så stilte stortingsrepresentant Morten Wold overraskende opp til kampvotering.

Wold valgt med med 23 mot 17 stemmer.

– Slik gikk det, men jeg lurer på om ikke mange av Buskeruds FrP-lokallag og ikke minst lokallagenes velgergrunnlag fikk sin kaffe i halsen da nyheten kom i mediene, kommenterer Roy Larsen, studieleder i Klepp Frp i Rogaland nyheten på Facebook.

«Folkets klare favoritt»

På kort tid har en kampanje til støtte for å beholde Jon Helgheim på Stortinget samlet nærmere to tusen underskrifter.

«Folket vil beholde JON HELGHEIM på Stortinget og mener Buskerud Frp her har gjort en fatal feil som vi nekter å akseptere», heter det i oppropet.

Der blir partiets innvandringspolitiske talsmann beskrevet som en av de beste politikerne Frp har.

«Han er folkets klare favoritt og det Buskerud Frp nå har gjort vil skade partiet, hva i alle dager tenker dere på??Vi er rett og slett sjokkerte og sinte. -VI KREVER AT DERE ORDNER OPP!!!JON HELGHEIM er vår STORTINGS REPRESENTANT», skriver kampanjeleder Mette Monsen, som er studieleder i Time Frp i Rogaland.

– Det koker, det har tatt helt av, og det er jo kjekt, sier Monsen til TV 2.

– Kan kreve nytt årsmøte

Hun forteller at hun opprettet siden søndag, fordi det er mange som mener Helgheim er en av de viktigste politikeren Frp har.

– Vi lokale er i sjokk, og skjønner ingenting, sier hun.

– Men kan dere komme noen vei med dette, og beholde Helgheim på Stortinget?

–Ja, jeg har fått folk til å gå igjennom vedtektene, og det skal være mulig å få til et nytt møte og få til et gjenvalg av Helgheim, sier hun.

Thorstein Skårnes, som er administrator for «Gruppa for Frp-venner», som har nærmere 12.000 medlemmer på Facebook, viser til flere punkter i vedtektene.

– Det finnes en mulighet for at en tredel av lokallagsmedlemmene eller en tredel av lokallagene krever et ekstraordinært årsmøte, og at årsmøtet bestemmer at det skal være et nytt nominasjonsmøte, sier han.

Får støtte fra fylkeslederen i Oslo

Blant de som beklager sterkt at Helgheim ble vraket, er lederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen.

– Det er leit at Jon Helgheim røk ut. Han er en avholdt politiker, som gjøre en kjempejobb for partiet, uten å diskreditere Morten Wold, sier Ugland Jacobsen til TV 2.

– At de klarte å ta en helt ut av lista er uforståelig, sier han.

Helgheim har foreløpig ikke svart på henvendelser fra TV 2.

– Jeg er glad og takknemlig for støtten. Ser frem til å drive valgkamp. Vi må tåle voteringer og nå skal vi samle oss og kline til i Buskerud, uttalte Wold til TV 2 lørdag.

53-åringen har vært stortingsrepresentant siden 2013 og er nå forsvarspolitisk talsperson for Frp.

– En skam

Men i kampanjen på Facebook kommer det krav om at det er andre enn Helgheim som må ut.

– Stor SKAM at de fjerner de BESTE, kommenterer en av støttespillerne, mens en annen peker på« globalistene» i partiet.

– Dette er en gutt som har gjort en kjempe jobb for FRP og som mange støtter. Men her skinner det igjennom at det er GLOBALISTENE SOM STÅR BAK.