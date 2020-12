I Italia er politiet utstyrt med litt andre biler enn i mange andre land.

En av bilene i stallen deres er superbilen Lamborghini Huracan. Den politi-dekorerte superbilen fikk forleden i oppgave å frakte en nyre fra Padua til hovestaden Roma. En reise på 490 kilometer.

Politi-Huracanen dundret gjennom etappen på imponerende tre timer. Nyren lå trygt plassert i "frunken" (bagasjerommet foran), som i denne bilen kan kjøles ned, nettopp med tanke på slike oppdrag.

Det finnes også en uniformert Ferrari 458 med Polizia-dekoren på plass.

I den andre enden av skalaen, finner man nå noe ganske annet. Carabinieri, som er "innenrikspolitiet" i Italia, har nemlig fått inn 50 splitter nye Nissan Leaf.

Skremmer ingen

Ja, du leste riktig. Og hvis du når sitter som et spørsmålstegn, så skjønner vi egentlig det. Når man tenker Italia og politi, er det gjerne mafiaen som dukker opp fremst i pannebrasken. Den lar seg neppe skremme av elektriske politibiler av typen Nissan Leaf?

Italia er heller ikke viden kjent for å lede an i elektrifiseringen av bilparken sin, for å si det litt diplomatisk. Ladenetteverket er for eksempel ganske tynt.

Det er nesten så vi hører at mafia-bossene sitter og fniser, over nyervervelsen til sin motpart.

Med rekkevidde på opptil 400 kilometer, skal Nissan Leaf tjenestegjøre i nasjonalparker og naturreservat i Italia.

Patruljere parker

Men så er det ikke mafiaen de 50 bilene skal benyttes til. De får i stedet en ganske annen, og helt spesiell oppgave.

Nissan Leafene skal i tjeneste i ulike nasjonalparker og naturreservater. Her klinger det selvsagt godt å bruke elektriske og utslippfrie patruljebiler.

Innkjøpet bygger opp om strategien om miljømessig bærekraft, og har full støtte fra det italienske miljødepartementet.

500.000 biler

Når man først skal ha elbil, er det kanskje naturlig å velge Nissan. Italia har nemlig ikke så mange elektriske biler produsert på hjemmebane, enda. Selv om klassikeren Fiat 500 snart skal gå kun på strøm.

Nissan har på sin side vært en stor pådriver for elektriske biler. De introduserte Leaf for 10 år siden, og nå har de produsert over 500.000 eksemplarer.

Ikke de første

For øvrig kan det nevnes at det ikke bare er i Italia du finner elektriske politibiler. For eksempel er BMW i3, Hyundai Kona Electric, Chevrolet Bolt (Opel Ampera-e) og Tesla Model X i aktiv tjenesten for lovens lange arm rundt omkring i verden.

Paradoksalt nok, har man ikke valgt å gå for elektriske politibiler i Norge. Riktignok er det registrert 20 Kia Soul EV, men dette er administrasjonsbiler, og ikke "tjenestebiler".

Det første landet i verden som vil oppnå over 50 prosent elbilandel av nybilsalget, sverger fortsatt til fossilt drivstoff på sine uniformerte politibiler.

Men skal vi tippe at det kun er snakk om kort tid? Det er allerede i gang en utredning for bruk av elektriske politibiler i Norge.

Det er ikke ofte du får se en slik samling av uniformerte Nissan Leaf.

