Jakter gjerningspersoner etter gutt funnet alvorlig skadet på buss

Politiet jakter flere gjerningspersoner etter at en gutt i tenårene ble funnet alvorlig skadd på en buss på Furuset i Oslo mandag formiddag.

Klokken 11.33 mandag fikk politiet en rekke meldinger om slagsmål på Furuset i Oslo.

Da politiet kom frem til Furuset fant de en gutt i tenårene alvorlig skadd inne på buss. Mens flere involverte skal ha løpt i alle retninger.

Politiet opplyser at gutten muligens er skadet med en skarp gjenstand.

Operasjonsleder i Oslo-politiet André Kråkenes sier til TV 2 at de per nå ikke har helt oversikt over hva som har skjedd.

– Den skadde er å anse som alvorlig skadet, men trolig ikke livstruende. Vi har nå pågrepet en ungdom under 18 år, som blir kjørt arresten. Vi utelukker ikke flere pågripelser, opplyser politiet like før klokken 14.

Den skadde ungdommen er fraktet til sykehus.

De involverte er under 18 år, opplyser Kråkenes.

