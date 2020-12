12. mars 1992 hentet første eier akkurat denne, Rosso Rosa-røda Ferrari F40-en.

Allerede seks år senere, med kun 3.200 kilometer på telleren, fant den veien til Norge. Her har superbil-ikonet vært siden.

Fire norske eiere har hatt æren av å ha navnet i vognkortet.

Men det har vært nære på at den har endt opp i utlandet. Disse bilene finnes det nemlig ikke mange av, så riften er stor.

Nå er den til salgs, igjen, hos Bentley-forhandleren Brookland Motors på Billingstad utenfor Oslo.

Er du bilentusiast, krysser du kanskje fingrene for at den ikke forsvinner utenfor landegrensene denne gangen heller.

I dag har bilen rullet 20.000 kilometer. Det har nok vært på dager med pent vær og tørre veier. Det er i alle fall ikke lett å se på bilen i dag, at den er 28 år gammel. Både interiør og eksteriør ser tilnærmet nytt ut.

Så strøkent kan interiøret i en bil fra 1992 se ut.

Ferrari-eksperten

Så bør du kjøpe en superbil som nærmer seg 30 år? Vi har spurt Norges kanskje fremste ekspert på Ferrari produsert under "Enzo-tiden": Hans Jørgensen.

Ikke hørt om ham? I 1995, mens han jobbet i entusiast-butikken Roadster Square i Oslo, ble han den aller første godkjente verksmester for Ferrari i Norge.

– Jeg begynte med disse italienske bilene omtrent samtidig som F40 ble lansert, for straks 33 år siden. Så ja, jeg har et nært forhold til dem.

Under "panseret" finner vi hjertet - i form av en 2,9-liters V8-er. Og sjekk de hjulene!

– Et kunststykke

Han har allerede bistått med salg av akkurat denne bilen et par ganger tidligere. Nå er han spent på responsen.

– Er den en god investering?

– Bil som investering beror på mange faktorer: Type, modell, historie, tilstand og mye mer. Lista er lang. F40 er et ikon i Ferrari sin historie, den representerer avslutningen på en epoke under oppsyn av Enzo Ferrari. Dette er ikke bare en bil, det er et kunststykke. Kunst tar man vare på. Som en god investering, neste eier må ta hånd om bilen slik de forrige har gjort. Respekt for dens historie samt originaliteten av bilen slik den fremstår i dag.

Med en slik hekk, tar du ikke feil av denne bilen. Ferrari F40 er seg selv lik.

Produserte over 1.000 eksemplarer

Planen var først å produsere kun 400 eksemplarer. Men så endte man opp med drøyt 1.300, i stedet, produsert mellom 1987 og 1992.

Bilen som nå ligger til salgs hos Brookland Motors er en av to F40 som finnes i Norge.

Navnet avslører at bilen ble produsert i forbindelse med Ferraris 40-årsjubileum. Noen vil hevde at F40 egentlig var i en klasse for seg, men vil til nød kunne si at Porsche 959 kunne regnes som en konkurrent.

Enda mer spesiell er den, fordi det var den siste bilen som fikk tommelen opp av sjefen sjøl, Enzo Ferrari. Han døde i 1988.

Heftige ytelser

F40 er rett og slett en racerbil, som kan brukes på vanlig vei. Vekten ble redusert til det minimale – med bare et tynt lag med lakk, utstrakt bruk av karbon og aluminium, ingen elektriske vinduer og en bakrute av termoplast.

Den midtstilte, 2,9-liters V8-motoren er på friske 479 hk. Den sender kreftene til bakhjulene, som i tur sender bilen fra 0-100 km/t på 4,1 sekunder.

Og toppfarten er enda mer imponerende, ikke minst sett i lys av tiden den ble bygget i: 324 km/t.

– I markedet i dag internasjonalt, er det 5-10 prosent av bilene til salgs som er verdt å investere i. Gode kvalitetsbiler blir det bare færre av fremover. Velger man riktig bil i god stand, og tar hånd om den, kan derfor bil som investering være et godt kjøp, sier Jørgensen.

Det er mange som gjerne skulle hatt denne godbiten i garasjen sin.

Full gjennomgang

Bilen fikk service utført hos Ferrari-spesialisten Autocura i Gøteborg i 2018, inkludert total gjennomgang av bilen. Alle nødvendige slitedeler ble byttet, ny clutch og nye bensintanker ble satt inn.

De originale bensintankene ble erstattet av nylagde, skumfylte aluminiumstanker.

Originale nøkler, originalt servicehefte i skinnmappe og verktøy samt nylagde IOM manualer medfølger, står det i annonsen.

Racers! Take you seat!

