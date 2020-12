To røk ut av Farmen: – Det er mye som skal til for å gjøre meg glad igjen

Etter at Kjetil Kirk (27) måtte forlate Farmen i den første finaleuke-konkurransen, og Per Gunvald Haugen (45) klarte å sikre seg den første semifinaleplassen i hinderløypekonkurransen, skulle de fire gjenværende deltakerne først konkurrere i smiing i onsdagens episode.

For å låse opp boksen med semifinalebilletten måtte deltakerne smi en nøkkel, lik den som hang foran dem.

Etter mye frustrasjon, prøving og feiling, var det til slutt Daniel Viem Årdal (31) som kunne slippe jubelen løs da han sikret seg den andre plassen i semifinalen.

Det betød at Karianne Kopperstad (28), Karianne Vilde Wølner (26) og Thor Haavik (26) stod igjen om å kjempe om den tredje og siste plassen i Farmen-semifinalen.

FLERE FORSØK: Viem Årdal måtte prøve flere ganger, før den smidde nøkkelen passet og semifinalen var et faktum. Foto: Alex Iversen/TV 2

Karianne vant

I en todelt gårdskonkurranse skulle de tre deltakerne konkurrere i sying og snekring. I den første delen skulle deltakerne sy en lite veske, mens i snekrekonkurransen skulle det snekres sammen en vannrenne som skulle lede nok vann til å fylle opp et vannglass.

Den av deltakerne som fikk flest poeng sammenlagt, vant konkurransen og sikret seg den siste semifinalebilletten.

Da programleder Mads Hansen (36) avslørte poengtavlen etter at begge konkurransene var gjennomført, var det Kopperstad som kunne juble av glede, da hun fikk full pott i begge konkurransene og vant.

Det betyr at Kopperstad skal kjempe mot Daniel Viem Årdal (31) og Per Gunvald Haugen (45) om de to finaleplassene i Farmen.

Se deler fra den jevne gårdskonkurransen i videoen øverst i saken.

VANT KONKURRANSEN: Karianne Kopperstad fikk den tredje semifinaleplassen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Tungt og bittert

Da TV 2 snakker med Haavik og Wølner, kort tid etter de har forlatt gården, opplever de det som tungt og bittert å ryke ut så kort tid før semifinalen og finalen.

– Det er bittert å ryke rett før finalen. Det er mye som skal til for å gjøre meg glad igjen nå, sier Wølner.

– Det har vært en fantastisk reise. Derfor er det tungt og trist og ryke når man er så nær en semifinale og finale, sier Haavik.

Wølner mener hun røk fordi hun ikke klarte å sy.

– Jeg tok meg for god tid, jeg burde sydd raskere og ikke vært så nøye. Jeg fulgte ikke med på Karianne K., sier hun, og legger til:

– Jeg skulle ikke safet så mye på vannrenna, og jeg burde fulgt med på vannglasset. Da hadde jeg vunnet den siste konkurransen.

LÅ GODT AN: Wølner lå godt an til å ta den andre semifinaleplassen, men da hun ikke la merke til at vannglasset hennes ble fylt opp, ble hun nummer to. Foto: Alex Iversen/TV 2

Wølner sitt vannglass fylte seg nemlig opp før Kopperstad sitt, men fordi hun var uoppmerksom rakk Kopperstad å plassere sitt fulle vannglass foran programleder Hansen, før Wølner.

For Haavik derimot falt det på dårlig planlegging.

– Jeg var dårlig på planlegging. Jeg var kjappest, men jeg bygget for mye på konstruksjonen før jeg prøvde den, forklarer han.

KJENT KONSTRUKSJON: Deltakerne har tidligere montert en vannrenne, da det har vært ett av ukesoppdragene tidligere. Foto: Alex Iversen/TV 2

Tre sekunder unna semfinale

For at Haavik skulle klart å komme seg til semifinalen, tror han at hans beste kort var hinderløypen.

– Det sure for meg er nok hinderløypen, da jeg var tre sekunder fra å vinne. Det var nok der mitt kort for å komme til semifinalen lå, sier han.

I hinderløypen tror han det var roingen som ødela for seieren.

– Å løpe hinderløype var fantastisk gøy og gikk veldig bra, men jeg skulle vært roingen foruten i konkurransen.

Å tape gårdskonkurransen, synes han ikke noe om.

– Det var surt i dag også, å være så nær, men likevel så langt ifra.

IMPONERTE: Haavik imponerte i hinderløypekonkurransen, da han var den eneste som klarte å holde seg over vann. Han var svært nær å stikke av med den første semifinalebilletten. Foto: Alex Iversen/TV 2

Mye som ikke har kommet på kamera

Da TV 2 spør Wølner om det har skjedd noe inne på gården som ikke har kommet med på kamera, har hun én ting å si.

– Jeg tror det har skjedd en del ting inne på gården som kamera ikke vet om, ler hun.

– Det er en grunn til at ting skjer av kamera. Jeg har vært snill under hele oppholdet, sett bort ifra at jeg har gjort litt «farsk». Jeg har ikke noe dårlig samvittighet, ler hun og hinter til sprellene hun og Sindre Nyeng (23) har funnet på i løpet av Farmen-oppholdet.

Etter å ha levd 100 år tilbake i tid, i omtrent elleve uker, tar Wølner med seg mye lærdom tilbake til 2020.

– Farmen har vært bra for meg, og flere av de andre. Nå er jeg i en boble hvor jeg ikke tenker over alt jeg har lært, men dette har vært en god erfaring som jeg kommer til å ta med meg videre og sette pris på. Jeg har lært å kjenne meg selv på en helt annen måte, sier hun.

Hentet trøst i dyrene

Til tross for at semifinalen også røk for Haavik, føler han seg heldig som har fått oppleve Farmen-eventyret.

– Det har vært en fryd å være på gården, og jeg har blitt veldig glad i dyrene. Det hadde jeg ikke trodd, sier han.

Selv om Haavik tilsynelatende har virket glad og positiv på TV-skjermen, har det også vært tunge stunder for presten fra Loddefjord.

– I uke tre var jeg ganske lei. Da var det høvling i tre døgn. I uke fem hadde vi en utflukt for første gang, og da kjente jeg på savnet av familie og 2020. Da fant jeg faktisk trøst i dyrene. Det var det som ga meg motivasjon til å reise meg de dagene jeg kjente på savnet.

Haavik ser på Farmen-oppholdet som en kjempegod, sosial trening, men legger ikke skjul på at han fikk et nærere forhold til enkelte.

– Det å måtte forholde seg til så mange ulike folk over så lang tid og så nært, det har vært en kjempe mellom-menneskelig god erfaring som jeg kan bruke mye som prest. Det skal jeg ta med meg videre.

– Sindre og Nils er de jeg kom aller nærmest under oppholdet. Vi hadde mange flotte samtaler sammen, sier han.

UTE AV FARMEN: Karianne Vilde Wølner og Thor Haavik røk ut av Farmen like før semifinalen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Én person har sklidd gjennom

Av de tre som er igjen på Farmen, er Wølner klar på hvem hun håper vinner konkurransen.

– Jeg håper Karianne eller Daniel vinner Farmen, de fortjener det mest. De har jobbet hardt i tre måneder. Det er kjipt hvis Per vinner. Han har sklidd gjennom Farmen som utfordrer. Det er ikke noe personlig mot Per, han er en fin fyr.

Karianne Vilde hevder Daniel bruket et skittent triks i finaleuken. Se hva i videoen her:

I søndagens episode av Farmen avgjøres det om det er Per Gunvald Haugen, Karianne Kopperstad eller Daniel Viem Årdal som vinner hytte og bil.

