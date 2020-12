Den debuterte tilbake i 1990 og har dermed vært med oss i 30 år. Småbilen Clio er en stor suksess for Renault, i perioder har den også solgt brukbart her hjemme.

Det begynner imidlertid å bli en god stund siden nå. Renaults salgscomeback de siste årene har nesten utelukkende handlet om elbilen Zoe. De øvrige modellene har solgt helt marginalt.

Småbilene er blant dem som har tapt mye salg til elbiler generelt. Og hos Renault-forhandlerne har nok Clio ofte hanvet borte i en krok, mens Zoe har fått all oppmerksomheten fra både selgere og kunder.

Fortjent? Det skal vi finne ut av nå. Vi har nemlig fått nøklene til en knall oransje Clio!

Clio debuterte i 1990 – og har vært en stor suksess for Renault.

Hva er nytt?

Clio kom i ny versjon i fjor, nå er vi på femte generasjon av denne modellen. En hybridutgave er klar for lansering, men så langt har "vanlige" bensinmotorer vært alternativene i Norge. Vi snakker 1-liter med 100 hestekrefter, eller testbilens 1,3-liter med 130 hester. Det begynner å bli en stund siden diesel var gangbart i dette segmentet.

Med lengde på 4,05 meter er vi her i småbilklassen. Men Renault har gjort en god jobb med plassutnyttelsen. Fire voksne har helt OK plassforhold , bagasjerom på 391 liter er også bra til bilstørrelsen å være.

Testbilen er velutstyrt i utgangspunktet og har i tillegg ekstrautstyr for drøyt 15.000 kroner.

Motoren jobber sammen med en syvtrinns automat og kreftene fordeles ikke overraskende mellom forhjulene.

Med lengde på såvidt over 4 meter er Clio godt plantet i Yaris/Polo/Fiesta-klassen.

Hva er styrker og svakheter her?

Dagens modellutvalg fra Renault har fått mye skryt for design, Clio er ikke noe unntak. Sjefdesigner Laurens van den Acker har gjort mye riktig og har også lykkes med å gi bilene særpreg. Clio har harmoniske og sporty linjer. Og så liker vi også at Renault drar til med en knallfarge.

Det positive inntrykket fortsetter innvendig. Her er vi langt unna det kjipe preget mange småbiler hadde for noen år siden. Materialkvaliteten er god og det ser bra ut. Det er tydelig at Renault ønsker å posisjonere seg mot toppen av klassen på dette.

Kjøreegenskapene er også fine. Styringen kunne hatt litt mer respons, men dette er neppe noe mange kjøpere vil tenke mye på. Understellet er komfortabelt og Renault fortjener også skryt for god støydemping.

I det hele tatt: Hvis det er noen år siden du har prøvd en bil i denne klassen, er Clio egnet til å både overraske og imponere.

Mye styres fra den store skjermen i midtkonsollen, både design og materialvalg holder høy standard her.

Hva koster den?

Billigste Clio blir din for 230.000 kroner. Testbilen starter på 305.000 kroner, da snakker vi Intens-utgave. Metallic-lakken koster 5.000 kroner ekstra. I tillegg har bilen såkalt Driver Assist-pakke som kommer på 7.000 kroner. Automatisk nedblendbart bakspeil koster 1.000 kroner og blindsonevarsling 3.500 kroner.

Dette er sympatiske priser, det synes vi også "sluttsummen" er. Dette er mye bil til drøyt 320.000 kroner.

Hvem er konkurrentene?

En modell har skaffet seg et jerngrep på denne klassen her hjemme, nemlig Toyota Yaris. Erkerivalen VW Polo er solid parkert i forhold, det samme er en bil som Ford Fiesta.

Mange tradisjonelle småbilkunder har gått for elbil de siste årene. Det nyter også Renault godt av, med sin Zoe.

Håndtaket til bakdøren er skjul i C-stolpen, det trikset har vi sett fra flere bilprodusenter.

Vil naboen bli imponert?

Med mindre du hadde oransje bil fra før, vil fargen i alle fall sladre høyt og tydelig om at du har fått ny bil. Bortsett fra det er det neppe mange som vil bli veldig imponert over få en ny Clio i nabolaget. Dette handler om fornuftig småbilvalg.

Broom mener:

Løpet er nok temmelig kjørt for Clio i Norge uansett nå, men det er ikke vanskelig å skjønne at denne bilen selger godt i mange andre markeder.

Clio er nemlig et godt eksempel på hvor bra småbilene har blitt. På kjøreegenskaper og komfort står den ikke noe tilbake for biler i klassen over. Bare plassen sladrer om at dette tross alt er en liten bil.

Renault fortjener skryt for både utvendig design og interiør. Her er det tydelig at de har lagt lista høyt og ikke gjort det enkelt for seg selv.

1,3-literen kler også bilen godt. Den er kvikk og responsiv, selv om girkassen jobber litt tregere enn de aller beste konkurrentene.

Prisen er også gunstig. Men kjøper du ny Clio nå, er verditapet en usikkerhetsfaktor. Det er generelt høyt på biler fra Renault og en småbil med bensinmotor blir nok ikke mer kurant i bruktmarkedet de kommende årene. For veldig mange er det elbil som gjelder i denne klassen, eventuelt en ladbar hybrid. Og da hjelper det nok ikke at Clio isolert sett har blitt en veldig bra bil.

Hva mener eierne?

Bilen imponerer oss, men det er vel likevel neppe grunn til å forvente noe salgscomeback for Clio i Norge.

RENAULT CLIO Modell: TCe 130 Intens aut. Motor: 1,3-liter bensin Effekt: 130 hk / 240 Nm Forbruk: 0,57 l/mil 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 200 km/t Bagasjerom: 391/1069 liter Lengde x bredde x høyde: 405 x 179 x 144 cm Vekt: 1.158 kg Pris 305.000 kroner

Visste du at:

– Clio tok over for småbilsuksessen Renault 5 da den kom på markedet første gang.

– Det ligger nesten nøyaktig 100 Clio-eksemplarer ute i bruktmarkedet nå. Prisene starter rundt vrakpant.

– Clio har blitt kåret til Årets Bil i Europa to ganger. Bare én bil har klart det samme, nemlig VW Golf.

