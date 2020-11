Norsk racingtalent (17) om skrekkbildene fra Formel 1: – En skikkelig «wake up-call»

Sportsnyhetene: Se den stygge krasjen over!

Formel 1-runden i Bahrain ble totalt overskygget av Haas-fører Romain Grosjeans stygge krasj. Høydramatiske bilder viste franskmannens bil i store flammer.

– Det var sjokkerende og jeg er veldig glad for at han lever, sier Dennis Hauger til TV 2 på telefon fra Frankrike.

Grosjean klarte å gå vekk fra bilen på egne bein før han ble fraktet vekk i ambulanse.

– Når man ser på eksplosjonen og brannen rundt, hadde han flaks. Det vil jeg si. Han var vel 28 sekunder inne i bilen før han kom seg ut av bilen. Det er nok mange blant oss førere som fikk seg en skikkelig «wake up-call» på hvor farlig sporten vi driver faktisk er, sier Hauger.

Insta-hilsen

Grosjean sendte en hilsen fra sykehuset etter krasjen. Der takket han den såkalte «halo'en» i Formel 1-bilen for å ha reddet livet hans.

– Jeg var ikke tilhenger av halo'en for noen år siden, men nå synes jeg det er det beste vi har fått innført i Formel 1. Uten den ville jeg ikke vært i stand til snakke med dere i dag, sa Grosjean i en video han la ut på Instagram.

Fra og med starten av 2018-sesongen har Formel 1-førerene kjørt med en sikkerhetsbøyle over cockpiten. Det var denne mange tok til orde for at reddet Grosjeans liv søndag.

– Det var ikke mange som var glade når den kom inn i Formel-bilene for noen år siden, men nå er vel de fleste enige om at den har reddet flere liv, sier Hauger.

IKKE REDD: Dennis Hauger mener det er farlig å la redselen ta overhånd. Foto: Berit Roald / NTB

Tenker ikke konsekvenser

Hauger, som ble plukket opp av Red Bull-teamet allerede når han var 14 år, forklarer at han «aldri» tenker konsekvenser når han setter seg inn i bilen.

– Man har den ene tanken når man kommer ut på banen. Det er å kjøre så fort som mulig. Detaljer, strategier... Da kan man ikke ha de tankene i bakhodet om hvor farlig. Det er det som gjør det litt skremmende og sjokkerende når man ser bilder som i går, sier Hauge.

Oslo-gutten har selv sluppet unna de verste ulykkene så langt i karrieren.

– Det har vært hendelser, men aldri alvorlige skader. Det håper jeg ikke skjer heller. Heldigvis har sikkerheten blitt mye bedre med årene, avslutter Hauger.