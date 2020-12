Jonas-Tønnes Sævik (24) dømt til forvaring for drapet på Sigbjørn Sveli

JÆREN TINGRETT (TV 2): Aktor kaller det for et av de groveste drapene i Norge noen gang. Nå er Jonas-Tønnes Sævik (24) dømt til 20 års forvaring. Den medtiltalte kameraten idømmes forvaring i 15 år.

I november stod Sævik og hans 23 år gamle kamerat tiltalt for det alvorlige drapet på 44 år gamle Sigbjørn Sveli fra Bryne natt til 9. desember i fjor.

Begge har erkjent de faktisk forholdene, men har hele tiden nektet straffskyld.

Jonas-Tønnes Sævik er dømt til forvaring i 20 år med en minstetid på 13 år. Den andre tiltalte, en 23-åring, er dømt til forvaring i 15 år med en minstetid på ti år.

Sæviks forsvarer, advokat Fredrik Brodwall, har vært i kontakt med klienten sin, men ønsker ikke å kommentere dommen. 23-åringens forsvarer, Inam Ghous Ali, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Jæren tingrett kaller måten drapet er begått på for «graverende» og viser til at de domfelte utsatte ham for brutal vold før de dynket ham i bensin og tente på, for så å sette fyr på 44-åringen.

DREPT: Sigbjørn Sveli (44) var et tilfeldig offer da han ble drept i desember i fjor. Foto: Privat

«Selv om Sveli var grovt mishandlet over timer i forkant, og hardt skadet, må det legges til grunn at han led store og gruoppvekkende smerter før han døde av flammene».

Videre skriver retten at drapet er gjort med overlegg.

«Drapet og den forutgående frihetsberøvelsen og mishandlingen av Sveli, fremstår uten noe annet motiv enn meningsløs og uprovosert voldsutøvelse og ønske om å skade et annet menneske. Sveli var det helt tilfeldige og sårbare offeret som følge av at de to tiltalte hadde gått av toget på feil stasjon».

– Blant de groveste i Norge

Under hovedforhandlingen i Jæren tingrett i november kom det frem en rekke grusomme detaljer om hva som skjedde den fatale natten for et snaut år siden.

I sin prosedyre beskrev aktor Arvid Malde drapet på Sveli som et av de groveste drapene gjennom tidene i Norge. Han la ned påstand om lovens strengeste straff – 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.

I retten ble det tegnet et bilde av Sævik som pådriveren og hovedmannen bak ugjerningene. Den medtiltalte 23-åringen, som er diagnostisert med en lettere psykisk utviklingshemmelse, forklarte at han ble «styrt» av kameraten.

24-åringen husket lite, men bekreftet mye av kameratens forklaring og innrømmet at det var han som til slutt utførte selve drapet.

Døde av brannskader

Om kvelden den 8. september i fjor ble de to kameratene enige med Sveli om at han skulle få 200 kroner for å kjøre dem fra Varhaug til Vigrestad på Jæren i Rogaland.

Datatrafikk viser hvordan Sævik begynte å planlegge hvordan de kunne stjele Svelis bil.

Da de kom til Vigrestad rundt klokken 00.30, slo han offeret gjentatte ganger, før han og kameraten plasserte ham i bagasjerommet på sin egen bil.

Gjennom natten ble offeret utsatt for særdeles grov vold, før de to unge mennene kjørte til Regestranden i Sola, helte bensin over ham og tente på.

Sveli, som fremdeles var i live på dette tidspunktet, døde av de omfattende brannskadene han ble påført.

FUNNET: 9. desember i fjor ble Sigbjørn Sveli funnet drept på denne stranden. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Var medisinert

Spørsmål om tilregnelighet og psykisk helse har stått sentralt i saken.

24-åringen mener han ikke var seg selv på gjerningstidspunktet og at han kan ha vært psykotisk som følge av de foreskrevede medisinene han gikk på.

– Kan medisinen ha medført psykose? Det vi vet er at det er lite forskning på dette, sa forsvarer Fredrik Schøne Brodwall under sin prosedyre.

Nei, mener Jæren tingrett. Heller ikke de rettsoppnevnte sakkyndige mener at han var psykotisk.

Utfordrende oppvekst

Et annet tema var den tøffe oppveksten kameratene har hatt.

De har begge bodd på en rekke barnevernsinstitusjoner og har vært på såkalt enetiltak, som er det mest inngripende tiltaket i barnevernet.

De har også flere dommer på seg fra tidligere. I 2017 ble den eldste dømt til medvirkning til kroppsskade og for to ran som ble gjennomført ved bruk av vold.

Kort tid etter at han ble løslatt for disse lovbruddene skjedde drapet på Sveli.

24-åringen dro også på seg ytterligere to tiltaleposter under oppholdet i fengsel etter drapet.

Fornøyd aktor

Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten har delt deres vurdering hva gjelder å idømme de tiltalte kameratene forvaring av hensyn til samfunnsvernet.

Retten er ikke i tvil om at det foreligger en fare for at duoen vil begå nye, alvorlige lovbrudd, noe som de bruker som begrunnelse for forvaringsdommen.

Tingretten har imidlertid gitt hovedmannen Sævik ett år mildere straff enn hva aktor Arvid Malde ba om.

– Jeg tenker at lengden ikke var det avgjørende - det er viktigere med selve reaksjonen.Det er en veldig streng dom. Samtidig var det en meget alvorlig handling med et fatalt resultat. Det er en av de mest alvorlige og en av de groveste sakene jeg har vært borti, sier Malde til TV 2.

Det er nå opp til Riksadvokaten om påtalemyndigheten vil anke eller godta dommen.