Fantastisk bildekvalitet

65-tommer er i ferd med å bli den nye folke-TV-en. Vi har testet seks splitter nye modeller fra LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony og TCL i prisklassen 10 til 15.000 kroner. Blant dem fant vi noen utrolig gode TV-er.

Denne testen kan du se gratis på TV 2 Sumo.

Endelig har disse digre TV-ene havnet på et prisnivå som gjør at det ikke bare er entusiaster og hjemmekinofanatikere som tar seg råd til å kjøpe dem. Men hvor god er egentlig en 65-tommer i denne prisklassen? Sammen med Håvard Holmedal fra nettmagasinet Stereo+ har vi gått gjennom alle TV-enes styrker og svakheter.

Du kan forvente mye

– I denne prisklassen kan du vente deg en godt utstyrt TV, mye utstyr, bra menyer, bra sortnivå, høy bildekvalitet og brukbar lyd, sier Holmedal.

Han ser etter design og lydkvalitet, men aller viktigst er bildekvalitet og brukervennlighet. Panasonic imponerer eksperten med gode bilder.

– På Panasonic kan du gå veldig dypt i justering og kalibrering, og du kan hente ut akkurat det bildet du ønsker deg.

Innstillingsmulighetene på Panasonic kan gi deg gnistrende gode bilder, men Holmedal mener at det kanskje blir litt for avansert for folk flest.

– Jeg vil jo tro at dette er mest for entusiasten som er veldig interessert i bilde og TV. Ikke for konsumenten som vil pakke opp, skru på på-knappen og sette i gang, sier han.

Fantastisk brukervennlighet

LG kommer med en peke-fjernkontroll som Håvard liker veldig godt. Med den flytter man markøren ved kun å bevege på fjernkontrollen.

– Den gir deg veldig lett tilgang til menyer, og det er en lek å skrive inn koder, nettadresser, søkefelt og sånne ting som du bruker til vanlig, sier Holmedal.

Også bildekvaliteten til LG faller i smak hos TV-eksperten.

PEKER: Fjernkontrollen til LG får skryt. Foto: Ørnulf Riisnæs/TV 2 hjelper deg.

Utfordrende tester

Holmedal bruker materiale i høy kvalitet i 4k-oppløsning når han tester TV-ene. Bilder med mye bevegelse og mye detaljer er noe av det som er mest krevende å gjengi naturlig.

– Noe av det vanskeligste er skog, her kan jeg se at det hakker litt, sier Holmedal når han ser på skjermen fra Philips.

Men det er lite som skiller TV-ene i testen på dette området, og Holmedal mener at alle gjør en bra jobb.

TCL utfordrer

TV-en fra TCL er en utfordrer blant de mer etablerte merkene. Det kinesiske merket har presset prisene nedover, og er også billigst i denne testen med en pris rett under 10.000 kroner.

– For å få ned prisen må de gjøre noe enklere. Det er blant annet litt enklere bildebehandlingsprosessorer, sier eksperten fra Stereo+.

Dette gir et bilde som er et lite knepp dårligere enn de andre TV-ene og dermed havner TCL på sisteplass i vår test med en treer på terningen.

– TCL er ingen dårlig TV og til rundt 10.000 kroner kan dette være et godt kjøp for mange, sier Holmedal.

Jevnt i midtsjiktet

TV-ene fra Sony, Philips og Panasonic legger seg midtsjiktet av testen.

– Her er det veldig jevnt, konstaterer Holmedal.

Med sine tester avslører han små forskjeller.

– Dette er gode TV-er som passer for mange, sier TV-eksperten.

Men én TV skiller seg ut på to måter.

Philips har et lite ess i ermet som ingen av de andre har. Bak på TV-en sitter det ledlys som lyser opp bakveggen, og dette gir en følelse av et større bilde.

– Systemet heter Ambilight og det virker overraskende bra, sier Holmedal.

Men TV-en fra Philips virker litt kjedelig allerede før man skrur den på.

– Designet er gammeldags, med den brede, lyse rammen rundt skjermen, sier Holmedal.

Med terningkast fire havner Philips på femteplass i testen. Om du liker Ambilight og kan leve med designet, kan dette være TV-en for deg.

To gamle travere

Sony og Panasonic har begge produsert gode TV-er i en årrekke, og modellene i denne testen er ingen unntak.



De er svært jevne, men Holmedal synes Panasonic leverer litt bedre enn Sony over hele linja. Med en sterk firer på terningen kaprer Panasonic testens tredjeplass, rett foran Sony.

Samsung vs LG

Til slutt står slaget mellom de to kjempene Samsung og LG. Med sin fantastisk enkle pekefjernkontroll scorer LG aller best på brukervennlighet. LG sin TV er veldig nær Samsung på de fleste områder, men med en prisforskjell i skrivende stund på fire tusen kroner så blir Samsung vinneren i denne testen.

– Bildekvaliteten til Samsung er veldig bra med god kontrast og masse lys, sier Holmedal.

TCL 65QLED 800 Pris: 9.990 Terningkast 3 - Litt dårligere bildekvalitet enn de andre.

Philips 65PUS8555 Pris: 11.990 Terningkast 4 - Litt trege menyer, Ambilight er bra.

Sony 65XH8096 Pris: 12.990 Terningkast 4 - God, men litt traust.

Panasonic 65HX800 Pris: 14.990 Terningkast 4 - For entusiastene.



LG 65 NANO90 Pris: 16.990 Terningkast 5 - Veldig god fjernkontroll.