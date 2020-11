«TIX» skrev ny låt i ambulansen på vei til legevakta

Andreas Haukeland (27), kjent under artistnavnet «TIX», har tidligere vært åpen om sin egen trøblete ungdomstid der det var vanskelig å passe inn.

Haukeland lider av Tourettes syndrom med tics. Det var mobberne fra oppveksten som først ga han kallenavnet «TIX». Da han begynte å produsere musikk og skulle velge seg et artistnavn, bestemte han seg for å ta makt over navnet.

I 2015 slo «TIX» gjennom med russelåta «Sjeiken». I årene som fulgte lagde han flere av Norges mest populære partylåter. I fjor fikk vi for første gang se en ny side av artisten med låta «Jeg vil ikke leve». I helgen fremførte han oppfølgeren «Tusen tårer» på P3-gull - en låt som enda ikke er lansert.

Gruet seg i flere uker

I en åpenhjertig tekst på Instagram, som han fordelte på to poster, skriver Haukeland at han gruet seg i flere uker før helgens opptreden.

«P3 Gull tok virkelig en sjanse da de tok kontakt med meg for nesten et halvt år siden. For dem var det åpenbart at jeg skulle spille en partylåt (...). Jeg nektet. Jeg fortalte dem om en ny låt, og de tok historien min på alvor. Det er jeg veldig takknemlig for», skriver han.

Han innrømmer at han var redd for å knekke sammen underveis i låta. Videre skriver han om hvordan han opplevde situasjonen rett før han skulle gå på scenen. Han var omringet av noen av Norges største artister, og de heiet på han.

«Og for meg er ikke det en selvfølge. Det er et av de største øyeblikkene jeg har opplevd som artist. Jeg gråt bak brilleglassene. For i dette øyeblikket står jeg på TV foran hele landet mitt og skal fremføre en låt som foreløpig ingen andre enn meg har noe forhold til», skriver 27-åringen.

Følelsen av å bli sett på som et ekte menneske

Da «TIX» gikk på scenen på lørdag, hadde han på seg den karakteristiske pelskåpa og de runde solbrillene.

I forkant av opptredenen gjorde NRK et intervju med moren hans, Anne Lise Haukeland.

– Brillene valgte han fordi han hadde veldig mye tics med øynene. Det kunne han skjule med brillene. Ingen kan se om han kniper øynene igjen bak der. Og den pelsen var jo bare genial. Svær pels, som en rustning, sier moren til kanalen.

Underveis i låta kaster «TIX» pelskåpa og brillene, og blir «Andreas Haukeland». På Instagram beskriver han opplevelsen som å for første gang på veldig lenge bli sett på som et ordentlig menneske.

– Det virker rart når hele landet tror de vet hvem du er, men du selv vet at det er det ingen som gjør, sa artisten til NRK i intervjuet de gjorde med ham før lørdagens sending, sier artisten.

Haukeland skriver at historien han fortalte på P3 Gull er opphavet til skillet mellom «TIX» og «Andreas».

– Alle har det tungt

Sangene «Jeg vil ikke leve» og «Tusen tårer» er basert på Haukelands eget liv. Til NRK forklarer han at det kan ikke være fest hele tiden. Selv ikke for «TIX».

– Og når jeg kjenner på at ting er tungt over lenger tid, er det greit å kunne minne seg selv på at det er så sinnsykt mange folk som har det tungt. Alle har det tungt til tider. Og det er jo et fellesskap i seg selv, sier han til kanalen.

På Instagram deler han noe av den mørke teksten i låta, som han skal ha skrevet mens han var redd og fortvilet i baksetet av en ambulanse:

“Jeg puster, men det kjennes ikke som jeg lever. Prøvde å holde igjen alle mine tårer. Enten går det bra, ellers går det over”.

Gjennom musikken har han lyst til å minne folk på at man er ikke alene om å kjenne på slike følelser. Samtidig benytter han sjansen til å oppfordre folk til å aldri dømme boken etter omslaget, slik han selv har kjent på at folk har hatt forutinntatte meninger om ham.

Forhåndsdømt

Etter suksesslåta «Sjeiken» i 2015, ble han invitert da P3 Gull skulle oppsummere musikkåret. Dette forteller han om i intervjuet P3 gjorde med han i forkant av årets arrangement.

Til Haukelands skuffelse skulle han i 2015 kun medvirke i et humoristisk innslag der han skulle "straffes" for den grove teksten i sangen. Han fikk ikke mulighet til å forklare bakgrunnen for teksten. I dag sier han at han følte seg ydmyket den gang, og at han følte seg så lite velkommen at han valgte å dra rett etter innslaget.

Til P3 forklarer han at han har følt seg uglesett i musikkbransjen og at ingen ville jobbe med han. Dette minnet ham om ekskluderingen han kjente på i ungdomstiden.

«Jeg har vært den stygge andungen i musikkbransjen siden jeg begynte med musikk», skriver 27-åringen på Instagram.

Om hans nye låt «Tusen tårer» skriver han at den er spesiell for ham, og at han tror den vil være spesiell for mange andre også.

«Jeg vil fortelle en historie. Jeg vil samle og inkludere folk. Jeg vil gjøre hverdagen deres bedre. Jeg vil være soundtracket til de beste stundene i deres liv».

Sangen kommer natt til 25. desember.