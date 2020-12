El-sparkesykkelen til Lucas (12) går dårlig i oppoverbakke - svaret han fikk fra kundeservice sjokkerer

Thomas Holstad, kjent som deltager i Paradise Hotel i 2013, Oljebarna og Luksusfellen, har tjent millioner av kroner på å selge el-sparkesykler i nettbutikken StayClassy.

Med en prislapp på under 3000 kr ble Linda Østbye fristet til å kjøpe el-sparkesykkelen S50 fra StayClassy. Det var deres billigste sykkel, men reklamen lovte at den skulle klatre opp 15 grader og tåle en belastning på 100 kilo.

Se saken gratis på TV 2 Sumo.

Gaven skuffet

SKUFFET: Lucas (12) var ikke fornøyd med årets bursdagsgave. Foto: TV 2 hjelper deg

Linda trodde hun hadde funnet drømmegaven til 12-årsdagen til Lucas Myhrvold Eilertsen.

– Jeg ble veldig glad da jeg åpnet gaven. Den så bra ut, forteller Lucas, som satt sykkelen på lading i syv timer før han kunne prøve den.

Men den første turen ble en stor skuffelse.

– Jeg ble skuffet og sint fordi el-sparkesykkelen ikke gikk opp den slake bakken utenfor huset, sier Lucas.

Butikk er ikke lik nettbutikk

For å heve kjøpet dro Linda til StayClassy-butikken i Sandvika.

– Butikken kunne ikke ordne opp. Slik vi forsto det var det ikke noen sammenheng mellom butikken og nettbutikken.

Selv om nettsiden StayClassy viste frem butikken StayClassy, ville ikke butikken vurdere om det var noe galt med produktet.

Linda fikk istedenfor beskjed om å sende el-sparkesykkelen til nettbutikken. Da måtte hun betalt 550 kr i frakt og 450 kr for undersøkelsen hvis StayClassy mener det ikke er en reklamasjon. Ikke særlig fristende da Linda fikk dette svaret fra kundeservice:

Fungerer best uten vekt

«Classywalk S50 er en av våre rimeligere modeller og vil dessverre ikke yte like bra drag som våre modeller med kraftigere motor. Uten vekt vil den fungere optimalt men du kan tenke deg med vekt på fører drar denne motoren dessverre ikke like bra opp bakker som de andre modellene».

– Da responderte vi at det må jo bli vekt på en sparkesykkel, sier Linda oppgitt.

Kundeservicen til StayClassy understreker også at Linda ikke kan bruke 14-dagers angrerett.

«Ettersom sykkelen allerede er brukt kan du dessverre ikke heve kjøpet...Du kan eventuelt selge denne på finn til noen den passer bedre, som et barn for eksempel, og bruke pengen til å kjøpe en kraftigere modell :)»

Linda er skikkelig provosert over svarene:

– Det er uprofesjonelt, på grensen til frekt.

Solveig tester

TV 2 hjelper deg tar med sykkelen for å teste den i Oslos bratteste vei, Bjerringbakken. Den har en stigning på 25,6 prosent. Det tilsvarer 14,08 grader. Det er litt mindre enn 15 grader som ClassyWalk S50 skal bestige.

Uten vekt klarer sykkelen å komme seg opp bakken. Men hva skjer hvis vi putter en sekk med 15 kilo stein oppå sykkelen. Det tilsvarer vekten til en 4-åring. Sykkelen klarer så vidt å karre seg oppover i omtrent 2 km/t.

REGLER: Avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet. Foto: TV 2 hjelper deg

Spørsmålet er: Kan man reklamere med at en el-sparkesykkel går opp en 15 graders bakke hvis det er uten et menneske oppå?

– Generelt sett skal det være riktig opplysninger om egenskapene til produktet. Beskrivelsen skal ikke være overdrevet eller feil. Det som er viktig er at produktet beskrives slik det vanligvis blir brukt; altså med mennesker oppå, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

Må repareres?

TV 2 hjelper deg tar kontakt med eier Thomas Holstad i StayClassy. Han vil ha el-sparkesykkelen tilsendt. Etter fem dager får vi beskjed om at de har «mistanke om feil på motor/kontroller. Verkstedet vil se på den i løpet av uken. Det skal være en enkel sak for vårt verksted å fikse».

Slik ble det ikke. Etter gjentatte purringer får vi vite at de har bestilt opp ny motor og kontroller.

En og en halv uke etter første henvendelse får vi vite at det tar 2-3 uker å skaffe delene. Vi venter ytterligere 3 uker, men StayClassy har fortsatt ikke fått tak i delene.

Spørsmålet er om det egentlig er noe galt med sykkelen og om de andre S50-modellene vil gå opp en 15 graders bakke med en person oppå. Vi tar kontakt med to personer som har skrevet en anmeldelse av ClassyWalk S50 på Trustpilot. Begge sier at sykkelen ikke går opp bratte bakker med personer oppå.

Finn.no gir svar

NY TESTSYKKEL: Vi kjøper S50 på Finn.no for å finne ut om den klatrer bakker bedre. Foto: TV 2 hjelper deg

Siden el-sparkesykkelen er gått ut av produksjon og erstattet med en ny modell, kan ikke StayClassy gi oss en ny modell til test. Derfor går vi til innkjøp av en brukt S50 på Finn.no.

Vi tar den med i garasjen til TV 2 hjelper deg for å teste om den går bedre opp bakker enn sykkelen til Lucas.

Resultatet er identisk med første gang. Det er umulig å få Solveig Barstad opp den mye slakere bakken selv om vi denne gangen prøver sykkelen i første, andre og tredje gir.

Grunnen til at vi ikke tar denne sykkelen til Bjerringbakken er at det regner utenfor, og denne modellen kan ikke brukes i regn.

NULL FART: ClassyWalk S50 får ikke Solveig Barstad opp denne bakken. Foto: TV 2 hjelper deg

Et siste forsøk

TV 2 hjelper deg har gjentatte ganger vært i kontakt med eier Thomas Holstad i StayClassy for å få til en intervjuavtale, men det har vi ikke lykkes med.

Vi skal gjøre et siste forsøk og har invitert Lucas og Linda til StayClassy-butikken i Sandvika. På samme dag får vi tilsendt en mail hvor det står at han er i karantene.

Derfor ringer vi ham opp og da får vi en tekstmelding om at han ikke bare er i karantene, men også syk. «Jeg ligger syk, men kan stille opp senere når jeg er frisk», skriver han i tekstmeldingen. To uker etterpå har han fortsatt ikke tatt kontakt angående intervju.

BUTIKKEIER: Thomas Holstad i StayClassy. Foto: TV 2 hjelper deg

Lever opp til produktbeskrivelsen

Holstad har sendt oss en e-post hvor han sier at det har vært vanskelig å drive bedrift gjennom pandemien.

Om el-sparkesykkelen skriver han følgende:

«Produktet er fremdeles under utbedring på verkstedet, men som følge av mangel på nye deler så vil det ta litt tid».

Han mener det er svært lite logisk at vi eller kunden kommer med påstander om at StayClassy med viten og vilje markedsfører produktet på en måte de ikke er egnet for.

«Det gir ingen mening, annet enn store merkostnader for oss dersom våre produkter ikke lever opp til produktbeskrivelsene», skriver Holstad i mailen.

«Dersom noen kunder hos oss opplever feil i beskrivelse av produkt er dette en mangel og gir grunnlag for retting av mangel eller heving av kjøp».

Holstad har også en gladmelding til Lucas. Han får hevet kjøpet og pengene tilbake.

– Jeg er dritglad, smiler Lucas.

Han har nå fått ny sparkesykkel med adskillig større motor.

– Den går kjempefort og er mye bedre i bakker, sier en fornøyd 12-åring.