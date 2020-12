Hele lokalsamfunnet slo ring om dødssyke Toni (29) – én telefonsamtale endret alt

– Dette er det ultimate tillitsbruddet, sier dommeren etter at britiske Toni Standen rundlurte «hele» Liverpool for å få penger til drømmebryllupet sitt.

– Det har gått til hjernen, til beina, det er over alt. Det er en svært sjelden kreftsykdom, sa Toni Standen (29) til Liverpool Echo i fjor.

INNRØMMER BLØFF: Toni Standen lot innbyggerne i Liverpool tro at hun var døende, og barberte av seg håret to ganger. Foto: Handout

I over tre år lot Liverpool-kvinnen som om hun hadde kreft for å få både kjente og ukjente til å betale for drømmebryllupet sitt.

Nå risikerer hun flere år i fengsel, etter å ha innrømmet at hun lurte lokalsamfunnet trill rundt.

Hevdet at begge var døende

Toni Standen lot seg intervjue flere ganger av Liverpool Echo, hvor hun hevdet at det hun trodde var vonde menssmerter egentlig var kreft i de ytre kjønnsorganene.

Hun fortalte at også hennes far, Derek Atherthon (57), var døende av kreft.

Mens hans sykdom var reell, lot datteren hans som om hun var alvorlig syk og at kreften stadig spredte seg i kroppen hennes.

– Det at vi begge har fått det, og at vi begge er døende... Men vi skal kjempe, sa Atherthon til nettstedet.

Samlet inn tusenvis av kroner

Toni Standens venninner Ashlea Rowson og Jenni Douglas opprettet en GoFundMe-innsamlingsaksjon for å skaffe penger til bryllupet.

De skrev at Standen hadde mistet jobben sin på grunn av sykdommen, og ikke hadde råd til å gifte seg.

«Hjelp Toni og James med å få bryllupet de fortjener,» skrev de, og fortalte at Toni Standens høyeste ønske var å bli fulgt opp kirkegulvet av faren før han døde.

INNSAMLING: En skjermdump fra innsamlingsaksjonen på GoFundMe, hvor det rant inn penger til Toni og James' bryllup. Foto: Skjermdump

Spøkte etter farens ord

Venner, familiemedlemmer og briter som hadde latt seg røre av Toni Standens tårevåte historier i pressen, donerte villig.

Det ble samlet inn 85.000 kroner til bryllupet, som gikk av stabelen i Widnes i Cheshire 26. juli i fjor.

Toni Standen smilte fra øre til øre, iført sølvfarget glitterkjole og matchende hodekrans.

BRYLLUPSGJEST: Cheryl Aston (t.h) poserer sammen med blant annet Toni Standen (t.v) i bryllupet. Foto: Politiet

Bare dagen før bryllupet, døde Tonis far av kreft. Før han døde, spilte han inn en videohilsen som ble spilt av i bryllupet.

Mens bryllupsgjestene ble rørte av farens hilsen, begynte Toni Standen å spøke.

– Etter at vi hørte om farens ord, reiste hun seg, holdt en feilfri tale, og dro noen spøker, sier en kilde til The Mirror.

Og:

– Hennes mor og bror var helt i oppløsning. Vi hadde akkurat hørt på brudens far som talte fra graven.

KYSS: Toni Standen omringet av venninnene Ashlea Rowson og Jenni Douglas, som opprettet GoFundMe-siden. Foto: GoFundMe

Talte kontanter og dro på bryllupsferie

Etter bryllupet, skal Standen og ektemannen ha dratt til et nærliggende hotell hvor hun ifølge nettstedet gikk gjennom alle bryllupskortene, talte kontanter og dro på bryllupsferie i Tyrkia.

I mars i år reiste de til Tyskland, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia og Italia.

RØRTE MANGE: Et bilde av Toni Standen og ektemannen som ble lagt ut på GoFundMe-siden. Foto: Skjermdump

Da Standen i april hevdet at hun hadde fått Covid-19, begynte vennene å bli mistenksomme.

I retten har to av Standens venner fortalt at de ringte henne og spurte:

– Har du virkelig kreft?

Da knakk hun sammen.

– Hun begynte å gråte og innrømmet at alt var løgn. Vi la på, og ringte rett til politiet, sa vennen.

– Kunne ha vunnet en Oscar

Innrømmelsen sendte sjokkbølger gjennom lokalsamfunnet, som hadde gjort alt de kunne for Toni Standen med bryllupet.

Cheryl Aston har kjent Toni Standen siden videregående, og sier til The Mirror at hun aldri hadde noen mistanke om at venninnen løy.

– Hun kunne ha vunnet en Oscar. Skuespillet hennes var såpass bra. Hun lurte oss alle. Vi ble sugd inn i det, sier Cheryl Aston (33), som donerte nærmere 10.000 kroner til bryllupet.

Erklærte sin egen død?

I februar i år ble dette innlegget lagt ut på Toni Standens Facebook-side:

«Hvil i fred, Toni. Vår kjære Toni døde i natt, omgitt av venner og familie ... Sterk helt til det siste».

Under rettssaken mot henne i Chester Magistrates' Court, har Toni Standen hevdet at Facebook-siden hennes ble hacket og at det var noen andre som meldte at hun hadde dødd.

Forrige uke erklærte Standen seg skyldig i svindel i perioden februar 2019 og april 2020.

– Dette er det ultimate tillitsbruddet, uttalte dommer Nicholas Sanders i retten.

Et lyspunkt

Blir Standen funnet skyldig, kan hun i tillegg til fengsel bli dømt til å betale tilbake pengene som ble donert til bryllupet hennes.

– Hvis vi får noe tilbake, skal jeg donere det til en kreftstiftelse. Det trengs litt lys på slutten av denne mørke historien, sier Cheryl Aston.