Farevarsel: Advarer mot svært glatte veier

Etter at vi på Østlandet har fått luktet på minusgradene i helga er kvikksølvet på vei oppover igjen.

Den kombinasjonen, ispedd litt regn, gjør forholdene på veiene ganske så farlige.

Meteorologisk institutt har derfor sendt ut gult farevarsel for mandag midt på dagen, og advarer mot stedvis svært glatt føre på hele Østlandet.

«Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.»

+10 grader i Tafjord og -15 på Røros! Kaldt på Østlandet og inne i landet nordover, men veldig mildt langs det meste av kysten. Utover dagen kommer mildluft også inn over Østlandet, men kan da gi regn som fryser på bakken, så pass på! pic.twitter.com/vUh5R7tfsk — Meteorologene (@Meteorologene) November 30, 2020

Når det regner på kalde veier får vi underkjølt regn og det er nettopp dette som gjør det skummelt å ferdes på veiene.

– Det som er sikkert, er at det kan bli veldig glatt nå. Vi er i en kald situasjon, men går over til varmt, deretter blir det kaldt igjen. Det vil føre til at fuktigheten, enten det er tåke, regnet som allerede ligger på bakken, eller regnet som faller, vil gi is på veien, sier meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo.

Meteorologisk institutt har en klar beskjed til de som skal ut på veien.

– Fra lunsjtider på mandag er det fare for regn som fryser på bakken på deler av Østlandet. Vi har sendt ut gult farevarsel. Sko deg etter forholdene og kjør forsiktig, opplyser de.

Mildværet som kommer inn over landet på mandag vil ikke vare lenge. På tirsdag er det meldt nordavind.

– Natt til tirsdag så er det en brå omlegging til nordavind. Da vil det bli fint vær med sol i stort sett hele Sør-Norge. Eneste minussiden med det fine været, er at det blir kaldt, sier Aabrekk.