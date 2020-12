Lauren (20) var noen meter unna leiligheten sin – ni år senere venter fortsatt familien på at hun skal komme hjem

Viserne på klokka tikker mot grytidlige 04.30. En ny og varm sommerdag er snart på vei til den amerikanske byen Bloomington i Indiana.

20 år gamle Lauren Spierer trasker hjemover etter en fuktig natt på byen.

Under det ene øyet er et lite blåmerke i ferd med å slå ut i full blomst. Selv husker hun ikke engang å ha falt.

Føttene er barbeint og møkkete. Mobilen ligger gjenglemt på en sportsbar, sammen med 20-åringens sko.

Et sted langs den asfalterte veien i Bloomington forsvinner Lauren i morgentimene.

Ni år senere venter fortsatt familien på at hun skal komme hjem.

Blid og sprudlende

Lauren Spierer blir født 17. januar 1991. Hun vokser opp i Scarsdale i New York sammen med sine jødiske foreldre Charlene og Robert, og den eldre søsteren Rebecca.

Av sine nærmeste blir Lauren beskrevet som en sprudlende, hjelpsom og glad jente, som gjennomførte videregående skole med glans.

Tre år på rad tilbringer hun sommerferiene på feriekolonien Camp Towanda i nabostaten Pennsylvania. Her møter hun kompisene Jay Rosenbaum og Jesse Wolff. Sistnevnte blir hennes kjæreste de kommende årene.

Alle tre søker seg inn på universitetet i Indiana, og sommeren 2009 får vennene tildelt studieplass. Lauren flytter ut av barndomshjemmet og inn i Smallwood Plaza – et leilighetskompleks for studenter, plassert utenfor universitetsområdet.

Hun studerer motehandel og er aktiv i Jødisk Nasjonalfond. Lauren tilbringer «spring break» i Israel, hvor hun planter trær på vegne av organisasjonen.

LEILIGHETER: Lauren bor i Smallwood Plaza utenfor universitetsområdet. Foto: Google Maps

Fester hele natten

Lauren er i sitt fjerde semester på universitetet. Snart venter en deilig sommerferie, før hun skal påbegynne sitt tredje og siste år på skolen.

Datoen viser fredag 3. juni 2011. På himmelen skinner sola fra en skyfri himmel hele dagen. Klokken 16.00 er temperaturen på sitt høyeste med hele 29 grader. En perfekt start på helgen.

Lauren og studiekompisen David Rohn starter kvelden hjemme hos henne. Om lag klokken 00.30 går de ut glassdørene på Smallwood Plaza. De er på vei til Laurens venn, Jay Rosenbaum, som har et vorspiel hvor flere andre bekjente av Lauren er, deriblant Cory Rossman. Det blir drukket sprit og øl, og flere tar også narkotiske stoffer.

Fremme hos Jay tekster hun med kjæresten Jesse. Han har bestemt seg for å ta en rolig kveld inne med kamerater og sportssendinger. Kjæresteparet utveksler noen meldinger før Jesse avslutter samtalen for å legge seg.

KJÆRESTEN: Jesse Wolff var ikke sammen med Lauren kvelden hun forsvant. Foto: Politiet i Bloomington

Lauren og Cory bestemmer seg for å forlate festen sammen, til tross for at de kun har møtt hverandre et par ganger tidligere. Om lag klokken 01.40 fanger et overvåkingskamera opp Lauren og Cory som entrer Kilroy's Sports Bar.

Under en time senere, klokken 02.27, filmer det samme kameraet de to vennene forlate utestedet. Lauren er nå uten sko og mobiltelefon. Kilroy's uteområde er dekket av sand, og det er grunn til å tro at 20-åringen tok av seg skoene for å føle sanden mellom tærne.

Det er en kort spasertur fra sportsbaren og hjem til Laurens leilighet i Smallwood Plaza. Cory følger henne hjem.

KORT VEI: Kilroy's Sports Bar i front. Lauren bor i blokken bak som er merket med rød ring. Foto: Google Maps

Blir slått

Kun tre minutter senere blir de observert ved inngangen til Smallwood Plaza hvor Lauren bor. Heisen stopper i femte etasje, og Cory og Lauren sjangler ut. I gangen møter de på en ukjent guttegjeng. Flere av dem ser at Lauren er overstadig beruset, og de spør om hun har det bra.

«Ja, det går bra. Jeg tar meg av henne», svarer Cory.

Guttegjengen gjentar seg selv, og sier til Cory at han må passe på henne og følge henne hjem.

Cory svarer frekt og ber gjengen om å «holde kjeft» – og får i retur en knyttneve i kjevepartiet. Cory deiser i bakken.

HUSKER IKKE NOE: Cory Rossman hevder han pådro seg hjernerystelse etter volden. Foto: Politiet i Bloomington

I stedet for å følge Lauren inn i leiligheten, som kun var noen meter unna, rygger hun og Cory tilbake inn i heisen. De trykker på første etasje.

Overvåkingsvideoen viser at Lauren snubler ut på bakkeplan. Hun klarer så vidt å holde seg oppreist.

De går ut på gata og skjener bortover fortauet før de setter seg ned i en trapp. Et vitne går forbi og observerer Lauren sitte på det øverste trappetrinnet, for så å tippe fremover og slå ansiktet i betongen.

Cory hjelper henne opp. De rekker å gå noen få skritt til før Lauren igjen deiser i bakken. Vitnet ser vennene snublende videre bortover fortauet, før de svinger opp en liten bakke og ut av synet.

Klokken er nå om lag 02.50. Lauren og Cory banker på døren til et jentekollektiv, men ingen åpner. Etter alt å dømme har de trodd det var en pågående fest der.

Et overvåkingskamera filmer duoen på vei ut av bygningen noen få minutter senere. Nå klarer ikke Lauren stå på egne bein. Hun sitter på ryggen til Cory.

Den siste observasjonen

De setter kursen til Corys leilighet, som han deler med kompisen Mike Beth. På veien dit mister Lauren nøklene og identifikasjonskortet sitt.

I samme øyeblikk som de kommer inn i leiligheten, spyr Cory på gulvteppet. Samboeren Mike, som i likhet med de to andre også er beruset, hjelper Cory opp på soverommet sitt.

Lauren står i stua. Mike sier at hun kan overnatte hos dem, men hun rister på hodet. De kjenner hverandre ikke så godt. Mike går ut i oppgangen og ringer på hos naboen Jay Rosenbaum – Laurens venn som hun hadde vært på vorspiel hos tidligere samme natt.

Heller ikke Jay klarer å overtale Lauren til å sove over. Han legger merke til blåmerket hun har under det ene øyet. Lauren svarer at hun ikke aner hvordan hun fikk det.

Lauren er nå besatt av å finne mobiltelefonen sin. Klokken er 04.15, og 20-åringen låner mobiltelefonen til Jay. Hun prøver å ringe David, kameraten hun startet kvelden med, men han svarer ikke.

Lauren bestemmer seg for å dra klokken 04.30. Hun spaserer nedover gaten og skal aldri bli sett igjen.

SISTE VITNE: Jay Rosenbaum var angivelig den siste som så Lauren. Foto: Politiet i Bloomington

Melder kjæresten savnet

Morgenen etter sender kjæresten Jesse en melding til Lauren. Kort tid senere lyser Laurens navn opp på skjermen, men i andre enden er det en ukjent stemme. En ansatt på sportsbaren Kilroy's sier at mobilen har blitt gjenglemt, og at den kan hentes i baren.

Jesse blir urolig. Han ringer Laurens romkamerat og spør om hun kan låse ham inn. Hun svarer at hun ikke er hjemme, men de blir enige om å møtes og gå hjem til Lauren sammen. På veien dit finner de Laurens nøkler og identifikasjonskort. Det er ingen hjemme.

Jesse ringer rundt til Laurens venner. De svarer alle det samme. Det neste nummeret han slår er til politiet. Hun blir meldt savnet.

Samme dag flyr Laurens foreldre fra New York til Bloomington i Indiana, for å bistå politiet og letemannskaper i søket etter datteren.

I løpet av få dager trender forsvinningen på sosiale medier. Savnet-plakater henger tett i tett rundt om i byen, og hundrevis leter døgnet rundt etter den savnede 20-åringen.

7. juni våkner hele Amerika opp til bilder av Lauren. Jenta med det lange blonde håret og det brede smilet pryder landets mange nyhetssendinger.

Robert og Charlene Spierer under en pressekonferanse 1. juli 2011. Foto: Michael Conroy/AP Photo/NTB

Hevder han ikke husker noe

Politiet går gjennom videoer fra overvåkingskameraer, og Facebook-sider blir opprettet i Laurens navn.

OVERVÅKINGSFOTO: Det aller siste bildet av Lauren. Foto: Politiet i Bloomington

Det blir gjort søk i innsjøen Lake Monroe, uten hell. Foreldrene Robert og Charlene utlover en dusør på 100.000 amerikanske dollar for tips som kan oppklare forsvinningen.

Politiet snakker med Corys advokat. Gutten sier han ikke har noen minner fra kvelden, da han angivelig fikk påført hjernerystelse etter knyttneven han fikk i ansiktet.

Daglig holder politiet pressekonferanser. Den 10. juni forteller de at de har flere navngitte personer som er av interesse. Samme dag tar Cory og samboeren Mike en DNA-test.

Den 11. juni omtales forsvinningen på TV-programmet «America's Most Wanted.» Tips renner inn, men ingenting leder til en oppklaring.

«Jeg starter hver morgen med å tenke at i dag er dagen. Jeg legger meg hver kveld vel vitende om at jeg har feilet og at jeg ikke har gjort nok», sier moren Charlene til TV-stasjonen NBC.

24. juni avslutter politiet de daglige pressekonferansene. Dagen etter arrangeres «Find Lauren Day». Frivillige søker og leter etter den unge jenta fra morgen til kveld, men må avslutte tomhendt.

Jay, som angivelig var den siste personen som Lauren i live, består en løgndetektortest.

Finner et lik

Det har nå gått en måned siden Lauren vandret ut i natten og forsvant. 3. juli finner politiet i Indianapolis et lik. De kontakter politiet i Bloomington.

To dager senere er obduksjonsrapporten klar. Den døde personen er en annen kvinne som ifølge rapporten har vært død i under tre uker.

Fortsatt samles frivillige for å lete etter Lauren. Politiet, FBI og det nasjonale senteret for savnede barn går gjennom og finkjemmer 4100 tonn med søppel. De finner ikke noe av interesse.

SØPPELFYLLINGEN: 16. august finkjemmes Bloomingtons søppel. Foto: AP Photo/The Tribune-Star, Jim Avelis/NTB

Laurens storesøster fyller år i august. Rebecca feirer 25-årsdagen sin uvitende om hvor lillesøsteren befinner seg.

I februar 2012 øker familien dusøren til 250.000 amerikanske dollar, etter å ha mottatt betydelig sum fra en anonym giver.

I 2014 avviser en dommer foreldrenes sivile søksmål mot to av guttene Lauren var med kvelden hun forsvant.

Fra 2011 til 2014 finner politiet fire lik, en hodeskalle og levninger etter flere omkomne. Ingen av disse er Lauren.

Familiens bønn

Lauren har i dag vært savnet i ni og et halvt år. Jevnlig kommer foreldrene med oppdateringer på Facebooksiden «Official Lauren Spierer Updates from Her Family».

Teksten under skrev moren Charlene i februar 2020.

«I dag er dagen. Jeg tror jeg klarer å gå gjennom Laurens ting. Det er over åtte år siden nå. Jeg går inn på rommet hennes. Der står alle eskene oppstilt som om de er soldater som vokter hennes minne. Jeg går inn og åpner den første boksen som er fylt med klær. Hvert eneste plagg er et minne om en tid da jeg så Lauren iført skjorten, en bukse, et skjørt. Et liv, lykke, glede. Jeg lukker esken igjen. Jeg går ut av rommet. I dag er ikke dagen.»

I sommer markerte foreldrene Laurens ni år lange forsvinning. I en publisert tekst henvender de seg direkte til gjerningspersonen.

«For ni år siden forsvant Lauren i løse luften. Det føles som om det var i går. For ni år siden fulgte vi med på hvert et spor som kom vår vei – alle var løse tråder eller løgner. Ikke et eneste steg nærmere sannheten. Mange som besøker denne siden vet allerede Laurens historie.»

«Tror jeg forsvinningen hennes var tilfeldig? Nei, det tror jeg ikke. Tror jeg vi til slutt får sannheten, eller finner Laurens levninger? Jeg vet ikke. Kommer vi noen gang til å slutte å lete? Nei. Kommer Lauren noensinne til å bli en mindre del av familien vår? Nei.»

«Vi er så skjøre, denne innerste sirkelen som kjente og elsket Lauren. Det finnes ingen kur for tomheten Laurens forsvinning har gitt oss. Så, for den som er ansvarlig, tenk så heldig du har vært. Ni år med løse tråder for familien vår. Ni år med frihet for deg. Det kommer ikke alltid til å være slik. Jeg håper at noen en dag vil få dårlig samvittighet og fortelle sannheten. Hvis ikke, så kom du deg unna med det. Eller gjorde du?»

Charlene og Robert Spierer håper sannheten vil komme for en dag. Foto: AP Photo/The Indianapolis Star, Aaron Bernstein/NTB

