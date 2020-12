Se Milan-Celtic på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 18.40.

Jens Petter Hauge (21) har hatt noen fine måneder på fotballbanen. Milan-overgang, scoringer i Europaliga og Serie A, seriegull med Bodø/Glimt og tabelltopp i Italia må sies å være godkjent for bodøværingen.

Søndag spilte han de åtte siste minuttene da Milan slo Fiorentina 2-0 og økte tabelledelsen til fem poeng.

– Det er fint på toppen. Der håper jeg vi kan fortsette å tilbringe mye tid, sier Hauge til TV 2.

Overgangen fra Bodø/Glimt til Milan har vært brutal på mange måter. Fra å være en sentral brikke i Bodø/Glimt har Hauge måttet perfeksjonere rollen som superinnbytter i det italienske storlaget.

– Kom ikke til min rett

Med stjernespillere over hele linjen er kampen om en plass i startelleveren tøff. Hauge fikk sin debut fra start i europaligakampen mot Lille i forrige uke.

– Det var en tøff og vanskelig kamp, og jeg følte ikke at jeg kom til min rett. Vi tok et sterkt poeng og jobbet hardt inn mot Fiorentina-kampen. Vi sto igjen med tre poeng og leder serien, så det er veldig bra.

Han føler seg trygg på at det blir mer spilletid etter hvert.

– Jeg begynner å føle meg mer og mer til rette i gruppen og trives veldig godt i klubben. Det er en veldig fin gruppe, og det er naturlig at jeg tar mer og mer plass. Nå fikk jeg smake litt på nivået i europaligaen fra start, og det er noe jeg kommer til å bygge videre på, sier han offensivt.

Tar språkkurs

Hauge merker at det er stor forskjell på Eliteserien og Serie A.

– Det er et nytt land og en ny liga. Fotballen er annerledes enn den vi spiller i Norge. Det er et nytt tempo og man møter veldig gode spillere. Det er vanskeligere å prestere godt her enn det er i Norge, forteller han.

Språkbarrieren gjør også ting vanskeligere, men Hauge bruker mye av fritiden til å beherske italiensk.

– Jeg øver mye på å lære meg språket. Jeg har en lærer som er veldig flink og som hjelper meg. Flere ganger i uken har vi timer over Zoom. Det er viktig for meg å lære språket, og jeg synes det går bra. Forhåpentlig snakker jeg og forstår italiensk om ikke så altfor lenge, sier 21-åringen.

Foreløpig har ikke Hauge fått bruk for språkkunnskapene sine i sin nye hjemby.

– Nå er det lockdown. Jeg er alene, og det er ikke så mye som skjer i byen. Jeg er veldig mye hjemme i leiligheten min og slapper av. Der blir det italiensk-kurs. Jeg har dessverre ikke fått sett så mye av byen ennå, men det blir nok mye tid til det fremover, tror Hauge.