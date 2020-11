Tradisjonsrik julekonsert gikk for tom kirke etter arrangørtabbe

Det er i år 32 år siden den tradisjonsrike kirketurnéen ble gjennomført for første gang. Som følge av koronasituasjonen er imidlertid dette årets utgave helt spesiell, noe som ble tydelig da turnéen svingte innom Molde domkirke fredag.

Lokale restriksjoner gjorde at 50 heldige publikummere skulle få se Alexander Rybak, Ingrid Berg Mehus, Maria Haukaas Mittet, Hans Marius Hoff Mittet, Rune Larsen, Tove Kragset og Bernt Rune Stray synge og spille julen inn. I stedet dukket det bare opp seks-sju stykker.

Årsaken lå i en feil hos arrangøren. Samtlige av de som hadde kjøpt billetter fikk nemlig beskjed om at de ikke var blant de 50 utvalgte.

– Var satt av seks stoler i mitt navn

Mari Vattøy var blant de som hadde bestilt billetter til julekonserten. Forrige mandag tok hun kontakt med arrangøren.

– Vi hadde bestilt billetter, og mandagen før konserten etterlyste vi svar fordi vi fortsatt ikke hadde fått vite om vi var blant de femti utvalgte. Da sendte jeg en Messenger-melding til arrangementet, sier Vattøy til TV 2.

Da fikk hun beskjed om at de skulle sjekke opp om hun var blant de femti. Kort tid etter fikk hun en epost fra arrangøren, der hun fikk beskjed om at de dessverre ikke var blant de heldige denne gangen. Denne beskjeden fikk hun også på nytt senere samme dag.

– Da tenkte jeg ikke så mye mer på det. Vi var forberedt på at det kunne bli sånn, sier Vattøy.

Det var helt til fredagen kom, og konserten skulle finne sted.

– Klokken kvart over åtte ble jeg ringt opp av en journalist fra Romsdals Budstikke, som lurte på om jeg egentlig skulle vært på konsert. I kirken var det nemlig satt av seks stoler med navnet mitt på, sier Vattøy.

Hun skulle vært på konserten sammen med sin mor, datter, søster og to nieser. Selv om de hadde gledet seg til konserten tar de det hele med godt humør.

– Sånt kan jo skje. Jeg tar det med godt humør.

– Men vi hadde jo gledet oss veldig, for det er jo ikke så mye som skjer om dagen. Det er klart vi var skuffet da vi fikk vite at det egentlig var holdt av plasser til oss.

– Musikerne imponerte

Til tross for at hun hadde fått beskjed om at hun ikke var blant de femti, tok Marita Villa turen fra Vikebukt i Molde. Håpet var at noen av de utvalgte ikke skulle møte opp.

Det er hun veldig glad for at hun gjorde, forteller hun til Romsdals Budstikke, som først omtalte saken. Hun forteller at det ble en spesiell, men sterk opplevelse.

– Jeg var her i fjor og ville gjerne få med meg konserten også i år. Det er helt utrolig hvordan musikerne presterte sjøl uten publikum. Jeg er mektig imponert. Konserten ble en fantastisk opplevelse, sier hun til avisen.

– Dypt ulykkelig

Arrangør Taran AS ved eier Tor Arne Ranghus forteller til TV 2 at feilen trolig har skjedd fordi de selv har overtatt noen av billettlistene fra Ticketmaster. Akkurat hva som har gjort at det har gått galt i Molde, vet han ikke enda.

– Jeg er dypt ulykkelig på vegne av de femti som ikke fikk oppleve konserten. Jeg forstår deres irritasjon når de får høre at plassene deres sto tomme, sier han til Romsdals Budstikke.

Verken Rune Larsen eller Maria Haukaas Mittet ville kommentere saken overfor lokalavisen.