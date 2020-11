Cecilie Legangers nye liv: – Jeg har kommet hjem

58 kilometer nord for Bergen ligger Bøvågen, et lite men koselig sted omringet av trær, sjø og rikt dyreliv. Dette er fristedet til håndball-legenden, Cecilie Leganger (45).

– Det er et drømmested fra da jeg var ung, forteller hun til Dorthe Skappel, mens hun tar frem det gjenkjennelige store gliset hun er kjent for.

Leganger forklarer at hun er over gjennomsnittet glad i botanikk og stein. Faktisk så har hun bygget en 60 meter lang steinmur for hånd, hvor hun har gravd opp hver stein og plassert dem på rekke og rad.

NEVENYTTIG: Cecilie Leganger har bygget egen mur Foto: Cal Hammerich

– Jeg har brukt en god del år på dette her, det har tatt mye tid, sier hun.

Se hele steinmuren og møtet mellom Dorthe Skappel og Cecilie Leganger i videovinduet øverst i saken.

Alter ego

Leganger er regnet som verdens beste håndballkeeper igjennom tidene og hun har spilt åtte mesterskap for Norge. Med slike prestasjoner ville man kanskje trodd at 45-åringen hadde et enormt konkurranseinstinkt, men tvert i mot.

– Jeg tør nesten ikke å si det for jeg tror ikke folk kommer til å tro meg, sier Leganger før hun fortsetter:

– Jeg har faktisk ikke et så veldig konkurransebehov. Jeg måtte inn i et voldsomt alter ego da jeg var på håndballbanen, og da blir det så sterkt og tydelig, og jeg brukte det for alt det var verd, forklarer hun.

45-åringen ble ofte fryktet på banen, hun var den som skrek høyest og gjorde mye ut av seg selv, men det var bare en rolle hun spilte.

– Jeg eier ikke sånn markeringsbehov i det daglige. Men da jeg var på banen måtte jeg markere meg så det holdt, og det kostet jo skjorten, sier hun.

Da kan man stille spørsmålet om hvorfor hun valgte å spille håndball fra 1993 til 2014.

– Fordi jeg hadde et enormt fysisk talent, og det ville vært bortkastet hvis jeg ikke hadde gjort det. Og jeg er veldig glad for at jeg drev det, sier hun.

Funnet seg selv

Tross av at 45-åringen var vant til holde pokalen høyt i været sammen med sine lagkamerater, holdt hun er svært lav profil.

– I veldig ung alder så slutter jeg med håndball og fikk det veldig tøft. Og det satte noen spor i meg, forklarer hun og fortsetter:

– I ettertid, da jeg startet med håndball igjen, så hadde jeg det best når jeg holdt en ekstrem lav profil. Jeg likte ikke å være på førstesiden av riksavisene hvis det var ett eller annet.

I dag er det annerledes for Leganger. Hun har åpnet opp for nye opplevelser og forteller at hun ikke lengre er den skye personen bak masken.

– Jeg har blitt eldre, klokere og har fått ting på avstand og det tror jeg hjelper veldig. Pluss at jeg tror at de siste årene så har jeg kommet inn i et miljø hvor jeg på en måte har kommet litt hjem, sier hun.

– Jeg tror det er ganske mange som hadde blitt overrasket hvis de hadde møtt meg igjen og det føler jeg egentlig det er mange som blir.

Musikken

At Leganger har et talent på håndballbanen er det ingen tvil om, men det er ikke bare der hun briljerer. Hun har også et enormt musikktalent, det kan kjæreste og samboer, Hans Petter «HP» Gundersen (67) bekrefte.

– Det er veldig spesielt at hun kun ved bruk av ørene har laget de pianostykkene som hun har gjort, det er helt utrolig. Hun har et voldsomt medfødt talent, forteller han stolt.

LYKKELIG: Cecilie og Hans Petter koser seg i hverandres selskap. Foto: Cal Hammerich

Paret sitter seg ved siden av hverandre ved pianoet, han på gitar og hun på piano hvor de spiller nydelige toner sammen.

Gundersen er både produsent, låtskriver og artist. Han oppdaget blant andre Sondre Lerche og har medvirket på en rekke plater med kjente artister. Han er også en bygutt, så hvordan kom han egentlig til Bøvågen, 58 kilometer nord for Bergen?

– Det var i forbindelse med da jeg traff Cecilie, i sommer, kan han oppklare.

– Vi møttes i vår for første gang. Jeg visste ikke hvem hun var og hun visste ikke hvem jeg var. Vi oppdaget veldig tidlig at her kunne vi utviklet et veldig godt vennskap, og det var sånn det startet, fortsetter han.

Leganger har bare lovord og fortelle om sin sjelvenn.

– Hans Petter møter mennesker med en utrolig respekt. Og jeg så mange likhetstrekk med hvordan han får folk til å blomstre i bandet og han tar utrolig godt vare på folkene rundt seg, og det er kvaliteter som jeg verdsetter enormt høyt. Så jeg ble veldig fort fascinert, sier 45-åringen.

Hvordan fant du ut at du var kjempeforelsket i henne da? Spør Skappel.

KORT TID: Paret flyttet sammen etter kort tid, men det angrer de ikke på. Foto: Cal Hammerich

– Det bare datt ut. Ting skjedde så fort og intuitivt, det var nesten som man blir styrt utenfra. Jeg sa: «Jeg liker deg veldig godt». Og da svarte hun at hun likte meg veldig godt. Men jeg så sa jeg: «Jeg liker deg veldig, veldig godt», forklarer en rødmende Gundersen før Leganger skyter inn:

– Da sa Jeg: «Jeg liker deg veldig, veldig, veldig godt», og da skjønte vi veldig fort at vi var på vei inn i en samtale som var veldig spennende.

– Vi begge er av de forsiktige typene så det er mange som har lurt på hvem som tok de første skrittet. Men det var veldig naturlig, fortsetter hun.

Hvordan ser dere for dere hvordan det her skal bli fremover?

– Bare fortsette slik som det er nå, sier begge nesten i kor.

Mesternes Mester

Leganger er aktuell i den kommende sesongen av «Mesternes Mester» på NRK, hvor hun skal konkurrere mot andre idrettshelter. Noe hun gleder seg til.

– Jeg syns det er spennende å tre inn i det miljøet igjen, etter så lang tid utenfor håndballbanen, sier hun.

– Det er noe annet når du har tatt avstand fra idretten også skal du konkurrere igjen, men jeg gleder meg til å se det, avslutter hun.