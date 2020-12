Farmen-Daniel: – Jeg syns synd på nettrollene

Farmen-aktuelle Daniel Viem Årdal (31) er oppvokst i Trøndelag og inviterer oss til gården som moren og stefaren bor på.

– Velkommen til Steinskjær, sier 31-åringen, mens han åpner døren for oss og slipper de to små hundene ut for å hilse på.

Jeg bor ikke her selv, men jeg kommer av og til og spiser opp maten deres, ler han.

Han gir oss en kjapp omvisning av huset, men vi ender opp på kjøkkenet, det er der de bruker mest tid.

– Det er et stort kjøkken, så vi liker å sitte rundt kjøkkenbordet og prate, forteller han.

Borte bra, hjemme best

Det er ingen tvil om at Årdal har satt sine spor inne på gården, og det har vært en del skriverier om blant annet fyll, juks og mye krangling.

– Det har vært skikkelig godt å komme hjem og lande litt. Nå har det gått litt tid å kjenne på den normale hverdagen igjen, tilbake på jobb og møte familie og venner, det er godt, sier han.

Trøndelags-gutten legger ikke skjul på at det har vært en del diskusjoner inne på Farmen-gården og forteller at han sikkert kunne blitt fremstilt bedre.

– Jeg skulle inn og være meg selv, jeg er glad i diskutere og jeg er glad i å si mine meninger. Jeg sier ting slik som de er, og da kan man fremstilles som idiot, hvert fall bli fremstilt som en kverulant og drittsekk, forteller han.

Ingen anger

Han forklarer at han står for alt som er sagt og gjort, men at seeren ikke får det hele bildet.

– Seeren ser tre timer hver uke, det er mye de ikke ser. Det er veldig lett å få meg fremstilt som en drittsekk når du skal klippe en uke til tre timer, forteller Årdal.

31-åringen forteller at han er medlem av diverse Farmen-grupper på Facebook, og at det ikke bare er lovord å få.

– Jeg har merket det etter at jeg kom hjem og ser hva som blir skrevet der og det er mye hat og netthets, forklarer Årdal og fortsetter:

– Så gir jeg noen stikk tilbake da ikke sant, når noen skriver: «Jeg er så lei av å se det stygge trynet til Daniel», da sier jeg at de må inn å se på profilbildet mitt en gang ting. Folk reagerer artig på det, ler han.

Kjærlighet og hat

Tross mye hat-meldinger på nett, går det ikke inn på 31-åringen.

– Jeg syns synd på de voksne menneskene som tar et valg om å slenge dritt til en person de ikke har møtt. Jeg syns virkelig synd på nettrollene, men meldingen går ikke inn på meg, sier han.

Han forteller at han får nok av kjærlighet fra ukjente beundrere, men at han ikke har funnet sin bedre halvdel enda.

– Jeg er ikke i et forhold, nei. Det har kommet en del meldinger på Instagram ja, men jeg har ikke svart på alle, sier han ydmykt.

– Hvis jeg først begynner å svare så får jeg dårlig samvittighet hvis jeg ikke holder samtalen gående, men jeg ser alle meldinger og setter veldig stor pris på alle, avslutter han.