Smitteverneksperten har én klar beskjed til regjeringen

I løpet av denne uken vil regjeringen komme med sine råd og anbefalinger for hvordan vi bør feire jul.

Slik situasjonen er nå, er det store regionale forskjeller, og hovedstaden skiller seg ut med det største smittetrykket.

Mandag ble det imidlertid registrert kun 79 nye smittetilfeller det siste døgnet, noe som er det laveste antallet på mange uker. Det kan tyde på at den sosiale nedstengningen har hatt ønsket effekt.

Nasjonalt er det registrert 322 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er 40 flere enn det som ble registrert dagen før, og 96 færre registrerte på et døgn sammenlignet med natt til tirsdag forrige uke. I Oslo er det registrert 83 nye koronatilfeller, 46 færre enn ukesnittet.

– Nødt til å ta hensyn

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Norges arktiske universitet og smittevernekspert.

Han mener regjeringen er nødt til å ta hensyn til de store regionale forskjellene, når de kommer med sine råd og anbefalinger om julefeiringen.

– Alle tiltak skal være satt inn der, og til dem, de gjelder. Smittevernloven gir klare indikasjoner på at tiltak ikke skal være forulempende for de det ikke angår. Når man lager disse reglene så må man tenke gjennom hvem de rammer, sier han.

Olsvik er klar på at det naturligvis er lettere å lage nasjonale regler som hele befolkningen må følge, men at det smittevernmessig ikke er ok.

– For når folk skjønner at det ikke er viktig, da gjennomfører de ikke. Hvis man lager nasjonale retningslinjer som overhodet ikke passer, så er jeg veldig redd for sivil ulydighet. Og det er veldig problematisk, sier professoren.

– Må bruke hodet

Slik de nasjonale retningslinjene står akkurat nå, bør man ikke ha mer enn fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer.

KLAR BESKJED: Smittevernekspert Ørjan Olsvik mener regjeringen er nødt til å gjøre regionale forskjeller i sine råd. Foto: Lise Åserud

Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Også her mener Olsvik at anbefalingene må variere fra kommune til kommune.

– Vi bør følge de retningslinjer som staten gir. Men staten må også bruke hodet, og ikke komme med tiltak som helt klart ikke passer den gruppen du snakker om, sier professoren og legger til:

– Reiser du fra Oslo, må du huske at du kommer fra et smitteområde. Reiser du fra Kautokeino fra Bardufoss er ikke problemstillingen like stor. Kommer du fra et smitteområde og du er frisk, må du likevel huske på at du kan være med å smitte andre likevel.

Smittebombe-høytid

Professoren mener altså noe av det viktigste folk gjør i jula, er å tenke over hvor gjestene eller familien kommer fra.

– Hvis de kommer fra Kautokeino og Bardufoss, ville jeg ha vurdert å være opp mot grensa på ti. Men kommer man fra et utsatt område, ville jeg ha tenkt meg veldig nøye om.

– Jeg liker ikke skremselspropaganda. Julen skal være en gledelig høytid, og må ikke domineres for mye av dette. Men vi må heller ikke sørge for at jula blir en smittebombe-høytid.

Lege Harald Dobloug er klar på at julefeiringen utgjør en større smitterisiko, da både yngre og eldre møtes i private hjem.

Han mener det er viktig å holde på strenge tiltak frem til jul, og heller løsne litt opp i julen.

– Hvis vi ser at trenden nå forsetter, tror jeg det vil være god en ide. Til jul vil antallet smittede være betydelig redusert, og da er det lurt å ha en gulrot i andre enden, sier Dobloug.

– Frislipp i julen

Legen tror det nesten er uungåelig at julen ikke blir gjenstand for økt smitte, men at det er helt avgjørende at smitten er under kontroll FØR julen starter.

– Dersom vi ligger på et snitt rundt 200 smittede daglig nasjonalt, og det øker til det dobbelte, er ikke det så farlig. Mitt stalltips er derfor å stramme inn så mye som mulig nå, frislipp i julen, også stramme litt inn igjen på nyåret, sier Dobloug.

Bjørg Marit Andersen er tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus. Andersen sier til TV 2 at hun er bekymret for jula.

– Jeg tror det er lurt å begrense antall og at nærfamilien kan møtes. En må være forsiktig og holde skikkelig god avstand rundt bordet på julekvelden. Jeg ville anbefalt fem-ti personer toppen, sier hun.

– Disse BØR teste seg

Andersen sier det vil være helt umulig og nekte folk å reise hjem til jul. Hun mener derfor det er viktig å tenke seg godt om når man er hjemme, og at man ikke møter så mange utenom nær familie.

Den tidligere smittevernoverlegen er klar på at vi må ha både regionale og nasjonale retningslinjer.

BEKYMRET: Tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen er bekymret for at jula vil føre til smitteboom. Foto: Fredrik Hagen

– Vi bør ha noen grunnsetninger nasjonalt, også kan man lage et spesialopplegg for de som reiser fra smitteområder. Folk som reiser fra områder med høy smitte BØR teste seg, sier Andersen.

Professor i Mikrobiologi ved Universitetet i Sør-Norge, Jörn Klein, sier til TV 2 at for de som har mulighet, vil det være klokt å gå i en frivillig karantene 6-7 dager før man møter for eksempel besteforeldre.

– Derfor har jeg og andre anbefalt en litt tidligere juleferie. Man burde også la seg teste for viruset før hjemreise, sier Klein.

Foreslår hurtigtest

Også Klein er klar på at det er viktig å sette inn ekstra tiltak i de regionene med høyest smitte.

– Denne sykdommen bekjempes regionalt, på stedet. Det bekjempes i poliklinisk praksis, i kommunen og det bekjempes på sykehuset. Det handler om pasienter, men også at det offentlige helsetjenesten bryter smittekjeder, bekjemper utbrudd og prøver å forhindre at viruset sprer seg lenger, sier han til TV 2.

Professoren foreslår bruk av såkalte Antigen-tester ved ankomst på flyplasser. Ved å ta en slik hurtigtest får man svar i løpet av 15 minutter om hvorvidt den reisende er smittsom eller ikke.

– Hvis man i tillegg blir bedt om en forpliktende andre test to-tre dager etter ankomst, vil man klare å holde nasjonal import-smitte lav, sier Klein.