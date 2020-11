Kritiserer Northug – Det går ikke an, jeg har ikke sett maken

Søndag lanserte Petter Northug julesangen «Petters jul». Dagen etter ligger sangen på førsteplass på iTunes-listene, og har fått enorm respons fra folket.

Også omdømmeeksperter slenger seg på snakkisen, men er delt i oppfatningen av hvor riktig dette er av Northug.



– Ikke vært snill gutt

Det har vært mye oppmerksomhet rundt den tidligere langrennsløperen etter at han i august ble tatt for råkjøring og funn av kokain i hans egen leilighet. I sangen synger han om hvordan han «snubler i livet, men reiser seg opp igjen».

I HARDT VÆR: I august ble Petter Northug siktet for to lovbrudd. På samme tid innrømmet han alvorlige rusproblemer. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

«Ett år er gått, hva har jeg stelt i stand? Har ikke vært snill gutt i år, tviler på at jeg julegaver får. Jeg er ingen drømmesønn, men jeg har en julebønn. Kan jeg få komme hjem til ribbe og riskrem?», synger Northug.

Låten har fått 1 million visninger på Facebook på under 12 timer. Med nærmere 5000 kommentarer under innlegget.

– Responsen har vært enorm. Over en million visninger på under 12 timer på Facebook, så det er noe jeg setter pris på. Jeg håper at folk liker sangen, sier Northug i en kommentar til TV 2 tilsendt gjennom Per Magne Dalen i Northug-teamet.

Delte meninger

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener Northugs julelåt er en overraskende nyhet som vil vekke reaksjoner.

DELTE MENINGER: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg tror at julelåten til Northug vil splitte folket. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg tror folket kommer til å dele seg om låten. Noen vil syntes at dette er gøy, andre syntes det er smakløst. Hva folk tenker om låten vil nok avhenge av hva de tenkte om han fra før, sier Finstad Berg.

Hun påpeker at denne julelåten spiller veldig opp til den figuren Petter Northug har vært i media, mer enn den menneskelige versjonen av han. Videre stiller hun spørsmålstegn rundt hvor lurt dette er.

Blant de nærmere fem tusen kommentarene på Northugs Facebook-innlegg er mange positive og støttende overfor han.

Omdømmeekspert og BI-professor Peggy Brønn sier at det er utrolig interessant å se at folk elsker dette og uttrykker det på Facebook. Men at humor på denne måten er latterlig.

- Det går ikke an, jeg har ikke sett maken. Jeg tolker dette som at han bagatelliserer det han har gjort, sier Brønn.

Sammenligner Northug og Trump

Hun mener at Northugs sang kommer litt for raskt etter hendelsen i august, der han ble tatt for råkjøring og oppbevaring av narkotika.

– Sangen er barnslig. Det kunne vært gøy dersom han ikke hadde gjort det han hadde gjort, men med hans fortid er det ikke bra.

BARNSLIG: Peggy Brønn, PR-ekspert og Professor - Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI er ikke imponert av Northugs sang. Foto: Pressefoto BI

I en kommentar fra Northug tilsendt gjennom Dalen sier Northug at låten var et kompisprosjekt mellom han og tre trønderske venner, men som har gått over all forventning.

Brønn på sin side mener han burde tenkt seg om.

– Det er nesten Trump-aktig. Han kan gjøre hva han vil fordi han er Petter Northug, sier hun.

På vegne av Northug svarer Dalen at de ikke vil kommentere ytringer i denne saken.

– Han er tilgitt av folket

Trond Blindheim er også omdømmeekspert og underviser i sosiolog, pr- og markedsføring. Han tror at julesangen får såpass god respons av folket fordi de har tilgitt han for det han har gjort.

TILGITT: Trond Blindheim mener at Northug er tilgitt av folket etter det som skjedde i august. Foto: Jan Kåre Gåsemyr

– Det at han synger om det siste halvåret, gjør at man ser at han er full av anger. Vi har blitt kjent med Northug på godt og litt vondt, og det er en positiv ting at han nå har skrevet en sang, sier Blindheim.

Blindheim påpeker at han selv er stor fan av Northug og har en oppfatning av at det Northug har prestert i skisporet, overskygger de feilene han har gjort nå i ettertid.

Også sportskommentator Mina Berg Finstad, påpeker at man må være litt forsiktig med å bli for moralistisk.

– Northug har vært åpen om rusproblemene, og det er viktig å huske på at det trenger ikke være sånn at fordi han har rusproblemer så kan han ikke få gjøre andre ting han syntes er gøy.