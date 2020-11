Premier League-managerne er samstemte: Vil ha større fokus på demens og hodeskader

Hodeskader og demens har vært et heftig diskusjonstema i England de siste ukene. Nå sier flere managere at noe må gjøres.

I de siste ukene har debatten om demens blant fotballspillere blitt diskutert på balløya.

Studier viser at tidligere profesjonelle fotballspillere har tre og en halv ganger større sannsynlighet for å dø av demens enn den vanlige befolkningen. Det skriver BBC.

Debatten kommer nok til å blåse ytterligere opp, etter at det ble klart at Wolverhampton-spiss Raul Jiménez måtte opereres for kraniebrudd etter en voldsom hodeduell.

Meksikaneren skal etter forholdene ha det bra.

Mener det må forskes mer på

Flere av managerne i Premier League vil ha mer forskning på koblingen mellom heading av ball og demens.

– Jeg kan ikke si at jeg er noen ekspert på temaet, men vi har sett dette skje med Nobby Stiles og sir Bobby Charlton. Det er et seriøst problem. Det som er bra er at vi nå har bevissthet rundt det. Jeg må selv lære mer om det, slik at vi i fotballen kan hjelpe og ha en diskusjon om det. Debatten holder på og det er bra. Nå er vi nødt til å gjøre fremskritt, sier Ole Gunnar Solskjær.

Tidligere Manchester United-spiller Nobby Stiles gikk bort i slutten av oktober etter lengre tids sykdom, 78 år gammel. Han var diagnotisert med prostatakreft og demens. Tidligere i november ble det også klart at sir Bobby Charlton er diagnotisert med demens.

– I den epoken de spilte var det ikke like avansert forskning som det er nå. Vi må selvfølgelig støtte dem det gjelder, men vi må også reagere og være sikker på at vi ikke bare sitter igjen med et problem. Vi må også prøve å forbedre det, sier Chelsea-manager Frank Lampard.

– Vi er nødt til å ta dette seriøst

Rapporter lagt fram av BBC viser at det har blitt gjort endringer i hvordan unge spillere lærer seg å heade i England, Scotland og Nord-Irland.

– Vi må spesielt følge med på de unge spillerne. Vi bør ikke gjøre for mye på denne delen, men vi ser at alle spillerne som kommer fra akademiet mangler kvalitet på headingene sine fordi de ikke gjør det så mye lengre. Så jeg tror vi må finne andre alternativer, kanskje andre type baller, som ikke er så harde og tunge. Det er ting som kan diskuteres og det finnes løsninger. Det handler om å beskytte spillerne, påpeker Southampton-manager Ralph Hasenhüttl.

Som støttes av Arsenal-manager Mikel Arteta.

– Vi har teknologien, ressursene og kan bevise at dette er noe som kan sette spillerne, deres barn og families velvære i fare. Vi er nødt til å vurdere dette seriøst, sier Arteta.

– Vi kan bare komme til bunns angående dette gjennom medisinsk forskning. Der en bekymring og jeg har sympati for alle familiene som er berørt. Det er noe fotballen må ta seriøst og etterforske. Det har egentlig ikke vært noen endring i treningsmetodene siden jeg begynte som trener for over 20 år siden, sier Sheffield United-manager Chris Wilder.

– Å heade kontrollert er ikke farlig i seg selv

Truls Straume-Næsheim er spesialist i ortopedisk kirurgi ved Revmatismesykehuset i Haugesund og tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning. Han har blant annet forsket på hodeskader i fotball.

Han sier det er vanskelig å si hvor stor skade heading av ball kan utgjøre, samtidig som han påpeker at fotball ikke er like utsatt som andre sporter.

– Det har blitt gjort studier med målebånd på hodet, for å måle hvor stor innvirkning en heading kan gjøre. Hittil vises det at det å heade ballen kontrollert ikke medfører noe fare. Det som er problematisk er det å gå opp i hodeduell, for da har man en risiko for å få noen andre smelt inn i seg, sier Straume-Næsheim til TV 2.

– Det er stadig økende tegn fra amerikansk fotball og andre kollisjonssporter som viser at det som skjer ikke er helt bra for hodet. Men det er et skille mellom kollisjonssporter og sport som fotball hvor det å kollidere er mer enn ulykke, sier han.

Vil forby barn å heade

Manchester United-legende og midlertidig Derby-manager, Wayne Rooney, mener England bør se til USA.

Der er det nemlig forbudt for barn å heade ballen. Rooney har uttalt overfor Daily Telegraph at han var vitne til de amerikanske reglene da han spilte for MLS-klubben DC United.

– Da vi bodde i USA spilte eldste gutt (Kai) på et fotballag. Der var det forbudt å heade ballen både på trening og i kamper. Hvis ballen kom mot hodet deres flyttet de seg og lot ballen passere. Kanskje dette er noe som kan skje regelmessig også her, sa Rooney.

– Det er klart at noe må endres for å sikre at dette ikke skjer med neste generasjons spillere, når unge menn dør av denne sykdommen, følger han opp.

Englands mestscorende spiller gjennom tidene støttes av Frank Lampard.

– Vi må begynne med ungdomsfotball og i ungdomsenden av spekteret. Barn som utvikler seg og kroppene deres som utvikler seg. Vi har mulighet til å kontrollere treningsnivået og jeg er teknisk usikker på hvor viktig det er å overbelaste treningen i den alderen, sier Lampard.

– Motstridene resultater

Truls Straume-Næsheim er ikke sikker på at forbud mot headinger i barnefotballen er riktig løsning.

– Studiene viser litt motstridene resultater. Man finner en økt forekomst av demens hos fotballspillere, men over en viss alder. Samtidig ser man at de lever lenger og at det er vanskelig å kontrollere hva de har holdt på med etter endt karriere. Det er stor forskjell på å sitte på puben eller å være i aktivt arbeid. Derfor er det en vanskelig ting å forske på. Men tallene viser at det er større forekomst i amerikansk fotball enn i vanlig fotball, sier Straume Næsheim.

– Slik det ser ut for meg, så bør man ikke forby headinger. Så må man huske på at at hos de små teller man ekstremt lite. Den vanskelige fasen er når man begynner å heade oftere, da kan man fort få en smell, avslutter han.