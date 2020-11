Det er ikke bare kjøreforholdene som kan bli mer krevende på vinteren. For alle med elbil betyr vinter også at rekkevidden synker, tildels betydelig.

Det gjør at du kanskje må planlegge annerledes enn du gjør ellers i året. Og så er det heldigvis mye du selv kan gjøre, for å unngå at rekkevidden blir altfor mye redusert.

– Hvis du tenker gjennom kjøringen din og tar noen grep rundt lading og forvarming av batteri, kan du redusere rekkeviddetapet som på det kaldeste er ned mot 50 prosent, til 15-20 prosent, sier Ståle Frydenlund, Norsk elbilforenings bilekspert.

Lurt å senke farten

Etter å ha testet alt av elbiler på det norske bilmarkedet i en årrekke, vet han hva han snakker om.

Elbiler har kortere rekkevidde om vinteren på grunn av mindre tilgjengelig kapasitet i nedkjølte batterier, økt energiforbruk fra varmeapparatet og mer rullemotstand i snø og slaps enn det er på tørt underlag.

– Er det snø og is på veiene er det uansett lurt å senke farten og kjøre forsiktig. I tillegg bruker du mindre energi og øker rekkevidden, sier Frydenlund.

Her er hans beste råd for å motvirke rekkeviddetap:

De fleste elbilene gir deg veldig god informasjon om forbruk og batterikapasitet. Det bør du bruke for å sikre best mulig rekkevidde.

1. Sett på forvarming før du kjører

På mange moderne elbiler kan du tidsinnstille forvarming en stund før du kjører. Dette bør du helst gjøre når bilen står til lading, da bruker du ikke batterikapasitet på oppvarming.

2. Bruk setevarme

Bruk av setevarme, rattvarme og varmetråder i front- og bakrute er mer energieffektivt enn varmeapparatet, selv på elbiler med varmepumpe. Sjekk hva din elbil har av utstyr i vinterpakken.

Setevarme er behagelig, og trekker heller ikke veldig mye strøm.

3. Varmepumpe = vinterbonus

En rekke moderne elbilmodeller er utstyrt med varmepumpe, som utnytter energien til oppvarming langt mer effektivt. En varmepumpe gir, litt forenklet, normalt 1/3-1/4 av normal energibruk til oppvarming.

4. Sjekk lufttrykk i dekkene

For lavt lufttrykk i dekkene øker rullemotstanden og energiforbruket. Det samme gjelder piggdekk, så kjør med piggfrie vinterdekk om mulig. Det er det for de fleste.

5. Hurtiglad når batteripakken er varm

Når batteriet er kaldt tar det gjerne en halvtime før batteriet er klart til å lades ved 15-20 minusgrader. Husk å hurtiglade på siste stopp før hytta, mens batteriet er varmt. Ikke vent til du skal hjem.

Sørg for at batteripakken er varm når du skal hurtiglade, det sparer du mye tid på.

6. Husk silikon og unngå unødig fukt

Sett inn alle gummilister på bilen med silikonspray eller silikonstift. Det vil både motvirke kondens og hindre at dører, vinduer og ladeluke fryser fast. Unngå at snø kommer inn i bilen og at fuktige gjenstander ligger og slenger.

7. Fersk elbilist? Bruk eco-kjøreprogrammet

Da holder bilen holder deg igjen, slik at du ikke får gi full gass. I tillegg justeres kupétemperaturen ned noen hakk, ved at mindre strøm går til oppvarming.

Elbil på vinteren kan by på noen utfordringer, derfor er det også lurt å gjøre det du kan for å redusere vinter-effekten her.

Og så til noe du ikke trenger å tenke på:

– Lys og radio bruker så lite strøm at det ikke påvirker kjørelengden merkbart. I tillegg er det essensielt for både trafikksikkerhet og trivsel i elbilen, avslutter Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

