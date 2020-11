Slik ble Glimt-duoen feiret etter tre ukers Oslo-isolasjon

Søndag kveld kom Patrick Berg og Marius Lode hjem til Bodø etter en landslagssamling som trygt kan kalles langdryg. Gjensynsgleden med venner og familie var stor etter nesten en måned på Thon Hotel Storo.

BLUSS-FEIRING: Marius Lode og Patrick Berg fikk kjenne på litt av gullrusen i Bodø søndag kveld. Foto: Drone Nord/ Event Nord

Duoen dro til Oslo for tre uker siden. Planen var at de skulle spille landskamper mot Israel, Romania og Østerrike. Første ble Israel-kampen avlyst etter at en israelsk spiller testet positivt for koronaviruset.

Deretter testet landslagets Omar Elabdellaoui positivt. Det gjorde at landslaget ble satt i karantene og nektet utreise til Romania. Torsdag for elleve dager siden kom det frem at Bodø/Glimt-duoen samt Rosenborg-spiller Markus Henriksen også hadde testet positivt for koronaviruset.

Det gjorde at Lode og Berg var tvunget til å se Bodø/Glimt ta seriegull fra hotellrommet forrige helg. Landslagsduoen fikk likevel være med på deler av feiringen. Etter seieren mot Strømsgodset i Drammen dro Bodø/Glimt-lagbussen innover mot hovedstaden og stoppet i en rundkjøring utenfor landslagshotellet. Der feiret Glimt-gutta sammen med sine to isolerte lagkompiser.

Nå er Lode og Berg endelig hjemme igjen. Det ble selvfølgelig markert av Bodø/Glimt-fansen bare timer etter Rosenborg-nedsablingen på Aspmyra. Berg og Lode fikk en egen blussparade fra flyplassen.

«Fy søren så rått!! Tusen takk te alle samen», skrev Lode på sosiale medier etter bluss-paraden.

Også Berg var i hundre etter paraden.

«Tusen takk Sett utrolig stor pris på det! #heiaglimt»