Vil ikke garantere norske løpere i Tour de Ski

Tour de Ski ser ut til å gå som planlagt.

– Det ser positivt ut, endelig avgjørelse blir tatt i løpet av denne uken, sier rennsjef i det internasjonale skiforbundet, Pierre Mignerey til TV 2.

Tour de Ski betyr åtte skirenn på tre steder i to land, Sveits og Italia. Akkurat nå er ikke den norske langrennssjefen Espen Bjervig særlig fristet.

– Spørsmålet er om vi er villig til å ta den risikoen i en sesong med mesterskap. Hadde det vært opp til meg skulle Tour de Ski gått på ett sted, sier Bjervig.

Helse

– Dette handler ene og alene om helse. Hadde vi klart å dele oss opp i grupper, slik som i Ruka, hvor vi bodde tre og tre i leiligheter så kunne vi klart å isolere ett smitte-utbrudd, men boforholdene er ikke slik i Tour de Ski. Og når vi i tillegg skal vi flytte oss fra sted til sted i buss er det vanskelig å definere hvem som er nærkontakt. Det kan jo resultere i at hele troppen må i karantene. Er vi villige til dette? spør Espen Bjervig.

For å redusere smitte-riskoen er et tiltak å droppe verdenscuprenn. Det er allerede bestemt at verdenscuprennet i i Nove Mesto før VM blir uten løpere som skal være med i mesterskapet. Og det kan altså bli flere renn.

Flere enn Heidi Weng

Det er ikke bare Heidi Weng som synes det er utrygt å gå skirenn rundt i Europa på. Emil Iversen sier det samme:

– Det er ekkelt å reise rundt nå. For meg er VM sesongens store mål og fram dit blir det lite reising og få renn. Jeg skal ikke til Davos, ikke til Tour de Ski. Vet rett og slett ikke når jeg går skirenn igjen.

– Så Meråker er trygt?

– Ja, vi hadde ei dame i mars som var smittet, hun kom fra Spania. Det var det. Det er ikke rare kommunikasjonen hos oss. Jernbanen er stengt, og det er sjelden vi ser buss. Meråker er koronavennlig. Jeg føler meg trygg her, sier Iversen, som var tilbake i hjembygda sent i går kveld.

Også Johannes Høsflot Klæbo er i «tenkeboksen».

– Jeg er veldig usikker og må bruke de neste dagene til å tenke nøye gjennom hva som er best og sikrest.

TV 2 vet at Klæbo vurderte å oppholde seg lenge i Mellom-Europa i forbindelse med verdenscupløp i Davos og Tour de Ski. Det prosjektet er satt på vent.

Veldig skjørt opplegg

Langrennssjef Espen Bjervig burde gledet seg over særdeles gode sportslige resultater i Ruka, men skal bruke de neste dagene til å løse bekymringer knyttet til korona-situasjonen.

– Verdenscupen er et skjørt opplegg. Det erfarte vi i Ruka, og vi er nå nødt til ta noen risikovurderinger før fortsettelsen. Vi er tvunget til å gjøre noen prioriteringer med tanke på VM. Mesterskapet er det viktigste i vinter, og da må vi redusere risikoen for å bli syk på veien dit, forklarer Espen Bjervig.

– Betyr det å være mer hjemme i Norge?

– Ja, det innebærer at vi dropper verdenscuprenn for å redusere faren for å bli smittet. Vi erfarte jo noe med tanke på både smitte og karantene i Ruka. Dette er veldig skjørt. Og vi vet jo at det er veldig sjelden at vi er på skirenn uten at noen blir forkjølet. Og så vet vi også at det er veldig vanskelig for leger å skille mellom covid19-infeksjon og forkjølelse. Og da kan man fort bli sittende isolert i 10 dager. Det er ingen ønske-situasjon, sier Bjervig.