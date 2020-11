Kinesiske medier hevder Covid-19 ikke stammer fra Kina

Kinas statlige medier rapporterer intensivt om at Covid-19 skal ha startet utenfor Kinas landegrenser.

Et år etter de første tilfellene av koronavirus ble registrert i byen Wuhan i Kina ser det ut til at landet trapper opp rapportering som stiller spørsmål ved opprinnelsen til den globale pandemien, melder The Guardian.

Kinas statlige medier har rapportert intensivt om koronavirus som har blitt oppdaget på emballasjen til importerte frysevarer, og forskning på at tilfeller av koronavirus kan ha blitt oppdaget utenfor Kinas grenser før desember 2019.

Den offisielle People's Daily- avisen hevdet i et Facebook-innlegg forrige uke at «alle tilgjengelige bevis antyder at coronavirus ikke startet i det sentrale Kinas Wuhan».

– Wuhan var der koronaviruset først ble oppdaget, men det var ikke der det oppsto, sa Zeng Guang, tidligere sjefepidemiolog ved Det kinesiske senter for sykdomskontroll og forebygging.

Kinesiske forskere har sendt en artikkel til det medisinske tidsskriftet Lancet, som hevder at Wuhan ikke er det første stedet hvor viruset smittet fra menneske til menneske, og antyder i stedet at den første saken kan ha vært i det «indiske subkontinentet». Artikkelen har enda ikke blitt fagfellevurdert.

– Svært spekulativt

Michael Ryan, direktør for helseprogrammet i Verdens helseorganisasjon (WHO), sa i forrige uke at det ville være «svært spekulativt» å hevde at sykdommen ikke dukket opp i Kina.

– Fra et folkehelseperspektiv er det klart at du starter undersøkelsene dine der det først dukket opp menneskelige tilfeller, fortalte han på en pressekonferanse i Genève, skriver The Guardian.

SVÆRT SPEKULATIVT: Direktør for helseprogrammet i Verdens helseorganisasjon sier det er svært spekulativt å hevde at Covid-19 ikke stammer fra Kina. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Professor i virologi ved Francis Crick Institute i London, Jonathan Stoye, har uttalt at rapporter at Covid-19 sirkulerte i Italia høsten 2019 virker «svake». Han mener data viser at antistoffer funnet i tilfellene i Italia hadde blitt utløst hos personer som hadde forskjellige typer koronavirus, ikke de som knyttes til Covid-19.

– Det som virker å være sikkert er at de første registrerte tilfellene av viruset var i Kina. Det er derfor mest sannynlig også der viruset opprinnelig kom fra, la Stroye til.

Tror ikke det endrer noe

Forskere mener spor av koronavirus på emballasje av frossen mat utgjør en svært lav risiko for spredning av viruset som antas å overveiende spres gjennom dråpesmitte.

– En positiv test indikerer ikke smittsomt virus, bare at noe signal fra viruset er tilstede på den overflaten, sa Andrew Pekosz fra Bloomberg School of Public Health ved Johns Hopkins University til AP.

– Jeg har ikke sett noen overbevisende data om at Sars-CoV-2 på matemballasje utgjør en betydelig risiko for infeksjon, la han til.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror heller ikke det som framgår i rapportene påvirker hvor mange som har vært smittet av viruset.

– Jeg tror ikke dette endrer på spesielt mye. Det viser bare at dette viruset har sirkulert i liten skala, mellom få mennesker i flere måneder før det ble et stort utbrudd. Det har vi sett vi sett ved andre epidemier og pandemier tidligere, sa Nakstad til TV 2 tidligere denne måneden.

Han sier det først er når mange blir smittet at det oppstår smitteutbrudd og sykehusinnleggelser.

– Da kommer du opp i antall som faktisk betyr noe for hvor mange som har gjennomgått sykdommen. Det så vi først i Wuhan i Kina. De aller fleste som har hatt denne sykdommen har hatt den fra februar 2020, frem til i dag, sier Nakstad.